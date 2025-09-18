Xiaomi 15T ujawnia swoje tajemnice. Szykuje się kolejny król średniej półki?

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi 15T oficjalnie 24 września. Przecieki ujawniają kluczowe parametry

Już w przyszłym tygodniu zadebiutuje nowa seria Xiaomi 15T, która tradycyjnie ma łączyć flagowe możliwości z bardzo atrakcyjną ceną. Choć premiera dopiero nadchodzi, do sieci wyciekło zdjęcie, które zdradza kluczowe specyfikacje podstawowego modelu 15T. Na fotografii widać ochronną folię, na której wydrukowano najważniejsze parametry, co daje nam najlepszy wgląd w to, czego możemy się spodziewać.

Wyciek ujawnia kilka interesujących zmian, które mogą zdecydować o sukcesie Xiaomi 15T. Sercem smartfona będzie układ Dimensity 8400-Ultra, czyli ten sam, który napędza model Poco X7 Pro. To sprawdzona, wydajna jednostka, która zapewnia płynne działanie w codziennym użytkowaniu, a także bez problemu radzi sobie z wymagającymi grami. Po stronie zasilania czeka nas bateria o pojemności 5500 mAh, czyli o 500 mAh więcej niż w ubiegłorocznym modelu 14T. Choć to mniejsza bateria niż w wielu innych modelach firmy, to w połączeniu z szybkim ładowaniem 67W powinno to wystarczyć na intensywny dzień pracy.

Nowy Xiaomi 15T otrzyma większy wyświetlacz o przekątnej 6,83”, co jest znaczącym skokiem w porównaniu do 6,67-calowego ekranu w 14T. Wyższa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz mają zapewnić komfortowe oglądanie filmów i płynne przewijanie stron.

Nie wiemy jeszcze, czy projekt Xiaomi 15T będzie się różnił od poprzednika

Jeśli chodzi o aparaty, na wycieku nie ma żadnych szczegółów. Wiemy jednak, że Xiaomi kontynuuje współpracę z firmą Leica, a obiektywy Summilux wracają. Można więc spodziewać się bardzo dobrych rezultatów fotograficznych. Przypomnijmy, że poprzednik, Xiaomi 14T, miał do zaoferowania potrójny aparat z głównym obiektywem 50 MPix, teleobiektywem 50 MPix z 2-krotnym zoomem i obiektywem ultraszerokokątnym 12 Mpix, zestaw uzupełniała 32-megapikselowa kamerka do selfie.

Geekbench ujawnił również istnienie wersji Pro z układem Dimensity 9400+. To ten sam procesor, który znajdziemy w Redmi K80 Ultra, co sugeruje, że Xiaomi 15T Pro może być skierowany do użytkowników oczekujących wyższej wydajności.

Ready? 🟠📷🔴



Guess the hint:



⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜🌟🌟🌟🌟🌟🌟⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜⬜🌟🌟⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜⬜🌟🌟⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜⬜🌟🌟⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ — Xiaomi (@Xiaomi) September 17, 2025

Wyciek specyfikacji Xiaomi 15T daje solidne podstawy, by sądzić, że nowy smartfon ma szansę powtórzyć sukces poprzedników. Większy ekran i pojemniejsza bateria to ulepszenia, których oczekują użytkownicy. Połączenie ich z wydajnym procesorem i świetnymi obiektywami Leica może uczynić Xiaomi 15T jednym z najlepszych wyborów w swojej kategorii cenowej. Oficjalna premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, 24 września. Do tego czasu pozostaje nam śledzić oficjalne konta Xiaomi w mediach społecznościowych, gdzie z pewnością pojawią się kolejne zwiastuny i szczegóły podkręcające oczekiwanie na nowe modele.