Xiaomi Electric Scooter 5 Plus wkracza na europejskie drogi

Kolejna elektryczna hulajnoga od Xiaomi trafia do europejskich miast. Włoscy i francuscy miłośnicy elektrycznych pojazdów już mogą testować najnowszy model. Xiaomi Electric Scooter 5 Plus zadebiutował w tych krajach za 549,99 euro, co przekłada się na około 2347 złotych. W sierpniu 2025 roku model ten trafił również do Wielkiej Brytanii. Firma ma w planach wprowadzenie go na inne europejskie rynki, w tym do Niemiec, Holandii i Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że wśród tych krajów znajdzie się również Polska.

Co oferuje Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?

Nowy model Electric Scooter 5 Plus został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie. Jedną z największych zmian w stosunku do poprzedników są 12-calowe opony bezdętkowe. Zwiększony rozmiar kół ma zapewnić lepszą stabilność i płynniejszą jazdę, a także większą przyczepność na nierównym terenie. Dodatkowo, komfort podróży poprawia przedni amortyzator, co jest znaczącym ulepszeniem, szczególnie na ulicach pełnych dziur i nierówności.

Hulajnoga jest również wyposażona w większy, szerszy podest oraz wyższą kierownicę. Taka konstrukcja ma poprawić komfort użytkowania, szczególnie dla wyższych osób. Podest pokryto antypoślizgową powłoką TCS, która zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Maksymalny udźwig wynosi 120 kg.

Jeśli chodzi o specyfikacje, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ma silnik o mocy znamionowej 400 W (szczytowa moc to 900 W). To pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 25 km/h i bez problemu podjeżdżanie pod wzniesienia o nachyleniu do 20%. Hulajnoga jest zasilana baterią o pojemności 477,4 Wh (10,2 Ah), która zapewnia zasięg do 60 km na jednym ładowaniu, choć tu warto pamiętać, że zasięg może zależeć od wielu czynników, takich jak chociażby waga kierowcy. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech trybów jazdy:

Pieszy: 6 km/h.

Standardowy: 15 km/h.

Sportowy: 25 km/h.

Dodatkowo, Xiaomi wyposażyło model w podwójny system hamowania, inteligentne światła przednie i tylne, a także system kontroli trakcji. Hulajnoga łączy się z aplikacją Xiaomi Home, gdzie można sprawdzić poziom naładowania baterii, ciśnienie w oponach czy przebyty dystans. Warto zaznaczyć, że jest to cięższy model, ważący 26,6 kg.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus to solidna propozycja dla każdego, kto szuka niezawodnej hulajnogi o długim zasięgu i wysokim komforcie jazdy. Większe opony i przedni amortyzator to bardzo przemyślane ulepszenia, które mogą sprawić, że ten model zyska popularność na zatłoczonym europejskim rynku. Choć jego waga może być pewnym minusem (zwłaszcza dla tych, którzy lubią podróżować z hulajnogą i muszą często ją przenosić), to imponujące parametry i liczne funkcje, takie jak kontrola trakcji i trzy tryby jazdy, czynią go bardzo atrakcyjną opcją. Oby tylko trafiła do naszego kraju.