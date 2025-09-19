Samsung wdraża Androida 16, ale na niektóre nowości od Google każe długo czekać

Podsumowanie artykułu . . .

Android 16 QPR2 w drugiej wersji beta. Co nowego przygotował Google i kiedy te zmiany trafią na sprzęty Samsunga?

Drugie kwartalne wydanie Androida 16 jest obecnie w fazie zaawansowanych testów beta. Finalna wersja powinna ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku. Google wprowadza nie tylko nowości widoczne dla zwykłych użytkowników, ale także istotne ulepszenia dla programistów. Tym razem twórcy systemu skupili się na czterech kluczowych obszarach: personalizacji interfejsu, funkcjach zdrowotnych, bezpieczeństwie oraz optymalizacji wydajności. Każdy z tych elementów może znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyszłej wersji nakładki Samsunga:

Nowe kształty ikon aplikacji — standardowy Android pozwala teraz na dostosowanie kształtu ikon. Dostępnych jest pięć opcji: kółko, zaokrąglony kwadrat, czterostronne “ciasteczko”, siedmiostronne “ciasteczko” oraz łuk. Funkcję można znaleźć w menu dostosowywania tapety.

Natywne śledzenie kroków w Health Connect — aplikacja Health Connect, stworzona wspólnie przez Google i Samsunga, ma teraz wbudowaną funkcję liczenia kroków. Ponadto, aplikacje do zdrowia i treningu mogą odczytywać oraz zapisywać dane dotyczące wagi, liczby serii i oceny postrzeganego wysiłku (RPE).

Ochrona przed przejmowaniem haseł jednorazowych (OTP) przez SMS — Android wzmacnia bezpieczeństwo, chroniąc jednorazowe hasła przed kradzieżą przez złośliwe aplikacje.

Bardziej efektywne zarządzanie pamięcią — Android 16 QPR2 wykorzystuje nowy mechanizm “Generational Concurrent Mark-Compact (CMC) Garbage Collector”. Jak twierdzi Google, zmniejsza to zużycie procesora, sprawia, że interfejs działa płynniej i zużywa mniej energii.

Samsung prawdopodobnie zaimplementuje większość nowych funkcji z Androida 16 QPR2 w swojej nakładce One UI 8.5. Najbardziej pewne jest wprowadzenie ulepszeń Health Connect, ochrony przed przejęciem haseł jednorazowych oraz efektywniejszego systemu zarządzania pamięcią, bo pokrywają się one z tym, na co zwykle gigant zwraca u siebie uwagę. Pod znakiem zapytania pozostają jednak przy personalizacji kształtu ikon aplikacji. Samsung tradycyjnie preferuje własne rozwiązania w zakresie personalizacji interfejsu, więc nie jest pewne, czy ta konkretna funkcja trafi do One UI 8.5.

Oczywiście nie zapominajmy, że w tej wersji pojawi się jeszcze więcej zmian, także tych związanych ze sztuczną inteligencją, bo przecież aktualizacja zostanie po raz pierwszy udostępniona razem z serią Galaxy S26. Niestety na szczegóły dotyczące tych ulepszeń będziemy musieli poczekać.

Tak czy inaczej, nowości z Androida 16 QPR2, choć nie są rewolucyjne, stanowią solidny fundament pod ulepszenia w One UI 8.5. Spodziewane zmiany, takie jak lepsze zarządzanie pamięcią, mogą znacząco poprawić wydajność smartfonów. Warto więc czekać na premierę, ponieważ Samsung ma szansę dostarczyć aktualizację, która będzie nie tylko bezpieczniejsza, ale również bardziej funkcjonalna.