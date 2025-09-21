Lista urządzeń OnePlus z czterema dużymi aktualizacjami Androida. Czy Twój model dostał bilet na długą podróż?

Podsumowanie artykułu . . .

11 urządzeń OnePlus z czteroletnim wsparciem Androida

OnePlus stale wydłuża okres wsparcia, co jest świetną wiadomością dla użytkowników. Najnowsze high-endowe smartfony marki otrzymują aż cztery duże aktualizacje systemu Android, a co ciekawe, ta polityka obejmuje także niektóre nowsze modele ze średniej półki cenowej. Jasne, nie jest to poziom rywali, ale jest to już solidny okres, pozwalający na długie użytkowanie telefonu, a także na pewność, że większość nowych funkcji będzie na nim działać.

Jeśli zamierzaliście kupić nowy model OnePlus i zależy wam na wieloletnim wsparciu, to poniżej podrzucamy wam listę urządzeń objętych czteroletnią gwarancją aktualizacji. Cieszy również fakt, że stale się ona powiększa o kolejne modele:

OnePlus 13 (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus 13s (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus 13R (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus 13T (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus 12 (Ostatnia aktualizacja: Android 18)

(Ostatnia aktualizacja: Android 18) OnePlus 11 (Ostatnia aktualizacja: Android 17)

(Ostatnia aktualizacja: Android 17) OnePlus Nord 5 (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus Nord 4 (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus Nord CE 5 (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

(Ostatnia aktualizacja: Android 19) OnePlus Open (Ostatnia aktualizacja: Android 17)

(Ostatnia aktualizacja: Android 17) OnePlus Pad Lite (Ostatnia aktualizacja: Android 19)

To bardzo pozytywny trend, że tak wiele urządzeń ze średniej półki cenowej, jak seria Nord, otrzymuje tak długie wsparcie. Dotychczas użytkownicy tańszych modeli musieli pogodzić się z krótszym okresem wsparcia, co skracało żywotność ich urządzeń. Teraz budżetowe smartfony OnePlus otrzymają cztery główne aktualizacje systemu, gwarantując dostęp do najnowszych funkcji i poprawek bezpieczeństwa przez okres porównywalny z droższymi odpowiednikami. To posunięcie może zachęcić innych producentów do podobnych działań, choć wciąż pozostajemy daleko w tyle za liderami rynku. Dłuższy cykl życia oprogramowania przekłada się bezpośrednio na wyższą wartość odsprzedaży używanych urządzeń i pozwala konsumentom na dłuższe korzystanie z zakupionego sprzętu.

Czytaj też: Xiaomi ogłasza harmonogram wdrożenia HyperOS 3. Ogromna aktualizacja tuż za rogiem

Warto też wspomnieć, że OnePlus przygotowuje się obecnie do wydania stabilnej wersji OxygenOS 16, opartej na Androidzie 16. Testy beta trwają, co sugeruje, że premiera jest już blisko. Aktualizacja ta przyniesie sporo ulepszeń i nowych funkcji, więc warto na nią czekać.

Czytaj też: OnePlus 12R dostaje nową aktualizację. Pojawiają się zmiany w aplikacji Zdjęcia i inne ulepszenia

Cieszy fakt, że OnePlus konsekwentnie rozszerza swoją politykę wsparcia oprogramowania, obejmując również telefony ze średniej półki. Daje to użytkownikom pewność, że ich urządzenie będzie bezpieczne i funkcjonalne przez wiele lat. Jednak na tle konkurentów, takich jak Samsung i Google, OnePlus musi jeszcze nadrobić zaległości. Cztery aktualizacje to dobry standard, ale nie jest to już najlepsza oferta na rynku. Mamy nadzieję, że w przyszłości chińska firma podniesie poprzeczkę i dołączy do grona liderów w dziedzinie wsparcia oprogramowania.