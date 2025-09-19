Twoja przyszłość rozrywki: zbuduj perfekcyjne domowe centrum wrażeń z Hisense

Dlaczego właśnie Hisense?

Hisense, jako globalny lider innowacji, podchodzi do tego wyzwania w sposób kompleksowy. To nie tylko producent telewizorów, ale architekt kompletnych, synergicznych ekosystemów rozrywki. W ofercie dostępnej w RTV Euro AGD znajdziesz precyzyjnie zaprojektowane urządzenia, które nie tylko imponują parametrami, ale także doskonale ze sobą współpracują, tworząc spójną i intuicyjną całość. Zapraszamy w podróż po świecie technologii Hisense, podczas której pokażemy, jak zbudować domowe centrum wrażeń idealnie dopasowane do Twoich pasji.

Hisense 65U8Q – technologia spotyka sztukę

Sercem tego modelu jest wyświetlacz, będący bezkompromisowym połączeniem dwóch flagowych technologii obrazu: Mini-LED PRO i kropek kwantowych QLED. Podświetlenie ekranu stanowią tysiące miniaturowych diod LED, zgrupowanych w setki niezależnych stref wygaszania – dzięki którym możliwe jest osiągnięcie niemal nieskończonego kontrastu – od najgłębszej, atramentowej czerni po olśniewającą biel, bez żadnych kompromisów i efektu poświaty. Gdy do tej precyzji dodamy paletę ponad miliarda barw, generowaną przez kropki kwantowe (QLED), otrzymujemy obraz, który żyje. Każdy odcień skóry, każdy detal krajobrazu i każda eksplozja w filmie akcji są odwzorowane z naturalnością i intensywnością, która wciąga bez reszty.

Prawdziwa siła Hisense 65U8Q tkwi jednak w jego inteligencji. Za kulisami pracuje potężny procesor Hi-View AI Engine PRO, który niczym dyrygent orkiestry zarządza każdym aspektem obrazu i dźwięku. Zaawansowany czujnik światła AI Chroma Light Sensor na bieżąco analizuje oświetlenie otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barw, by obraz był idealny o każdej porze dnia i nocy. Twoja kolekcja filmów w niższej rozdzielczości? AI 4K Upscaler nada jej nowe życie, inteligentnie rekonstruując detale i ostrość do jakości bliskiej 4K. AI HDR Upscaler rozciągnie skalę barw tak, że nawet standardowe materiały zyskają głębię i kontrast charakterystyczny dla produkcji HDR.

Hisense 65U8Q zachwyci także graczy – to najszybszy sprzęt w tym zestawieniu, natywna częstotliwość odświeżania to aż 165 Hz z technologią VRR, pozwalającą na dostosowanie rzeczywistej prędkości wyświetlania do możliwości źródła, eliminując artefakty związane z rozrywaniem się obrazu i zacięciami. Wszystkie ustawienia dla graczy wygodnie skupione zostały w jednym miejscu – Game Bar to intuicyjne menu, które pozwala na błyskawiczną zmianę kluczowych ustawień bez opuszczania pola bitwy.

A na deser kino domowe – model ten ma wsparcie dla wszystkich kluczowych formatów HDR w ramach Total HDR Solution, w tym Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, a także certyfikację IMAX Enhanced i tryb Filmmaker Mode, które gwarantują, że oglądasz filmy dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy. Całość dopełnia rewolucyjny system audio 4.1.2 Multi-Channel Surround z technologią Dolby Atmos, który poradzi sobie skutecznie z dźwiękiem i dialogami nawet w typowym polskim serialu. Dedykowane głośniki skierowane w sufit tworzą trójwymiarową kopułę dźwiękową, która otacza Cię z każdej strony, zapewniając immersję, jakiej do tej pory można było doświadczyć tylko w sali kinowej.

