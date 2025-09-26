One UI 8.5 przyniesie kres problemów z przełączaniem między Wi-Fi a danymi komórkowymi

Podsumowanie artykułu . . .

AI na ratunek. Dwie nowe funkcje płynnego łączenia w One UI 8.5

Wielu producentów Androida oferuje funkcje automatycznego przełączania na dane komórkowe, gdy Wi-Fi jest słabe. Samsung w One UI 8.5 wprowadzi jednak dwie unikalne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają zoptymalizować ten proces:

Intelligent Link Assessment (Inteligentna Ocena Łącza) – ta opcja będzie decydować o przełączeniu na dane komórkowe na podstawie szczegółowych danych o połączeniu Wi-Fi. Zamiast po prostu sprawdzać, czy jesteś podłączony, telefon będzie analizować takie czynniki jak prędkość, opóźnienia i stabilność łącza. Jeśli parametry te spadną poniżej akceptowalnego poziomu, system automatycznie przełączy się na dane komórkowe, zanim w ogóle zdążysz zauważyć problem. Intelligent Network Switch (Inteligentne Przełączanie Sieci) – to jest prawdziwy przełom w zakresie wygody. Funkcja będzie uczyć się na podstawie twojej historii przełączania Wi-Fi wzdłuż twojej trasy ruchu. Oznacza to, że jeśli na przykład za każdym razem, gdy przechodzisz z salonu do kuchni, musisz ręcznie włączyć dane komórkowe z powodu “martwej strefy” Wi-Fi, twój smartfon Galaxy zapamięta to i następnym razem zrobi to za ciebie automatycznie. To znaczące ulepszenie jakości życia.

Priorytet dla Realtime Data – zero lagów w grach i rozmowach

Oprócz inteligentnego przełączania, One UI 8.5 ma również wprowadzić w menu ustawień Wi-Fi opcję Realtime Data Priority Mode (Tryb Priorytetu Danych w Czasie Rzeczywistym). Jej cel jest prosty: dać priorytet wideorozmowom i grom online kosztem danych zużywanych w tle.

Choć podobna funkcja, nazwana Prioritize real-time data, istniała już w One UI 8, tym razem powinna zostać znacząco udoskonalona. Aktywacja tego trybu ma sprawić, że wszelkie zadania działające w tle, takie jak aktualizacje aplikacji czy synchronizacja danych, zostaną spowolnione lub wstrzymane, aby zapewnić absolutnie najlepszą jakość połączenia dla działań wymagających szybkiej reakcji. To funkcja, którą docenią gracze i osoby pracujące zdalnie, mające dość opóźnień i zacinania się obrazu podczas spotkań.

Warto również wspomnieć, że choć we wczesnych wersjach testowych usunięto funkcję Secure Wi-Fi (służącą do bezpiecznego przeglądania sieci publicznych), Samsung prawdopodobnie pracuje nad przywróceniem jej w przyszłych wersjach. Pojawiła się też nowa opcja deweloperska Show Floating Time, która wyświetla dokładny czas połączenia Wi-Fi – choć to ciekawostka, sugeruje ona, że firma bardzo dokładnie monitoruje stabilność połączeń.

Nowości w One UI 8.5 pokazują, że sztuczna inteligencja może w praktyczny sposób ułatwiać codzienne użytkowanie smartfona. Automatyczne zarządzanie siecią to krok w stronę urządzeń, które lepiej rozumieją potrzeby użytkownika. Z każdym kolejnym tygodniem poznajemy coraz więcej tajemnic ukrytych w kolejnej aktualizacji oprogramowania dla urządzeń Galaxy i wszystko wskazuje na to, że będzie ona znacznie większa niż One UI 8. To jednak nic dziwnego, bo przecież ma ona zadebiutować razem z serią Galaxy S26, a Samsung zawsze zachowuje dla swoich flagowców coś specjalnego.