Xiaomi ogłasza harmonogram wdrożenia HyperOS 3. Ogromna aktualizacja tuż za rogiem

Najważniejsze nowości w HyperOS 3
Zanim przejdziemy do harmonogramu aktualizacji, warto najpierw przyjrzeć się bliżej temu, co przyniesie nam ta wersja oprogramowania. A jest na co czekać, bo HyperOS 3 to nie tylko kosmetyczne zmiany. Xiaomi wprowadza szereg usprawnień, które mają sprawić, że oprogramowanie będzie bardziej płynne, personalizowalne i użyteczne.
- Xiaomi Super Island – to jedna z najbardziej widocznych nowości. Przypomina Dynamic Island od Apple, ale Xiaomi idzie o krok dalej. Super Island może wyświetlać do trzech „wysp” lub mini-paneli jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między wieloma aktywnościami na żywo. Funkcja ta obsługuje ponad 70 usług. Ponadto, umożliwia przenoszenie treści, takich jak harmonogramy podróży, z Super Island do innych aplikacji.
- Nowy wygląd i ikony – HyperOS 3 wnosi znaczące odświeżenie wizualne. Ikony mają bardziej wyraziste kolory i zaokrąglone rogi, a pasek stanu został przeprojektowany. Dodano też efekt „ciekłego szkła” z półprzezroczystymi, matowymi tłami, co nadaje interfejsowi bardziej eleganckiego i premium wyglądu.
- Większa personalizacja – nowy system oferuje bogate opcje dostosowywania, zwłaszcza ekranu blokady. Wprowadzono dynamiczne tapety generowane przez AI, które potrafią przekształcać zdjęcia w kinowe wizualizacje. Xiaomi nazwało to „Filmowym ekranem blokady”. Zmiana tapet, motywów czy czcionek jest teraz prostsza dzięki scentralizowanemu interfejsowi.
- Znaczące zmiany pod maską – dzięki ulepszeniom w technologii HyperCore, Xiaomi obiecuje szybsze uruchamianie aplikacji o 21%, redukcję zużycia procesora o 4% i zmniejszenie zużycia energii podczas odtwarzania wideo o 10%. Poprawiono również wrażenia z gier, w tym o 15% wyższą liczbę klatek na sekundę i 9% mniejsze opóźnienie dotyku.
- Płynna integracja z innymi urządzeniami – Xiaomi wzmacnia swój ekosystem. HyperOS 3 umożliwia płynne działanie aplikacji Android na urządzeniach macOS, a użytkownicy Windows mogą jednocześnie uruchomić do sześciu okien aplikacji mobilnych. Dodano też możliwość odblokowania telefonów Xiaomi za pomocą Touch ID na urządzeniach Apple oraz synchronizację powiadomień.
Harmonogram aktualizacji HyperOS 3
Z racji, że Xiaomi ma w swoim portfolio ogrom urządzeń, a nowe oprogramowanie skierowane jest nie tylko do smartfonów, lista jest naprawdę obszerna. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te modele są dostępne międzynarodowo, więc lista dla naszych regionów, na pewno będzie się różnić.
Do 15 października:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
Do 31października:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
Do 15 listopada:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Do 30 listopada:
- Redmi TV X 2025 Series
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Do grudnia:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Do stycznia 2026 r.:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Series
- Redmi TV MAX 2025 Series
- Redmi Smart TV A Pro Series
- Redmi Smart TV A 2025 Series
HyperOS 3 wygląda na jedną z najważniejszych aktualizacji w historii Xiaomi. Wprowadzenie zaawansowanych funkcji AI, płynniejszego interfejsu i głębszej integracji z ekosystemem pokazuje, że firma poważnie traktuje rywalizację z innymi gigantami technologicznymi. Choć harmonogram dotyczy na razie tylko rynku chińskiego, globalna premiera HyperOS 3 ma odbyć się 24 września, więc warto śledzić oficjalne komunikaty. Zmiany są na tyle znaczące, że mogą odświeżyć nawet starsze urządzenia, a użytkownicy mogą spodziewać się znacznie lepszych wrażeń z codziennego korzystania.