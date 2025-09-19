OnePlus 12R dostaje nową aktualizację. Pojawiają się zmiany w aplikacji Zdjęcia i inne ulepszenia

Podsumowanie artykułu . . .

OnePlus 12R dostaje nową aktualizację. OxygenOS 15.0.0.860 przynosi zmiany w aplikacji Zdjęcia i zarządzaniu czasem ekranu

Najbardziej widoczną nowością jest album map w aplikacji Zdjęcia. Funkcja pozwala przeglądać fotografie bezpośrednio na mapie, co znacznie ułatwia odnajdywanie zdjęć z konkretnych lokalizacji. To całkiem przydatne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które dokumentują swoje podróże. Nie zabrakło też solidnych zmian w kwestii prywatności związanej z multimediami. Zdjęcia przenoszone z albumu prywatnego z powrotem do publicznego automatycznie wracają teraz do swoich oryginalnych folderów. Dodano też możliwość zmiany hasła prywatności w Sejfie Prywatnym i zablokowanym albumie Zdjęć na każdej dodatkowej stronie aplikacji.

Oprócz tego zyskał rozbudowane narzędzia do śledzenia czasu ekranu. Dzienne i tygodniowe statystyki użytkowania są teraz dostępne bezpośrednio w sekcji Zarządzanie aplikacjami, co ułatwia kontrolowanie nawyków związanych ze smartfonem. OnePlus poprawił również układ przycisków w panelu zdalnego sterowania aplikacji IR Remote oraz ulepszył animacje powiadomień na zablokowanym ekranie. Nawet bezpieczeństwo nie zostało pominięte – aktualizacja zawiera wrześniową łatkę bezpieczeństwa Androida 2025. To standardowy element takich aktualizacji, choć zawsze warto docenić regularność w dostarczaniu poprawek.

Wdrożenie nowej wersji OxygenOS tradycyjnie już odbywa się stopniowo. Proces dystrybucji rozpoczął się 18 września 2025 roku od użytkowników w Indiach, a w ciągu najbliższych dni ma objąć pozostałe regiony. To standardowa procedura u OnePlus, która pozwala wychwycić ewentualne problemy, zanim aktualizacja trafi do szerszego grona odbiorców. Niestety, reakcje społeczności są dość podzielone. Część użytkowników docenia terminowość aktualizacji, ale wielu wyraża rozczarowanie brakiem poprawy wydajności baterii. Miejmy nadzieję, że w kolejnych wydaniach OxygenOS 15 coś się w tej kwestii zmieni.

Oto dokładny dziennik zmian OxygenOS 15.0.0.860 dla OnePlus 12R:

Poprawa płynności doświadczeń

Poprawa animacji po dotknięciu powiadomień “Live Alerts” lub innych powiadomień na zablokowanym ekranie.

Dodano album mapy, który pozwala na przeglądanie wszystkich zdjęć z lokalizacjami na mapie.

Po ustawieniu zdjęć z albumu prywatnego jako publiczne, ponownie pojawią się one w swoich oryginalnych lokalizacjach, co ułatwi ich znalezienie.

Można teraz zmienić hasło prywatności na każdej dodatkowej stronie “Prywatnego Sejfu”, a także w albumie “Zablokowane” w aplikacji Zdjęcia.

Można teraz przeglądać dzienny i tygodniowy czas spędzony przed ekranem w zarządzaniu aplikacjami w “Menedżerze telefonu”.

Poprawiono układ przycisków na panelu pilota w aplikacji IR Remote.

System

Aktualizacja integruje wrześniową poprawkę bezpieczeństwa Androida 2025, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Nowa wersja systemu koncentruje się głównie na drobnych udoskonaleniach interfejsu i bezpieczeństwie, pozostawiając kwestie wydajności i zaawansowanych funkcji ładowania na później. Mimo wszystko wersja OxygenOS 15.0.0.860 dla OnePlus 12R pokazuje, że OnePlus stara się udoskonalać swoje oprogramowanie, nawet jeśli zmiany nie są rewolucyjne. Nowe funkcje w aplikacji Zdjęcia, a także narzędzia do zarządzania czasem ekranowym, są praktycznymi dodatkami, które mogą znacząco poprawić wrażenia z użytkowania telefonu.