Xiaomi Mijia Smart Neck Pillow Massager, czyli co ma poduszka do inteligentnego domu?

Xiaomi testuje pomysł na platformie crowdfundingowej

Kontrowersyjne pomysły („prędko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu”) często testowane są na platformach crowdfundingowych – sami użytkownicy głosują portfelami, czy są zainteresowani pomysłem lub gotowym produktem. Tak też jest z Xiaomi Mijia Smart Neck Pillow Massager, którą producent „wystawi” za moment do sfinansowania na chińskiej platformie Youpin. Urządzenie ma nie tylko stanowić wsparcie dla zmęczonego kręgosłupa, ale ma także zaoferować zaawansowane funkcje terapeutyczne dla osób z dolegliwościami.

Kampania crowdfundingowa startuje 22 września 2025 roku, a promocyjna cena wyniesie 259 juanów (w przeliczeniu około 135 zł). Planowana cena regularna to 369 juanów (około 185 zł). Xiaomi zdaje się pewne sukcesu, pierwsze egzemplarze mają bowiem trafić do klientów już 27 września, co sugeruje, że produkt jest gotowy do produkcji.

Co ma do zaoferowania Xiaomi Mijia Smart Neck Pillow Massager

Poduszka wykorzystuje konstrukcję 3D z pięcioma strefami wsparcia, która ma odpowiadać naturalnej krzywiźnie kręgosłupa szyjnego. Powłoczka poduszki jest zdejmowana i nadaje się do prania, co ułatwia utrzymanie higieny.

Sercem urządzenia są dwie głowice masujące, wykorzystują bezszczotkowe silniki, które imitują ruchy ludzkich dłoni. Producent deklaruje poziom hałasu nieprzekraczający 45 dB i trzy poziomy intensywności masażu, można będzie też zmieniać kierunek obrotów mechanizmu. Rozluźnienie mięśni ułatwi funkcja podgrzewania – ot, stara dobra poduszka elektryczna w nowoczesnym wydaniu, tylko z kontrolą równomierności i czujnikiem temperatury.

Jak przystało na urządzenie inteligentne, współpracuje ono z aplikacją Mi Home, komunikując się przez NFC, oferując sześć gotowych programów masażu i trzy konfigurowalne własne programy. Bateria wystarcza na około 100 minut pracy, co powinno wystarczyć na kilka sesji masażu.