Smartwatch z dostawą w kwadrans? Samsung i Żabka Jush łączą siły

Chociaż dostawy ze sklepów online są coraz szybsze, to nadal mają pewne ograniczenia, bo przecież nie da się dostarczyć sprzętu elektronicznego tak szybko, jak pizzy, prawda? Cóż, nie każdego, ale w pewnym przypadku jest to możliwe. Samsung nawiązał współpracę z Żabka Jush, wprowadzając swoje urządzenia do modelu dostaw w 15 minut. To pierwszy taki przypadek na polskim rynku, gdzie produkty technologiczne premium trafiają do aplikacji quick commerce. Smartwatche Galaxy Watch 8 i Galaxy Fit 3 można już zamówić z ekspresową dostawą – czy to prawdziwa rewolucja, czy tylko chwyt marketingowy?

Smartwatch w 15 minut? Samsung i Żabka Jush łączą siły w błyskawicznej dostawie

Do tej pory aplikacja Żabka Jush kojarzyła się przede wszystkim z ekspresową dostawą produktów spożywczych i FMCG. Teraz na liście pojawiła się zupełnie nowa kategoria – elektronika użytkowa. To innowacyjne partnerstwo ma na celu dostarczenie najnowszych gadżetów od Samsunga w tempie, które dotąd było zarezerwowane wyłącznie dla pizzy czy napojów. To pokazuje, że rynek quick commerce dynamicznie się rozwija, a firmy szukają nowych sposobów na dotarcie do klienta.

Innowacja to dla nas nie tylko technologia – to nasze DNA. A przede wszystkim sposób, w jaki dociera ona do użytkowników. Dzięki współpracy z Żabką Jush udostępniamy smartwatche serii Galaxy Watch8 oraz opaskę sportową Galaxy Fit3 w modelu, który zmienia zasady gry, uzupełniając nasze tradycyjne kanały dystrybucji o nowoczesny sposób zakupu. Cieszymy się, że jako pierwsi w Polsce oferujemy tak nowoczesny dostęp do produktu, który wspiera trend dbania o siebie – mówi Magda Sielachowicz Nowakowska.

Od 16 września w ofercie Żabka Jush pojawiła się elektronika użytkowa. To strategiczny ruch, który może otworzyć drogę dla innych producentów. Jeśli model się sprawdzi, możemy spodziewać się stopniowego rozszerzania asortymentu o słuchawki czy powerbanki. Dla platformy dostawczej to kolejny krok w realizacji misji ułatwiania życia klientom. Jak twierdzi Zuzanna Dębowska, Chief Commercial Officer Żabka Jush:

W Żabce Jush stale przełamujemy granice tego, co można dostarczyć w modelu quick commerce. Współpraca z Samsung wpisuje się w naszą misję ułatwiania ludziom życia – to dowód, że szybkie zakupy obejmują już nie tylko produkty spożywcze, ale też elektronikę użytkową. Same urządzenia, czyli zegarki i opaski sportowe pasują do Żabki Jush oraz stylu życia naszych klientów, którzy cenią sobie technologię ułatwiającą codzienność. To ważny krok w rozwoju całej kategorii i przykład, jak innowacje mogą zmieniać codzienne doświadczenia zakupowe Polaków.

Wyboru smartwatchy i opasek sportowych nie można uznać za przypadkowy. Te urządzenia idealnie wpisują się w profil klientów quick commerce – osób ceniących wygodę i nowoczesne technologie. Urządzenia z serii Galaxy Watch 8 to kwintesencja idei “always connected”. Zegarki łączą elegancki design z zaawansowanymi funkcjami, które mają wspierać użytkownika w dbaniu o zdrowie i aktywność. Dostępność tych urządzeń w Żabce Jush jest więc idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią spontaniczność i chcą mieć dostęp do technologii natychmiast, bez konieczności czekania na kuriera czy wizyty w sklepie.

Zdjęcia: Arkadiusz Dziermański

Opaska Galaxy Fit3 to z kolei propozycja dla osób, które potrzebują prostego i efektywnego narzędzia do monitorowania swojej aktywności fizycznej. Dostępność tych produktów w ekspresowej dostawie to odpowiedź na rosnący trend dbania o siebie i natychmiastowej realizacji potrzeb.

Wyobraźcie więc sobie – zapominacie o prezencie dla kogoś bliskiego, a wcześniej planowaliście kupno smartwatcha. W ten sposób możecie mieć go u siebie w naprawdę ekspresowym tempie, bez wychodzenia z domu i czekania na długą, kilkudniową dostawę. To partnerstwo może uruchomić lawinę zmian w polskim handlu elektronicznym. Quick commerce przestaje być domeną wyłącznie produktów pierwszej potrzeby, wkraczając w obszar zakupów impulsowych i technologicznych. To z pewnością ważny krok dla obu firm i zapowiedź, że w przyszłości coraz więcej produktów będziemy mogli kupić tak, jak robimy to dzisiaj z jedzeniem. Nowe urządzenia są dostępne w aplikacji Żabka Jush od 16 września.