Jakość Hisense 65U8Q potwierdzają także drobiazgi – od znakomitej powłoki antyrefleksyjnej, która eliminuje odbicia światła, przez ekologicznego pilota zasilanego energią słoneczną (mała rzecz, a cieszy, gdy padnie bateria), po bezramkowy design Infinity Vision, który sprawia, że obraz zdaje się unosić w powietrzu.

Hisense 75E8Q – flagowiec na każde warunki

Dla tych, którzy nie uznają kompromisów i pragną, by ich salon stał się sercem domowej rozrywki, Hisense 75E8Q jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby. To flagowy model, który łączy w sobie przełomowe technologie obrazu, potężną sztuczną inteligencję i zaawansowane funkcje audio, tworząc uniwersalne i przyszłościowe centrum dla każdego rodzaju treści.

Fundamentem jego niezwykłych możliwości jest połączenie dwóch kluczowych technologii: Mini-LED i kropek kwantowych QLED. Technologia Mini-LED, dzięki zastosowaniu tysięcy miniaturowych diod i setek niezależnych stref lokalnego wygaszania, zapewnia kontrolę nad światłem z chirurgiczną precyzją. Efektem jest obraz o znakomitym kontraście, w którym atramentowa czerń sąsiaduje z olśniewającą bielą, a każda scena, nawet ta najciemniejsza, jest pełna detali i głębi. Z kolei technologia kropek kwantowych, czyli QLED, odpowiada za doskonałą paletę barw – dzięki niej ekran jest w stanie wyświetlić ponad miliard nasyconych, realistycznych odcieni, zachwując przy tym subtelne przejścia tonalne i zapewniając, że trawa na boisku czy błękit oceanu wyglądają dokładnie tak, jak powinny wyglądać.

Jednak sama matryca to tylko połowa sukcesu. Prawdziwą siłą modelu 75E8Q jest jego inteligentny mózg – procesor Hi-View AI Engine. Działa on jak reżyser w czasie rzeczywistym, analizując każdą klatkę i optymalizując ją pod kątem jakości. Funkcja AI Upscaling inteligentnie skaluje materiały o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K, nadając nowe życie twojej kolekcji filmów. Co więcej, telewizor ten rozwiązuje odwieczny problem oglądania w różnych warunkach oświetleniowych. Wyobraź sobie film, który wygląda perfekcyjnie nie tylko w kinowej ciemności (pozdrawiamy twórców Gry o Tron i Polskiej Szkoły Filmowej), ale także w jasny, słoneczny dzień. To właśnie magia technologii Dolby Vision IQ, która w połączeniu z inteligentnym czujnikiem światła na bieżąco dostosowuje każdy detal obrazu HDR do warunków panujących w Twoim salonie. Koniec z mrużeniem oczu i walką z pilotem – telewizor robi to za nas, gwarantując optymalne wrażenia o każdej porze.

Jednak Hisense 75E8Q to nie tylko kinowa bestia, ale także świetna maszynka dla graczy. Tryb 144 Hz Game Mode PRO z technologią VRR zapewnia ultrapłynną rozgrywkę, a pełne wsparcie dla standardu HDMI 2.1 gwarantuje natychmiastową reakcję i brak opóźnień. Całość dopełnia wbudowany subwoofer, który dostarcza solidną dawkę basu, oraz obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, tworząc immersyjne doświadczenie audiowizualne prosto z pudełka. Konsola? Pecet? Proszę bardzo.

Hisense 65E7Q Pro – stworzony dla gracza

Są takie dziedziny rozrywki, w których liczy się każda milisekunda. W świecie gier FPP płynność, precyzja i czas reakcji decydują o zwycięstwie, a Hisense 65E7Q Pro został zaprojektowany właśnie z myślą o tych, którzy takiej szybkości potrzebują

Sercem tego modelu jest panel o natywnej częstotliwości odświeżania 144 Hz, wspierany przez tryb 144 Hz Game Mode Pro. Dla gracza przekłada się to na wymierną przewagę – mniejsze opóźnienia i input lag pozwala szybciej zareagować, a celowanie staje się bardziej precyzyjne. Aby obraz był nie tylko szybki, ale i idealnie płynny, Hisense zaimplementował technologie AMD FreeSync Premium oraz VRR (Variable Refresh Rate). Synchronizują one pracę telewizora z konsolą lub komputerem, eliminując zjawisko rozrywania ekranu (screen tearing) i zacinania się obrazu.

