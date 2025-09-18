Garmin przedstawia trzy nowe modele zegarków. Venu 4, Bounce 2 i Instinct Crossover AMOLED już dostępne

Podsumowanie artykułu . . .

Garmin Venu 4 – uniwersalny smartwatch z latarką

Po dwóch latach od premiery poprzednika Garmin Venu 4 doczekał się kilku istotnych ulepszeń. Najciekawszą nowością jest wbudowana latarka LED, która do tej pory zarezerwowana była dla droższych modeli sportowych z serii Fenix. Wewnątrz pracuje nowy czujnik Elevate Gen 5, który zbiera dane dotyczące tętna, saturacji, temperatury skóry i związane z jakością snu. Do tego dochodzi GPS działający w trybie dual band oraz – co ciekawe – głośnik i mikrofon, pozwalające na użycie zegarka jako zestawu głośnomówiącego.

Jeśli chodzi o wzornictwo i rozmiary, rewolucji nie ma. Mniejszy model ma kopertę o średnicy 41 mm, ekran 1,2″ 390×390 pikseli oraz grubość 12 mm przy wadze 33 gramów, większy – odpowiednio 45 mm, ekran 1,4″ 454 × 454 pikseli i 38 gramów wagi. Obudowa łączy stal nierdzewną z polimerem wzmacnianym włóknem szklanym, a ekrany AMOLED chroni szkło Gorilla Glass 3. Żywotność baterii deklarowana jest na 10-12 dni, w zależności od wersji/

Ceny startują od 2369 zł, a sprzedaż rusza 22 września.

Garmin Bounce 2 zapewni kontakt z dzieckiem

Model ten skierowany jest do najmłodszych użytkowników i w związku z tym posiada funkcje związane z zabezpieczeniem możliwości kontaktu z dzieckiem. Urządzenie dysponuje łącznością LTE i wymaga odpowiedniej subskrypcji, by z niej korzystać, ale jeśli się na taką zdecydujemy, Garmin Bounce 2 zaoferuje możliwość nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości i śledzenia lokalizacji dziecka.

Sam zegarek jest lekki (26,5 grama) i ma wyświetlacz AMOLED 1,2 cala 390 × 390 pikseli. Interfejs został uproszczony i dostosowany do dziecięcych potrzeb. Maluchy mogą monitorować różne aktywności – od biegania i jazdy na rowerze, przez skakankę, po trening pływacki. Bounce 2 wyceniony został na 1289 zł i jest już dostępny w klepie online producenta.

Garmin Instinct Crossover AMOLED – wskazówki i ekran

To chyba najbardziej niszowy, ale i najciekawszy model z trzech zaprezentowanych nowości. Instinct Crossover AMOLED łączy bowiem klasyczne, mechaniczne wskazówki z nowoczesnym wyświetlaczem i wytrzymałością – smartwatch spełnia wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD-810 i jest wodoszczelny do 100 metrów.

Zegarek prezentuje unikalną formę prezentacji informacji – klasyczne analogowe wskazówki do prezentacji czasu, z napędem mechanizmem RevoDrive, automatycznie kalibrowanym (np. w przypadku wstrząsu) i synchronizowanym z częścią smart, a za nim znalazł się ekran AMOLED o rozdzielczości 390 × 390 pikseli, odpowiadający za wszystkie kwestie związane z prezentacją innych informacji. Oprogramowanie pozwala na monitorowanie standardowego dla Garmina, bogatego zestawu parametrów zdrowotnych oraz rejestrację różnorodnych aktywności. Sam czujnik niestety jest starszej generacji niż w nowym Venu 4.

Hybrydowa konstrukcja zapewnia też do 14 dni pracy na jednym ładowaniu – niestety w trybie always-on display czas ten skraca się do 5 dni. Cena za nowy smartwarch wynosi 2579 zł i można go zamawiać na stronie producenta.