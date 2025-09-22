Xiaomi TV Speaker 5.1.2. Kompaktowy soundbar Dolby ATMOS i DTS:X

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi TV Speaker 5.1.2 – moc w zgrabnej obudowie

Pomysł wydaje się kuszący, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych mieszkań, gdzie każdy centymetr kwadratowy można zagospodarować na wiele sposobów. Zamiast rozstawiać po całym salonie wielogłośnikowych zestaw z subwooferem, otrzymujemy od Xiaomi jedną, zgrabną belkę, która ma dostarczyć podobnych wrażeń.

Kluczową cechą tego urządzenia jest układ kanałów 5.1.2 ze wbudowanym głośnikiem niskotonowym, który ma zastąpić subwoofer. Całość ma dysponować łączną mocą szczytową sięgającą 490 W, przy czym sam przetwornik niskotonowy generuje do 120 W. Xiaomi postawiło na inteligentne sterowanie kierunkiem dźwięku na bazie funkcji HRTF, co ma kompensować brak fizycznych głośników satelitarnych i symulować dźwięk przestrzenny. Producent wyposażył swój soundbar w kilka gotowych presetów audio. Oprócz trybu filmowego i muzycznego znajdziemy również ustawienie specjalnie dla graczy oraz cichy tryb nocny ograniczający głośność do 30 decybeli.

Urządzenie obsługuje formaty Dolby Atmos i DTS:X, które teoretycznie mają tworzyć trójwymiarową przestrzeń – w zestawach ze stosunkowo niewielką bazą stereo efekty nie zawsze są przekonujące, jednak z pewnością dobrze, że są – ich ostateczne brzmienie zależy także od akustyki pomieszczenia i jakości źródłowego materiału.

Jeśli chodzi o złącza, Xiaomi nie poszło na kompromisy. Znajdziemy tu Bluetooth 5.4, port optyczny TOSLINK, koncentryczny SPDIF, USB oraz HDMI i HDMI z eARC. Porty obrazu obsługują 4K z VRR do 120 Hz i trybem ALLM, co jest istotne dla graczy korzystających z konsol nowej generacji – soundbar można podłączyć bezpośrednio do TV, korzystając z kanału zwrotnego dla dźwięku, jak i jako urządzenie pośrednie między źródłem obrazu i telewizorem.

Wymiary i perspektywy dostępności

Xiaomi TV Speaker 5.1.2 ma 116 cm szerokości, 12 cm głębokości i jedynie 6 cm wysokości przy wadze przekraczającej 5 kg. Jeśli chodzi o dostępność, cóż, na razie urządzenie trafiło tylko na rynek chiński, gdzie kosztuje 1999 juanów (około 1020 złotych, ale pamiętajcie, że to bez podatków i innych kosztów). Xiaomi nie potwierdziło jeszcze europejskiej premiery ani cen dla obszaru EMEA.