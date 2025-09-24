Logitech Zone Wireless 2 ES i Zone Wired 2. Nowe słuchawki do walki z hałasem w biurze 

Podsumowanie artykułu . . .

Czy technologia pomoże odzyskać skupienie

Skala problemu jest trudna do zbagatelizowania. Roczne straty firm sięgają 468 miliardów dolarów z powodu rozpraszających czynników w biurach. To kwota, która każe spojrzeć na kwestię hałasu w miejscu pracy zupełnie poważnie. W tym temacie firma Logitech postawiła na hybrydową aktywną redukcję szumów wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji. System ma analizować dźwięki otoczenia i dynamicznie dostosowywać poziom tłumienia, teoretycznie odcinając użytkownika od najbardziej uciążliwych odgłosów biura.

Konstrukcja pałąka nawiązuje do rozwiązań znanych z gamingowych zestawów, co ma zagwarantować wygodę nawet podczas wielogodzinnego noszenia. To istotna różnica w porównaniu z tradycyjnymi słuchawkami biurowymi, które często powodują dyskomfort po dłuższym czasie użytkowania. Wersja bezprzewodowa oferuje do 20 godzin rozmów lub 25 godzin odsłuchu z włączonym tłumieniem szumów. To powinno wystarczyć na standardowy dzień pracy bez konieczności ładowania. Aplikacja Logi Tune pozwala na personalizację ustawień dźwięku i funkcji ANC.

Oba modele otrzymały certyfikacje dla Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Wersja Wireless 2 ES idzie o krok dalej, oferując natywną obsługę Bluetooth dla Teams i Meet. Funkcja inteligentnej enumeracji automatycznie ukrywa urządzenie przed aplikacjami do wideokonferencji gdy jest wyłączone, co minimalizuje ryzyko problemów z wyborem źródła dźwięku. Dla działów IT istotna może być możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania przez platformę Logitech Sync, eliminująca potrzebę fizycznego dostępu do każdego zestawu.

Logitech podkreśla ekologiczny aspekt produkcji. Elementy plastikowe zawierają co najmniej 30% materiałów z recyklingu, magnesy powstały w 100% z przetworzonych metali ziem rzadkich, a bateria wykorzystuje kobalt wyłącznie z wtórnych źródeł. Konstrukcja umożliwia wymianę kluczowych elementów jak nauszniki, pałąk czy bateria, co teoretycznie przedłuża żywotność produktu.

Zone Wireless 2 ES z natywnym Bluetooth ma trafić na rynek w listopadzie 2025 roku w cenie 159,99 dolarów (około 640 złotych plus podatek). Wariant z odbiornikiem będzie kosztował 179,99 dolarów (około 720 złotych plus podatek). Wersja przewodowa Zone Wired 2 pojawi się miesiąc później za 129,99 dolarów (około 520 złotych plus podatek).

Nowe słuchawki Logitech wpisują się w trend poszukiwania rozwiązań dla problemów współczesnych biur. Choć specyfikacja brzmi imponująco, rzeczywista skuteczność w tłumieniu hałasu okaże się dopiero w praktyce. Warto zachować zdrowy sceptycyzm – żadna technologia nie zastąpi dobrze zaprojektowanej przestrzeni pracy, ale może stanowić wartościowe wsparcie w codziennych wyzwaniach.