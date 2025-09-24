Xiaomi rozwiązał worek – pralka i lodówka Mijia wchodzą do Europy. Za nimi odkurzacze i monitoring

Podsumowanie artykułu . . .

Inteligentne sprzątanie przyszłości z Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Robot Vacuum 5 Pro to propozycja dla tych, którzy nie chcą już kompromisów w kwestii automatycznego sprzątania. Urządzenie ma moc ssania 8000 Pa HyperForce, co plasuje je w czołówce urządzeń swojej półki cenowej.

Kluczową cechą ma być zaawansowana nawigacja laserowa LDS, która skanuje otoczenie w zakresie 360 stopni, tworząc precyzyjne mapy pomieszczeń. System potrafi zapamiętać do pięciu różnych układów przestrzennych, co jest szczególnie przydatne w domach wielopoziomowych. Funkcja unikania przeszkód 3D ma pozwalać na omijanie nawet drobnych przedmiotów takich jak kable czy zabawki, co teoretycznie minimalizuje potrzebę uprzedniego przygotowania pomieszczenia. Część sensorów znajduje się na przodzie obudowy, pozostałe są schowane w wieżyce, która jest chowana, dzięki czemu robot łatwiej może wjeżdżać pod meble.

Algorytmy sztucznej inteligencji mają dodatkowo usprawniać proces sprzątania. Robot ma automatycznie wykrywać szczególnie zabrudzone obszary i zwiększać na nich intensywność czyszczenia. Gdy urządzenie wjedzie na dywan, system AI rozpozna zmianę powierzchni i dostosowywać moc ssania do aktualnych potrzeb.

Bateria ma wystarczać na 240 minut pracy, co powinno starczyć na posprzątanie powierzchni do 300 m². Dla wymagających użytkowników dostępna będzie opcjonalna stacja autoopróżniająca, która może przechowywać kurz nawet przez 60 dni.

Robot Vacuum 5 Pro pojawi się w sprzedaży w październiku 2025 roku w cenie 3 499 zł.

Przystępna alternatywa w postaci Xiaomi Robot Vacuum 5

Dla osób szukających bardziej ekonomicznego rozwiązania, Xiaomi proponuje podstawowy model Robot Vacuum 5 z mocą ssania 4000Pa. Urządzenie oferuje do 180 minut pracy na jednym ładowaniu, co wystarczy na powierzchnię około 200 m². Choć brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji AI obecnych w wersji Pro, nadal wykorzystuje system nawigacji laserowej i inteligentnego mapowania.

Xiaomi Robot Vacuum 5 trafi do sprzedaży w październiku w cenie 2 899 zł.

Lodówka Mijia Cross Door 502L

Lodówka oferuje pojemność całkowitą 502 litry podzieloną na 335 litrów chłodziarki i 167 litrów zamrażarki. To rozmiar odpowiedni dla średniej rodziny, oferujący praktyczny układ przechowywania bez nadmiernego zajmowania przestrzeni.

Kluczowe parametry techniczne obejmują klasę energetyczną A+++, technologię No-Frost eliminującą potrzebę ręcznego rozmrażania oraz poziom hałasu wynoszący zaledwie 38 dB. Ten ostatni parametr jest szczególnie imponujący – to poziom zbliżony do cichej rozmowy, co czyni lodówkę niemal niesłyszalną podczas normalnego użytkowania.

Funkcje inteligentne pozwalają na zdalne monitorowanie temperatury, otrzymywanie powiadomień o otwartych drzwiach czy analizę wzorców zużycia energii. System sztucznej inteligencji analizuje częstotliwość otwierania drzwi i automatycznie optymalizuje ustawienia dla zachowania świeżości produktów.

Europejska cena lodówki została ustalona na poziomie 849 euro.

Pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg

Urządzenie oferuje pojemność prania 9 kg i suszenia 6 kg, co czyni ją odpowiednią dla większych rodzin. Maksymalna prędkość wirowania wynosi 1400 obrotów na minutę, zapewniając efektywne usuwanie wilgoci z tkanin.

Sercem urządzenia jest bezszczotkowy silnik inwerterowy Direct Drive, który bezpośrednio napędza bęben bez użycia przekładni mechanicznych. Technologia ta przekłada się na większą trwałość, cichszą pracę i wyższą efektywność energetyczną.

Integracja z aplikacją Xiaomi Home umożliwia zdalne sterowanie i optymalizację programów prania. System sztucznej inteligencji analizuje rodzaje tkanin i poziom zabrudzenia, automatycznie dostosowując parametry pracy. Urządzenie uczy się preferencji użytkownika, stopniowo udoskonalając swoje rekomendacje.

Zarówno pralką, jak i lodówką będzie można sterować z poziomu aplikacji Xiaomi Home. Oficjalnie nie wiemy jeszcze, kiedy nowe urządzenia Mijia pojawią się w Polsce, ale powinniśmy się ich spodziewać w okolicach przełomu roku.