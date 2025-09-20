Xiaomi ogłasza harmonogram wdrożenia HyperOS 3. Ogromna aktualizacja tuż za rogiem

Podsumowanie artykułu . . .

Najważniejsze nowości w HyperOS 3

Zanim przejdziemy do harmonogramu aktualizacji, warto najpierw przyjrzeć się bliżej temu, co przyniesie nam ta wersja oprogramowania. A jest na co czekać, bo HyperOS 3 to nie tylko kosmetyczne zmiany. Xiaomi wprowadza szereg usprawnień, które mają sprawić, że oprogramowanie będzie bardziej płynne, personalizowalne i użyteczne.

Xiaomi Super Island – to jedna z najbardziej widocznych nowości. Przypomina Dynamic Island od Apple, ale Xiaomi idzie o krok dalej. Super Island może wyświetlać do trzech „wysp” lub mini-paneli jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między wieloma aktywnościami na żywo. Funkcja ta obsługuje ponad 70 usług. Ponadto, umożliwia przenoszenie treści, takich jak harmonogramy podróży, z Super Island do innych aplikacji.

– to jedna z najbardziej widocznych nowości. Przypomina Dynamic Island od Apple, ale Xiaomi idzie o krok dalej. Super Island może wyświetlać do trzech „wysp” lub mini-paneli jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między wieloma aktywnościami na żywo. Funkcja ta obsługuje ponad 70 usług. Ponadto, umożliwia przenoszenie treści, takich jak harmonogramy podróży, z Super Island do innych aplikacji. Nowy wygląd i ikony – HyperOS 3 wnosi znaczące odświeżenie wizualne. Ikony mają bardziej wyraziste kolory i zaokrąglone rogi, a pasek stanu został przeprojektowany. Dodano też efekt „ciekłego szkła” z półprzezroczystymi, matowymi tłami, co nadaje interfejsowi bardziej eleganckiego i premium wyglądu.

Większa personalizacja – nowy system oferuje bogate opcje dostosowywania, zwłaszcza ekranu blokady. Wprowadzono dynamiczne tapety generowane przez AI, które potrafią przekształcać zdjęcia w kinowe wizualizacje. Xiaomi nazwało to „Filmowym ekranem blokady”. Zmiana tapet, motywów czy czcionek jest teraz prostsza dzięki scentralizowanemu interfejsowi.

– nowy system oferuje bogate opcje dostosowywania, zwłaszcza ekranu blokady. Wprowadzono dynamiczne tapety generowane przez AI, które potrafią przekształcać zdjęcia w kinowe wizualizacje. Xiaomi nazwało to „Filmowym ekranem blokady”. Zmiana tapet, motywów czy czcionek jest teraz prostsza dzięki scentralizowanemu interfejsowi. Znaczące zmiany pod maską – dzięki ulepszeniom w technologii HyperCore, Xiaomi obiecuje szybsze uruchamianie aplikacji o 21%, redukcję zużycia procesora o 4% i zmniejszenie zużycia energii podczas odtwarzania wideo o 10%. Poprawiono również wrażenia z gier, w tym o 15% wyższą liczbę klatek na sekundę i 9% mniejsze opóźnienie dotyku.

– dzięki ulepszeniom w technologii HyperCore, Xiaomi obiecuje szybsze uruchamianie aplikacji o 21%, redukcję zużycia procesora o 4% i zmniejszenie zużycia energii podczas odtwarzania wideo o 10%. Poprawiono również wrażenia z gier, w tym o 15% wyższą liczbę klatek na sekundę i 9% mniejsze opóźnienie dotyku. Płynna integracja z innymi urządzeniami – Xiaomi wzmacnia swój ekosystem. HyperOS 3 umożliwia płynne działanie aplikacji Android na urządzeniach macOS, a użytkownicy Windows mogą jednocześnie uruchomić do sześciu okien aplikacji mobilnych. Dodano też możliwość odblokowania telefonów Xiaomi za pomocą Touch ID na urządzeniach Apple oraz synchronizację powiadomień.

Czytaj też: OnePlus 12R dostaje nową aktualizację. Pojawiają się zmiany w aplikacji Zdjęcia i inne ulepszenia

Z racji, że Xiaomi ma w swoim portfolio ogrom urządzeń, a nowe oprogramowanie skierowane jest nie tylko do smartfonów, lista jest naprawdę obszerna. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te modele są dostępne międzynarodowo, więc lista dla naszych regionów, na pewno będzie się różnić.

Do 15 października:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Do 31października:

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series

Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)

Xiaomi Watch S4 41mm

Do 15 listopada:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Supreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Pad 2

Do 30 listopada:

Redmi TV X 2025 Series

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Do grudnia:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Do stycznia 2026 r.:

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Series

Redmi TV MAX 2025 Series

Redmi Smart TV A Pro Series

Redmi Smart TV A 2025 Series

Czytaj też: Samsung wdraża Androida 16, ale na niektóre nowości od Google każe długo czekać

HyperOS 3 wygląda na jedną z najważniejszych aktualizacji w historii Xiaomi. Wprowadzenie zaawansowanych funkcji AI, płynniejszego interfejsu i głębszej integracji z ekosystemem pokazuje, że firma poważnie traktuje rywalizację z innymi gigantami technologicznymi. Choć harmonogram dotyczy na razie tylko rynku chińskiego, globalna premiera HyperOS 3 ma odbyć się 24 września, więc warto śledzić oficjalne komunikaty. Zmiany są na tyle znaczące, że mogą odświeżyć nawet starsze urządzenia, a użytkownicy mogą spodziewać się znacznie lepszych wrażeń z codziennego korzystania.