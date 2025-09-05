Dolby Vision 2 – nowy standard, czy nowy skok na kasę?

Podsumowanie artykułu . . .

Gdy przeczytałem informację prasową o Dolby Vision 2 przecierałem oczy ze zdumienia, przeczytałem drugi raz, trzeci. I dalej nie rozumiem, dlaczego Dolby wprowadza nowe rozwiązanie i jakie benefity daje ono nam użytkownikom. I naprawdę chciałbym wierzyć, że stoi za tym pomysłem coś więcej niż chęć zysku, ale mam co do tego poważne wątpliwości. Zwłaszcza że już wcześniej Dolby wyrządziło krzywdę rozwiązaniom, które samo wymyśliło i były przełomowe.

Czym jest Dolby Vision?

Technologia Dolby Vision to standard/format HDR, czyli sposób w jaki zapisywane, zakodowywane, a następnie odczytywane przez urządzenia są dane o szerokim zakresie tonalnym w treściach wideo (obrazie) w serialach, filmach, grach itd. Dzięki HDR w formacie Dolby Vision jak i innych formatach obraz ma lepszy kontrast, kolory są lepiej zmapowane, bardziej realistyczne, obraz ma większą głębię. To dzięki HDR widzimy na przykład iście realistyczne refleksy na wodzie, światła neonów, czy nawet samochodów w nocy w filmie czy w grach albo żywe płomienie ogniska czy zachód słońca taki jakbyśmy sami znaleźli się nad morzem. Obraz z HDR jest bardziej plastyczny, wielowymiarowy i lepiej odwzorowany niż ten w SDR.

Format Dolby Vision został zaprezentowany w 2014 roku i miał przewagę nad otwartym, wprowadzonym nieco wcześniej formatem HDR10 ze względu na dynamiczne meta dane. Oznacza to, że każda klatka ma pełen zestaw informacji dedykowany, gdzie w HDR10 dane są, jak gdyby ogólnie zaszyte dla całego materiału. Przewaga Dolby Vision nad HDR10 sprowadza się przede wszystkim do wyświetlaczy budżetowych i średniej klasy, gdzie ciężej jest o stworzenie tych realistycznych obrazów, a większa ilość danych to ułatwia.

Jak oglądać treści w Dolby Vision?

Aby móc korzystać z Dolby Vision potrzebujemy odpowiedniego telewizora (wyświetlacza), oraz źródła sygnału w takim formacie. Czyli najpierw film, serial, gra muszą być odpowiednio zrealizowane lub chociażby zremasterowane, aby zawierały metadane, następnie w takim formacie musimy je mieć dostępne na przykład na płycie UHD Blu-ray lub w jednym z serwisów streamingowych, a na końcu nasz telewizor musi umieć to odtworzyć. Tylko przy tych 3 warunkach spełnionych jesteśmy w stanie cieszyć się Dolby Vision. A w dodatku na jakiś 70% telewizorach ze znaczkiem Dolby Vision o cieszeniu się Dolby Vision realnie nie ma mowy, ponieważ ich parametry techniczne nie pozwalają na uzyskanie realnych efektów HDR. Filmy w Dolby Vision możemy oglądać nawet na iPhone 8! Którego wyświetlacz też nie ma nic wspólnego z HDR, a jednak jest to możliwe.

Wojna formatów

W świecie technologii, a zwłaszcza wideo przez lata byliśmy świadkami różnych bitew producentów o wyższość i finalną adaptacje jednego standardu nad drugim. W ten sposób kasety VHS wyparły Betamax, płyty CD z Digital Audio Tape, Blu-ray z HD-DVD. W przypadku HDR rywalizacja pomiędzy otwartym HDR10 i licencjonowanym Dolby Vision poszerzyła się o format HDR10+ rozwijany przez Samsunga, Panasonic i 20th Century Fox (obecnie konsorcjum HDR10+ Technologies, LCC), który podobnie jak Dolby Vision oferuje dynamiczne metadane. Dodatkowo mamy jeszcze format HLG stosowany w przypadku transmisji telewizyjnych.

I przez dłuższy czas wydawało się, że wojnę formatów zwycięży Dolby Vision. Format na stałe zadomowił się u wszystkich liczących się na rynku producentów telewizorów oprócz Samsunga, w format wszedł Apple oferując nagrywanie w Dolby Vision iPhone’ami, wszyscy główni gracze na rynku serwisów VOD zaczęli oferować Dolby Vision. Jednak w ostatnich dwóch latach obserwujemy sytuiacje gdy dostawcy treści zaczeli również obok Dolby Vision równolegle szeroko oferować HDR10+ (HDR10 oferowali od zawsze). Jeśli dodamy do tego fakt, że wiele modeli telewizorów, które rzeczywiście jest w stanie wyświetlić HDR kompleksowo nie potrzebuje „do szczęścia” Dolby Vision to przewaga tego formatu mocno została zmarginalizowana.