Hisense rozumie, że granie dziś to zabawa wieloplatformowa. PlayStation 5, Xbox Series X, potężny PC – nie musisz już wybierać ani żonglować kablami, prioducent bowiem oddaje w ręce użytkownika aż cztery pełnoprawne złącza HDMI 2.1. Pełną kontrolę nad rozgrywką zapewnia Game Bar – podręczne menu, które pozwala na błyskawiczny podgląd kluczowych parametrów (FPS, status VRR) i zmianę ustawień bez przerywania gry.

Ta sama technologia, która daje przewagę w grach, czyni z 65E7Q Pro idealny ekran dla fanów sportu. Inteligentny tryb AI Sports Mode wykorzystuje moc sztucznej inteligencji oraz technologię MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) do analizy transmisji i korekcji obrazu w czasie rzeczywistym. Efekt? Piłka nigdy nie smuży, ruch zawodników jest ostry jak brzytwa, a kolory murawy nasycone i naturalne. AI dba również o dźwięk, podbijając atmosferę stadionu i zapewniając, że komentarz jest zawsze wyraźnie słyszalny.

Projektor Hisense C2 Pro – twoje prywatne kino

Czy marzyłeś kiedyś o prawdziwym kinie we własnym domu? O obrazie tak wielkim, że wypełnia całe pole widzenia i wciąga bez reszty w sam środek akcji? O projektorze, który zastąpi telewizor w każdych warunkach? Hisense C2 Pro to urządzenie, które zamienia to marzenie w rzeczywistość, producent określa je zresztą jako „Laserowe Kino”.

Jego największym przewagą nad tradycyjnym telewizorem jest skala – C2 Pro jest w stanie wyświetlić ostry jak brzytwa obraz w rozdzielczości 4K UHD o przekątnej od 65 aż do 300 cali, w zależności jak wiele miejsca uda nam się wygospodarować na ekran. W maksymalnym wariancie projektor oferuje poziom immersji, którego nie jest w stanie zaoferować żaden, nawet największy telewizor. Jednocześnie Hisense C2 Pro obala dwa największe mity dotyczące projektorów. Pierwszy z nich to konieczność oglądania w całkowitej ciemności – dzięki potężnemu, trójkolorowemu źródłu światła Laser RGB o jasności 2600 ANSI lumenów, obraz jest żywy, nasycony i wyraźny nawet w pomieszczeniu z oświetleniem zewnętrznym. Drugi mit dotyczy żywotności lampy – w przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek technologia laserowa gwarantuje aż 25 000 godzin bezproblemowej pracy, co w praktyce oznacza ponad dekadę codziennego użytkowania bez utraty jakości obrazu.

Jak przystało na nowoczesne urządzenie, Hisense C2 Pro został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi. Zapomnij o skomplikowanym montażu i precyzyjnym ustawianiu – kiedyś trzeba było się tak bawić, ale dziś, dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak automatyczna korekcja geometrii obrazu (keystone), elastyczny zoom optyczny i relatywnie krótki rzut, ustawienie idealnego ekranu zajmuje dosłownie chwilę. To sprawia, że projektor przestaje być urządzeniem dla hobbystów, a staje się eleganckim i łatwym w obsłudze elementem każdego salonu. Znacznie więcej czasu zajmie przekonanie małżonka lub małżonki, żeby zyskać zielone światło na przejęcia takiego kawałka ściany we władanie kina domowego.

