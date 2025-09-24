Xiaomi z masą nowości. Telewizor, kamera, tablet i wiele więcej!

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi Watch S4. Elegancja i zdrowie w jednym

Xiaomi Watch S4 41mm to smartwatch, który łączy wyrafinowany i elegancki design z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia. Wyposażony w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności 1500 nitów i rozdzielczości 466×466, ma zapewnić wyraźny obraz nawet w pełnym słońcu. Smukła obudowa (9,5 mm, waga 32 g bez paska) sprawia, że zegarek jest wygodny w noszeniu przez cały dzień, niezależnie od okoliczności.

Zegarek oferuje ulepszony moduł pomiaru tętna, dokładniejsze śledzenie aktywności i wielowymiarową analizę snu z 21-dniowym cyklem, dostarczając wskazówek do poprawy jakości odpoczynku. Dla aktywnych użytkowników przygotowano dwuzakresowe pozycjonowanie GNSS oraz ponad 150 trybów sportowych, w tym pływanie i narciarstwo. Funkcja sport vlog umożliwia zdalne sterowanie nagrywaniem wideo na smartfonie, wyświetlając w czasie rzeczywistym dane, takie jak tętno czy spalone kalorie. Bateria zapewnia do 8 dni pracy i szybkie ładowanie, co wysoko go pozycjonuje na rynku pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu.

Xiaomi Watch S4 dostępny jest w kolorach Black, Mint Green, White oraz ekskluzywnej wersji Sunset Gold z pozłacanym paskiem i diamentową koronką. Jeśli chodzi o ceny, to zaczynają się one od 649 zł. Zegarek wygląda naprawdę nieźle, ale trudno nie odnieść wrażenia, że Xiaomi próbuje tym modelem podebrać kawałek tortu Huawei, które od jakiegoś czasu stale rozbudowuje swoje linie inteligentnych zegarków o bardzo eleganckie propozycje, skierowane do damskiej części klientów. Absolutnie nie twierdzę, że to źle — ale podobieństwo widać od razu.

Czytaj też: Xiaomi przeskakuje numerację i idzie śladem Apple. Nowa seria 17 zaskoczy fanów marki

Xiaomi Open Wear Stereo Pro. Sportowe słuchawki nie muszą być słabe

Słuchawki Xiaomi Open Wear Stereo Pro to propozycja dla miłośników muzyki podczas uprawiania sportu, a co za tym idzie, sporej wygody. Chiński producent deklaruje, że ich otwarta konstrukcja z trójpunktowym systemem podparcia i elastycznym tytanowym drutem dopasowuje się do kształtu uszu, zapewniając komfort nawet podczas długiego użytkowania. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza ergonomię, a magnetyczne etui (wyglądające bardzo fancy, przy okazji) ułatwia przechowywanie. Słuchawki oferują do 8,5 godziny odtwarzania na jednym ładowaniu, z możliwością wydłużenia do 45 godzin dzięki etui, a 10-minutowe ładowanie gwarantuje 2 godziny działania.

Dźwięk w Stereo Pro może robić wrażenie dzięki wielodrożnemu systemowi głośników, certyfikatowi Hi-Res Audio Wireless i kodekowi LDAC, które zapewniają głębokie basy i czyste tony. Funkcja Dimensional Audio dostosowuje brzmienie do ruchów głowy, a ustawienia Harman AudioEFX i Master EQ pozwalają personalizować dźwięk. System redukcji wycieku dźwięku zmniejsza jego rozprzestrzenianie się o ponad 60 procent, co jest idealne w cichych miejscach.

Cena słuchawek to 639 zł. Tutaj, podobnie jak w przypadku Xiaomi Watch S4, „mały ryż” pod względem designu także poszedł w stronę produktów Huawei.

Czytaj też: Xiaomi rzuca wyzwanie tradycyjnemu kinu domowemu. Ten soundbar ma zastąpić cały system głośników

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. Wyższy poziom estetyki w popularnej opasce

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition to nowa odsłona popularnej opaski sportowej, która łączy elegancję z praktycznością. W kolorze Glimmer Gold opaska jest nie tylko urządzeniem sportowym, ale też modnym i lifestyle’owym dodatkiem. Wyświetlacz AMOLED 1,72 cala o jasności 1500 nitów i odświeżaniu 60 Hz zapewnia wyraźny obraz, a opaska może być noszona jako zawieszka lub ozdoba. Recenzję standardowej wersji Xiaomi Smart Banda 10 możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube poniżej.

Z ponad 150 trybami sportowymi, zaawansowaną analizą snu i monitorowaniem tętna współpracującym z urządzeniami zewnętrznymi, opaska wspiera aktywny tryb życia. Dzięki Xiaomi HyperOS pełni funkcję centrum sterowania, umożliwiając zarządzanie urządzeniami, slajdami czy aparatem. Bateria 233 mAh zapewnia do 21 dni pracy, a ponad 200 personalizowanych tarcz pozwala dostosować opaskę do własnego stylu. Cena to 319 zł.

