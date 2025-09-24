Znana usługa znika z T-Mobile, z pewnością to usłyszysz

Podsumowanie artykułu . . .

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga usługo, tym zniknieniem swoim – Tidal mówi „do widzenia” T-Mobile

T-Mobile opublikował 22 września 2025 roku oficjalne ogłoszenie informujące o wycofaniu usługi „Tidal w T-Mobile”. Co ciekawe, operator zaznacza, że decyzja nie leżała po jego stronie, ale wynikała z zakończenia współpracy przez samego dostawcę platformy.

Obecni użytkownicy mogą spać spokojnie – usługa będzie działać na dotychczasowych zasadach aż do 31 grudnia 2025 roku. To daje całkiem sporo czasu, bo ponad trzy miesiące, na podjęcie przemyślanej decyzji o dalszym korzystaniu z platformy. T-Mobile zadbał też o sprawiedliwe rozliczenie, więc opłata za ostatni okres zostanie proporcjonalnie zwrócona na kolejnej fakturze.

Po tym terminie klienci, którzy nie wyobrażają sobie życia bez Tidal, będą musieli wykupić subskrypcję bezpośrednio u dostawcy – koniec więc z wygodnym rozliczaniem wszystkiego w jednej fakturze, co dla wielu było sporym udogodnieniem. Platforma oferuje 30-dniowy okres próbny, co może pomóc w podjęciu decyzji.

Aktualne ceny i oferta Tidal

Sam Tidal oczywiście się nigdzie nie wybiera i choć trudno mówić, by stanowił istotną konkurencję dla możnych tego świata – Spotify i Apple Music – to wciąż jest uważany za najlepszy wybór dla osób ceniących przede wszystkim jakość dźwięku. Tym bardziej że ceny bezpośrednio w serwisie nie należą do wygórowanych – podstawowy pakiet Individual kosztuje 21,99 zł miesięcznie, wersja Family dla sześciu osób to 34,99 zł, a ulgowy dla studentów – 10,99 zł. W zamian użytkownicy otrzymują dostęp do imponującego katalogu ponad 110 milionów utworów w formatach HiRes FLAC i Dolby Atmos.

Dla profesjonalistów platforma przygotowała rozszerzenie DJ Extension za 18 zł miesięcznie, które daje dostęp do specjalistycznych narzędzi.

A może coś zamiast Tidala?

Konkurencja jest spora. Największy z największych, czyli Spotify, oferuje najbogatszy katalog muzyczny, ale zalega w tyle jeśli chodzi o dźwięk wysokiej jakości – chociaż i tu coś drgnęło i za jakiś czas pewnie także do Polski trafi bez dodatkowych opłat dźwięk bezstratny, to nie ma mowy o hi-res audio czy dźwięku przestrzennym Dolby ATMOS. Niewiele mniejszy Apple Music kusi użytkowników niezwykle korzystnymi cenami w pakiecie Apple One, który pozwala na uzyskanie dostępu nie tylko do serwisu muzycznego z dźwiękiem najwyższej jakości, ale także do serwisu VOD Apple TV+

Jest zatem z czego wybierać i ostatecznie rozstanie Tidala z T-Mobile raczej nikogo nie zaboli poza magentowym operatorem, a i to raczej w niewielkim stopniu.