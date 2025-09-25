Globalna premiera HyperOS 3. Sprawdź, kiedy nowy system trafi na Twój smartfon

Harmonogram aktualizacji. Które urządzenia i kiedy otrzymają HyperOS 3
Patrząc na ambitny harmonogram aktualizacji, można odnieść wrażenie, że Xiaomi chce nadgonić zaległości względem konkurencji. Proces obejmie miliony urządzeń na całym świecie, więc mam nadzieję, że wygórowane plany będą możliwe do spełnienia. Wdrażanie HyperOS 3 rozpocznie się w przyszłym miesiącu i potrwa do marca 2026 roku. Poniżej znajdziesz harmonogram dla poszczególnych urządzeń:
Październik – listopad 2025
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro Iron Man Edition
- Poco X7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Listopad – grudzień 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13x
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
- Poco C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
Czytaj też: Xiaomi 15T Pro może być czarnym koniem końcówki roku. To bardzo udany smartfon
Grudzień 2025 – marzec 2026
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco X6
- Poco M7 Pro 5G
- Poco C85
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Poco Pad
Czytaj też: Xiaomi z masą nowości. Telewizor, kamera, tablet i wiele więcej!
Najważniejsze nowości w HyperOS 3
Ta generacja systemu Xiaomi przynosi ze sobą ogrom nowości. Do najważniejszych można zaliczyć:
- Xiaomi Super Island – to jedna z najbardziej widocznych nowości. Przypomina Dynamic Island od Apple, ale Xiaomi idzie o krok dalej. Super Island może wyświetlać do trzech „wysp” lub mini-paneli jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między wieloma aktywnościami na żywo. Funkcja ta obsługuje ponad 70 usług. Ponadto, umożliwia przenoszenie treści, takich jak harmonogramy podróży, z Super Island do innych aplikacji.
- Nowy wygląd i ikony – HyperOS 3 wnosi znaczące odświeżenie wizualne. Ikony mają bardziej wyraziste kolory i zaokrąglone rogi, a pasek stanu został przeprojektowany. Dodano też efekt „ciekłego szkła” z półprzezroczystymi, matowymi tłami, co nadaje interfejsowi bardziej eleganckiego i premium wyglądu.
- Większa personalizacja – nowy system oferuje bogate opcje dostosowywania, zwłaszcza ekranu blokady. Wprowadzono dynamiczne tapety generowane przez AI, które potrafią przekształcać zdjęcia w kinowe wizualizacje. Xiaomi nazwało to „Filmowym ekranem blokady”. Zmiana tapet, motywów czy czcionek jest teraz prostsza dzięki scentralizowanemu interfejsowi.
- Znaczące zmiany pod maską – dzięki ulepszeniom w technologii HyperCore, Xiaomi obiecuje szybsze uruchamianie aplikacji o 21%, redukcję zużycia procesora o 4% i zmniejszenie zużycia energii podczas odtwarzania wideo o 10%. Poprawiono również wrażenia z gier, w tym o 15% wyższą liczbę klatek na sekundę i 9% mniejsze opóźnienie dotyku.
- Płynna integracja z innymi urządzeniami – Xiaomi wzmacnia swój ekosystem. HyperOS 3 umożliwia płynne działanie aplikacji Android na urządzeniach macOS, a użytkownicy Windows mogą jednocześnie uruchomić do sześciu okien aplikacji mobilnych. Dodano też możliwość odblokowania telefonów Xiaomi za pomocą Touch ID na urządzeniach Apple oraz synchronizację powiadomień.
Czytaj też: Xiaomi rozwiązał worek – pralka i lodówka Mijia wchodzą do Europy. Za nimi odkurzacze
Jest więc na co czekać
Nowy HyperOS 3 to nie tylko kolejna aktualizacja, to duży krok naprzód dla ekosystemu Xiaomi. Z zaawansowanymi funkcjami AI, ulepszoną wielozadaniowością i zaskakującymi możliwościami współpracy z urządzeniami Apple, system ma szansę zaoferować użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia. Dzięki oficjalnemu harmonogramowi, wiesz już, kiedy twój smartfon otrzyma to duże ulepszenie. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i przygotować na wiele ciekawych zmian.