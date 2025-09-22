Premiera serii Xiaomi 15T za kilka dni, a my już poznaliśmy ceny nowych modeli

Podsumowanie artykułu . . .

Ceny Xiaomi 15T i Redmi Pad 2 Pro wyciekły do sieci

Oczywiście tej jesieni najbardziej wyczekujemy na debiut serii Xiaomi 17, jednak na razie dla nas będzie to raczej ciekawostka, bo na ich dostępność w Polsce trzeba będzie poczekać zapewne do pierwszego kwartału przyszłego roku. Ważniejsza jest więc premiera serii Xiaomi 15T, bo te modele jeszcze w tym miesiącu zawitają na nasze sklepowe półki, jako kolejne urządzenia plasujące się w wysokiej średniej półce, idealne dla wszystkich, którym zależy na wydajności, świetnych aparatach, ale bez zbyt wygórowanej ceny.

Xiaomi 14T Pro

No właśnie, a skoro już przy cenach jesteśmy, to najnowszy przeciek zdradził nam, ile mają kosztować najnowsze urządzenia Xiaomi. Co istotne, nie chodzi jedynie o serię 15T, ale też o tablet Redmi Pad 2 Pro, smartwatch Xiaomi Watch S4 41 mm oraz słuchawki OpenWear Stereo Pro. Są to ceny europejskie, ale te Polskie raczej nie powinny się od nich dużo różnić, choć jak wiadomo dojdą zapewne jeszcze jakieś podatki czy dodatkowe opłaty.

Xiaomi 15T – od około 649 € (ok. 2763 zł);

Xiaomi 15T Pro — od około 799 € (ok. 3400 zł);

Redmi Pad 2 Pro (6 GB RAM/128 GB) – około 349 € (ok. 1490 zł);

Xiaomi Watch S4 41 mm — od 149 € do 219 € (ok. 630-930 zł);

OpenWear Stereo Pro — około 149 € (ok. 630 zł).

Zarówno Xiaomi 15T, jak i 15T Pro, mają być dostępne w wariancie z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Sercem obu smartfonów będą procesory MediaTek Dimensity – w modelu 15T ma to być Dimensity 8400-Ultra, a w wersji Pro potężny Dimensity 9400+. Wyniki testów Geekbench sugerują, że wydajność obu urządzeń będzie stała na bardzo wysokim poziomie.

Jedną z bardziej zastanawiających kwestii jest wybór systemu operacyjnego. Nowe smartfony mają trafić do sprzedaży z Androidem 15, mimo że Google wydało już Androida 16 w czerwcu tego roku. To oznacza, że kupujący od razu otrzymają urządzenie z nieco przestarzałą wersją systemu. Taka decyzja producenta może budzić wątpliwości, szczególnie w kontekście aktualizacji zabezpieczeń i dostępu do najnowszych funkcji. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że seria 15T debiutuje krótko przed chińską premierą modeli Xiaomi 17, które na razie pozostaną ekskluzywne dla rynku lokalnego. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, to jeszcze nie wyklucza wcześniejszych doniesień o obecności HyperOS 3 na pokładzie. Xiaomi tradycyjnie wydaje dwie wersje oprogramowania – opartą na starszej i nowszej wersji Androida.

Tak czy inaczej, nadchodząca premiera Xiaomi z pewnością wzbudza duże oczekiwania. Ceny wydają się być konkurencyjne, a specyfikacje – w szczególności potężne procesory MediaTek – zapowiadają świetną wydajność i jedynie brak nowego Androida trochę psuje cały obraz. Mimo to, Xiaomi ma szansę zaoferować bardzo atrakcyjny pakiet, który obejmie nie tylko smartfony, ale także tablet i akcesoria, co pozwoli na budowanie spójnego ekosystemu. Pozostaje nam czekać na oficjalną premierę, aby przekonać się, czy te przecieki się potwierdzą i czy Xiaomi spełni oczekiwania swoich fanów.