Brak edukacji i rozmienianie się na drobne

Problem w tym, że dziś wiele osób wie, że jest coś takiego jak Dolby Vision, chce posiadać sprzęt oferujący Dolby Vision natomiast niekoniecznie wie co to daje. Przez ostatnie dwie dekady komunikacja marketingowa przestała pełnić jakaś większą rolę edukacyjną. Każda kolejna zmiana w jakości obrazu została znacznie mniej wytłumaczona widzom niż przejście z obrazu SD na HD. Natomiast format Dolby Vision bardzo szybko przestał być formatem premium zarezerwowanym wyłącznie do tych realnie kompatybilnych telewizorów, a stał się rozwiązaniem powszechnym, wszechobecnym. I owszem w tanich telewizorach Dolby Vision pozwala wycisnąć więcej niż HDR i rzeczywiście zobaczyć jakiś efekt, ale to jest dalekie od tego czym realnie powinien być obraz HDR.

I teraz pojawia się Dolby Vision 2

Skoro telewizor za 1500 zł ma Dolby Vision to czemu ktoś miałby kupić lepszy model. I chyba właśnie tą drogą poszli w Dolby. Dodamy „nowy silnik wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji” i wprowadzimy dwa nowe rodzaje Dolby Vision – Dolby Vision 2 i Dolby Vision 2 Max. Skoro za Dolby Vision producent telewizorów od każdego egzemplarza daje nam 3 dolary, to za nowy, lepszy format będzie musiał zapłacić kolejną licencję, podobnie jak studia postprodukcyjne etc.

Tak o nowym Dolby Vision 2 pisze w komunikacie prasowym Dolby:

Dolby Vision 2 jest zasilany przez przeprojektowany i jeszcze bardziej wydajny silnik obrazu. Ten nowy silnik w połączeniu z rozbudowanym ekosystemem treści Dolby Vision pozwala jeszcze lepiej wykorzystać możliwości telewizora. Jest to możliwe dzięki bogatej ofercie treści obejmującej najpopularniejsze obecnie filmy i programy telewizyjne, cotygodniowe transmisje sportowe na żywo oraz stale powiększającą się bibliotekę gier, a wszystko to w formacie Dolby Vision. Dzięki nowym narzędziom dostępnym dla społeczności twórców treści w Dolby Vision będą wyglądały jeszcze bardziej niesamowicie na ekranach Dolby Vision 2.

Content Intelligence

Content Intelligence wprowadza nowe narzędzia, które lepiej łączą pakiet kreatywny z salonem widza. Ta podstawa pozwala Dolby Vision 2 autentycznie i automatycznie optymalizować telewizor, aby zapewnić bardziej fascynujący obraz w oparciu o to, co oglądasz i gdzie oglądasz. Dzięki możliwościom sztucznej inteligencji Dolby Vision 2 inteligentnie dostosowuje się, aby zapewnić najlepszą prezentację treści dostosowaną do Twojego urządzenia i środowiska oglądania.

Content Intelligence obejmuje:

Precision Black zmniejsza frustrację konsumentów spowodowaną „zbyt ciemnym” obrazem, zapewniając krystaliczną czystość i poprawiając klarowność w każdym środowisku oglądania bez uszczerbku dla intencji artystycznych.

Light Sense precyzyjnie dostosowuje jakość obrazu dzięki zaawansowanemu wykrywaniu światła otoczenia i nowym danym referencyjnym dotyczącym oświetlenia ze źródła treści, aby zoptymalizować telewizor pod kątem idealnych wrażeń wizualnych.

Optymalizacja sportu i gier wprowadza nowe ulepszenia, takie jak regulacja punktu bieli i kontrola ruchu, zaprojektowane specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach transmisji sportowych na żywo i gier.

W oparciu o Content Intelligence, Dolby Vision 2 wprowadza nowe mapowanie tonów, które wykorzystuje nowoczesne ulepszenia telewizorów. Dzisiejsze telewizory są jaśniejsze i bardziej kolorowe niż kiedykolwiek. Dzięki dwukierunkowemu mapowaniu tonów twórcy mają teraz do dyspozycji nowe narzędzia, które pozwalają im w pełni wykorzystać te ulepszone wyświetlacze. Dzięki temu wysokowydajne telewizory mogą zapewnić wyższą jasność, ostrzejszy kontrast i głęboko nasycone kolory, zachowując jednocześnie kreatywną wizję artysty.

Na starcie we wdrożenie Dolby Vision 2 zaangażowany jest Hisesne w nowcyh telewizorach wyposażonych w procesor MediaTek Pentonic 800, a po stronie treści CANAL+.

Wszystkie próby sprawienia, że obraz będzie jeszcze lepszy i to zarówno na flagowych tv jak i tych słabszych, działania na rzecz realizmu, lepszych kolorów, czerni etc. są słuszne. Natomiast mam wrażenie, że działanie Dolby to cheć złapania fali AI, poszukiwania nowego elementu marketingowego dla siebie i partnerów, a jednocześnie tworzenie większego bałaganu w świecie formatów. Finalnie klienici będą jeszcze bardziej pogubieni, mniej pewni dostępnych rozwiązań, aż zaczną je zupełnie lekceważyć. Być może się mylę i zmiana będzie nad wyraz widoczna i efektowna, zwłaszcza w połączeniu z takimi nowatorskimi tv jak Hisense Mini RGB, który właśnie debiutuje na IFA w Berlinie.