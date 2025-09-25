Globalna premiera HyperOS 3. Sprawdź, kiedy nowy system trafi na Twój smartfon

Podsumowanie artykułu . . .

Harmonogram aktualizacji. Które urządzenia i kiedy otrzymają HyperOS 3

Patrząc na ambitny harmonogram aktualizacji, można odnieść wrażenie, że Xiaomi chce nadgonić zaległości względem konkurencji. Proces obejmie miliony urządzeń na całym świecie, więc mam nadzieję, że wygórowane plany będą możliwe do spełnienia. Wdrażanie HyperOS 3 rozpocznie się w przyszłym miesiącu i potrwa do marca 2026 roku. Poniżej znajdziesz harmonogram dla poszczególnych urządzeń:

Październik – listopad 2025

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro Iron Man Edition

Poco X7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Listopad – grudzień 2025

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Grudzień 2025 – marzec 2026

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M7 Pro 5G

Poco C85

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE 8.7 4G

Poco Pad

Najważniejsze nowości w HyperOS 3

Ta generacja systemu Xiaomi przynosi ze sobą ogrom nowości. Do najważniejszych można zaliczyć:

Xiaomi Super Island – to jedna z najbardziej widocznych nowości. Przypomina Dynamic Island od Apple, ale Xiaomi idzie o krok dalej. Super Island może wyświetlać do trzech „wysp” lub mini-paneli jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między wieloma aktywnościami na żywo. Funkcja ta obsługuje ponad 70 usług. Ponadto, umożliwia przenoszenie treści, takich jak harmonogramy podróży, z Super Island do innych aplikacji.

Nowy wygląd i ikony – HyperOS 3 wnosi znaczące odświeżenie wizualne. Ikony mają bardziej wyraziste kolory i zaokrąglone rogi, a pasek stanu został przeprojektowany. Dodano też efekt „ciekłego szkła” z półprzezroczystymi, matowymi tłami, co nadaje interfejsowi bardziej eleganckiego i premium wyglądu.

Większa personalizacja – nowy system oferuje bogate opcje dostosowywania, zwłaszcza ekranu blokady. Wprowadzono dynamiczne tapety generowane przez AI, które potrafią przekształcać zdjęcia w kinowe wizualizacje. Xiaomi nazwało to „Filmowym ekranem blokady”. Zmiana tapet, motywów czy czcionek jest teraz prostsza dzięki scentralizowanemu interfejsowi.

Znaczące zmiany pod maską – dzięki ulepszeniom w technologii HyperCore, Xiaomi obiecuje szybsze uruchamianie aplikacji o 21%, redukcję zużycia procesora o 4% i zmniejszenie zużycia energii podczas odtwarzania wideo o 10%. Poprawiono również wrażenia z gier, w tym o 15% wyższą liczbę klatek na sekundę i 9% mniejsze opóźnienie dotyku.

Płynna integracja z innymi urządzeniami – Xiaomi wzmacnia swój ekosystem. HyperOS 3 umożliwia płynne działanie aplikacji Android na urządzeniach macOS, a użytkownicy Windows mogą jednocześnie uruchomić do sześciu okien aplikacji mobilnych. Dodano też możliwość odblokowania telefonów Xiaomi za pomocą Touch ID na urządzeniach Apple oraz synchronizację powiadomień.

Jest więc na co czekać

Nowy HyperOS 3 to nie tylko kolejna aktualizacja, to duży krok naprzód dla ekosystemu Xiaomi. Z zaawansowanymi funkcjami AI, ulepszoną wielozadaniowością i zaskakującymi możliwościami współpracy z urządzeniami Apple, system ma szansę zaoferować użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia. Dzięki oficjalnemu harmonogramowi, wiesz już, kiedy twój smartfon otrzyma to duże ulepszenie. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i przygotować na wiele ciekawych zmian.