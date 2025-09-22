Samsung nie zwalnia tempa. Stabilna wersja One UI 8 trafia na serię Galaxy S24

Podsumowanie artykułu . . .

Seria Galaxy S24 przejdzie sporą metamorfozę dzięki One UI 8

Stabilna wersja One UI 8.0 oparta na Androidzie 16 nosi charakterystyczne oznaczenia dla każdego modelu. Galaxy S24 Ultra otrzymał kompilację S928NKSU4CYI7, wersja Plus ma numer S926NKSU9CYI7, a podstawowy S21 nosi identyfikator S921NKSU9CYI7. To standardowa praktyka, która pozwala śledzić proces wdrażania poszczególnych wariantów. Ważnym elementem jest załączona poprawka bezpieczeństwa z 1 września 2025 roku, co oznacza, że użytkownicy otrzymują aktualne zabezpieczenia. Samsung zapewnił również kompatybilność z funkcjami, które wcześniej zadebiutowały w modelu S25.

Co nowego przynosi One UI 8? Oprogramowanie wprowadza szereg usprawnień i funkcji, które z pewnością uprzyjemnią codzienne korzystanie z telefonu. Wśród nich warto wyróżnić:

Usprawnienia w interfejsie użytkownika — nowe, intuicyjne układy menu, a także odświeżone animacje sprawiają, że korzystanie z telefonu jest jeszcze bardziej płynne.

— nowe, intuicyjne układy menu, a także odświeżone animacje sprawiają, że korzystanie z telefonu jest jeszcze bardziej płynne. Nowe funkcje fotograficzne : Ulepszone algorytmy przetwarzania obrazu i nowe tryby aparatu dają większą swobodę w robieniu zdjęć.

: Ulepszone algorytmy przetwarzania obrazu i nowe tryby aparatu dają większą swobodę w robieniu zdjęć. Więcej opcji personalizacji — One UI 8 oferuje jeszcze więcej narzędzi do personalizacji wyglądu systemu, co pozwala na dostosowanie go do własnych preferencji.

oferuje jeszcze więcej narzędzi do personalizacji wyglądu systemu, co pozwala na dostosowanie go do własnych preferencji. Nowości w zakresie prywatności i bezpieczeństwa — system wprowadza zaawansowane funkcje, które lepiej chronią dane użytkownika.

— system wprowadza zaawansowane funkcje, które lepiej chronią dane użytkownika. Poprawa wydajności — optymalizacje pod maską sprawiają, że telefon działa szybciej i bardziej efektywnie.

Tradycyjnie już, to Korea Południowa stała się poligonem doświadczalnym dla nowego oprogramowania. Taka strategia ma swoje plusy – ewentualne błędy można wyłapać na mniejszej grupie użytkowników zanim aktualizacja rozprzestrzeni się globalnie. Ameryka i Europa powinny otrzymać aktualizację w ciągu najbliższych dni, choć zawsze warto brać pod uwagę pewne opóźnienia. Różnica kilku dni między serią S25 a S24 nie wydaje się znacząca, szczególnie na tle innych producentów, gdzie czas oczekiwania bywa znacznie dłuższy. Mimo to wcześniej posiadacze poprzedniej generacji musieli czekać znacznie dłużej, więc takie przyspieszenie naprawdę cieszy.

W społeczności Samsung Members pojawiają się pierwsze komentarze tych, którzy zdążyli już przetestować nowe oprogramowanie. Wiele osób zwraca uwagę, że zmiany nie rzucają się od razu w oczy, co sugeruje skupienie się na usprawnieniach działających w tle. To może być dobra strategia, bo przecież stabilność często jest ważniejsza niż efektowne, nowe funkcje. Widać jednak, że bardziej znaczące nowości gigant zachowa dla wydania z numerem 8.5, by mieć czym zabłysnąć przy okazji premiery Galaxy S26.

Jeśli chodzi o Polskę, to na razie musimy się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość. One UI 8 może pojawić się u nas w ciągu najbliższego tygodnia, a przynajmniej na modelach S24. Mimo wszystko wydaje się, że Samsung podkręca tempo, więc właściciele starszych urządzeń też nie powinni bardzo długo czekać. Firma zapowiedziała już, że cały proces powinien zakończyć się do końca października.