Czytaj też: Xiaomi szykuje potężną premierę 24 września. Znamy już ceny nowych urządzeń

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026. Możesz mieć kino w domu

Seria telewizorów Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, dostępna w rozmiarach 55, 65 i 75 cali, przenosi domową rozrywkę na nowy poziom dzięki zaawansowanej technologii QD-Mini LED. Połączenie podświetlenia Mini LED z technologią Quantum Dot zapewnia głębokie czernie, intensywne światła i żywe kolory. Rozdzielczość 4K UHD w połączeniu z HDR10+ i Dolby Vision gwarantuje realistyczny obraz, a tryb Filmmaker Mode pozwala cieszyć się filmami w takiej formie, jaką zaplanowali twórcy, zachowując oryginalne kolory i proporcje. Technologia niskiego współczynnika odbicia minimalizuje odblaski, co sprawia, że obraz pozostaje wyraźny nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Dla miłośników gier seria oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz z możliwością podbicia do 288 Hz, co doceni każdy gracz. Xiaomi Visual Engine Pro do tego ma znacznie poprawiać wyrazistość obrazu, a lokalne przyciemnianie i funkcje płynności ruchu mają eliminować rozmycia w scenach akcji czy transmisjach sportowych. Dźwięk również ma wypadać solidnie — głośniki 15 W z Dolby Atmos i strojeniem Harman AudioEFX tworzą przestrzenne, kinowe brzmienie, które nie wymaga dodatkowych głośników. To sprawia, że dialogi, muzyka i efekty dźwiękowe są zbalansowane, zapewniając wciągające wrażenia podczas seansów filmowych czy grania.

Łączność to kolejny atut serii. Dzięki Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6, można bezproblemowo strumieniować treści z platform takich jak Netflix czy YouTube, a także przesyłać multimedia z laptopów, smartfonów czy tabletów. Nowe telewizory Xiaomi pełnią funkcję multimedialnego centrum, idealnego zarówno do rodzinnych wieczorów filmowych, jak i intensywnych sesji gamingowych. Ich uniwersalny design i różne rozmiary pozwalają dopasować urządzenie do każdego wnętrza — od przestronnych salonów po mniejsze przestrzenie, takie jak sypialnie czy kąciki dla graczy.

Ceny zaczynają się od 3299 zł, co czyni serię atrakcyjną opcją dla osób szukających dużego i imponującego TV w sensownej cenie.

Czytaj też: Xiaomi Electric Scooter 5 Plus z 12-calowymi oponami wjeżdża do Europy. Komfort jazdy na nowym poziomie

Xiaomi Smart Camera C701. Bezpieczeństwo w 4K?

Kamera Xiaomi Smart Camera C701 to narzędzie do monitoringu domowego. Wyposażona została w czujnik 8 MP i 6-elementowy obiektyw nagrywają w 4K Ultra HD z HDR, zapewniając wyraźne obrazy w każdych warunkach. Pełnokolorowe widzenie w nocy i podczerwień działają do 10 metrów, a funkcje AI, takie jak wykrywanie ludzi, zwierząt czy płaczu dziecka, minimalizują fałszywe alarmy.

Kamera obsługuje sterowanie głosowe przez takich asystentów jak Google Assistant czy Amazon Alexa. Do tego dwukierunkowe audio i zapis na karcie microSD lub w chmurze. Fizyczna osłona obiektywu chroni prywatność. Cena to 259 zł.

Czytaj też: Wyciekła specyfikacja Xiaomi 15T na zdjęciu ochronnej folii. Tego się nie spodziewaliśmy

Redmi Pad 2 Pro. Sensowna wydajność za rozsądną cenę

Seria tabletów Redmi Pad 2 Pro (w wariantach standard, Matte Glass Version i 5G) to kolejne urządzenia obiecujące łączyć satysfakcjonującą wydajność z sensowną ceną. Wyświetlacz 12,1 cala 2,5K z Dolby Vision i odświeżaniem do 120 Hz ma zapewnić płynny obraz, a model Matte Glass redukuje odblaski do 97%, oferując powierzchnię ekranu przypominającą papier — często wykorzystywane rozwiązanie u innych producentów, a nawet sporo osób nakleja tego typu folie na iPady. Do tego na pokładzie są cztery głośniki z Dolby Atmos i wzmocnieniem głośności do 300%, co ma zagwarantować dźwięk świetnej jakości.

Bateria 12000 mAh z ładowaniem 33 W i zwrotnym 27 W oraz serce urządzenia w postaci procesora Snapdragon 7s Gen 4 zapewniają wysokiej jakości wydajność. Xiaomi HyperOS umożliwia synchronizację z innymi urządzeniami, a funkcje Google Gemini z Circle to Search i masą innych funkcji AI ułatwiają korzystanie i doganiają dzisiejsze czasy. Pamięć można rozszerzyć do aż 2 TB, a Xiaomi przygotowało również akcesoria, takie jak Redmi Smart Pen, klawiatura oraz etui, co zwiększa funkcjonalność całego urządzenia i może zamienić go w mały laptop. Dla uczniów wydaje się to idealna propozycja.

Czytaj też: Xiaomi testuje kolejny nietypowy produkt. Inteligentna poduszka masująca może być hitem za 135 zł

Ceny? Bardzo sensowne. 1299 zł za wariant 6+128 GB i 1499 zł za 8+256 GB. Kwotę, jaką przyjdzie nam zapłacić za model 5G, poznamy wkrótce.