Hisense C2 Pro to jednak nie tylko projektor, ale także w pełni funkcjonalne centrum rozrywki. Wbudowany system operacyjny VIDAA OS zapewnia dostęp do wszystkich popularnych aplikacji streamingowych, a łączność Wi-Fi i obsługa AirPlay pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie treści z telefonu czy komputera. Zaskakującym i niezwykle cennym dodatkiem są zintegrowane głośniki stereo o mocy 2 × 10 W, wykonane przez JBL i obsługujące Dolby Atmos. Dostarczają one mocny i przestrzenny dźwięk, czyniąc z C2 Pro kompletne rozwiązanie audiowizualne gotowe do działania zaraz po wyjęciu z pudełka.

Dopełnienie imersji: dźwięk przestrzenny z soundbarem Hisense AX3120Q

Wszystkie powyższe propozycje zapewniają wysokiej klasy dźwięk zaraz po uruchomieniu. Jeśli jednak nie wystarcza nam to, co oferują wspomniane urządzenia, to trzeba sięgnąć po odpowiednio mocniejsze rozwiązanie. Jedną z propozycji może być soundbar Hisense AX3120Q.

Jego siła drzemie w potężnej mocy całkowitej 440 W, z czego aż 240 W generuje bezprzewodowy subwoofer. Oczywiście tak duża moc to nie tylko głośność – jest to w sumie najmniej ważny aspekt urządzenia – chodzi przede wszystkim o zdolność do tworzenia dynamicznego, pełnego spektrum dźwięku – od krystalicznie czystych szeptów po potężne, odczuwalne fizycznie eksplozje. Głęboki bas z subwoofera dodaje realizmu każdej scenie, ożywiając ścieżki dźwiękowe i efekty specjalne.

Warto się przyjrzeć bliżej konfiguracji głośników w Hisense AX3120Q – system 3.1.2 oznacza, że oprócz trzech kanałów przednich i subwoofera, soundbar posiada dwa dedykowane głośniki skierowane w sufit. To one są kluczem do obsługi dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X – dźwięk odbity od sufitu tworzy nad głową słuchacza wirtualną „kopułę”, dzięki której efekty audio mogą dochodzić z każdego kierunku. To technologia, która pozwala usłyszeć deszcz padający z góry, przelatujący helikopter czy kroki przeciwnika za plecami, umieszczając słuchacza w samym centrum akcji.

Aby ta kinowa jakość dźwięku dotarła do soundbara bez żadnych strat, wyposażono go w złącze HDMI z obsługą eARC (Enhanced Audio Return Channel). Zapewniany przezeń kanał zwrotny pozwala na przesłanie z telewizora najwyższej jakości, bezstratnych sygnałów audio za pomocą jednego kabla. A jeśli połączymy soundbar z telewizorami tej samej marki, to mamy dostępne także zaawansowane sterowanie z jednego pilota – wybierasz na telewizorze inteligentny tryb sportowy, a soundbar automatycznie przełącza się na dedykowany profil audio, wzmacniając ryk tłumu i klarowność komentarza (właściwie powinno się to nazywać trybem wuwuzeli).

Ty decydujesz, najjaśniejszy Panie, jak ma wyglądać twoja rozrywka

Hisense, we współpracy z RTV Euro AGD, dostarcza wszystkie zaawansowane technologicznie komponenty, których potrzebujesz, aby zbudować swoje domowe centrum rozrywki wg upodobania. Przedstawione powyżej rozwiązania spełnią oczekiwania zarówno osób z zasobnym portfelem, jak i tych, którzy nie chcą wydawać zbyt wiele, bez problemu można także dopasować sprzęt do indywidualnych potrzeb. Może dziwić brak w zestawieniu urządzeń z ekranami OLED, ale nie jest to przypadek – mimo znakomitej jakości obrazu takich ekranów, połączenie strefowego podświetlenia MiniLED i kropek kwantowych QLED da równie przekonujący HDR, wyższą jasność maksymalną i trwałość ekranu, a także podobnej jakości kolory – a do tego pewnie taniej.

