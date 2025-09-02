Google testuje nowe formaty audio w NotebookLM. Mogą zmienić sposób korzystania z narzędzia

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe funkcje Brief, Critique i Debate są już w fazie testów w środowisku produkcyjnym, choć na razie ukryte za specjalnymi flagami funkcji. To dość typowe dla Google podejście – najpierw testowanie wewnętrzne, potem stopniowe wdrażanie dla szerszego grona użytkowników. NotebookLM zdobywa ostatnio sporą popularność wśród studentów, pisarzy i różnych profesjonalistów, którzy potrzebują narzędzia do efektywnego przetwarzania dużych ilości informacji.

Kolejnym aspektem wartym uwagi jest format Brief, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o osobach potrzebujących szybkiego dostępu do kluczowych informacji. Jego stały, 2-3 minutowy format różni się od istniejącego już Deep Dive, gdzie użytkownik może sam decydować o długości podsumowania. To ciekawe rozwiązanie, choć nieco kontrowersyjne – sztywna struktura czasowa może być zarówno zaletą, jak i ograniczeniem, w zależności od potrzeb konkretnej osoby. Dla zajętych profesjonalistów, którzy między spotkaniami potrzebują szybkiego przeglądu dokumentów, takie rozwiązanie może jednak okazać się strzałem w dziesiątkę.

Przechodząc do następnej kwestii, format Critique wprowadza zupełnie nowy element do NotebookLM – krytyczną analizę treści. Dwóch gospodarzy analizuje materiały użytkownika i oferuje konkretne, praktyczne sugestie. Można regulować długość od czterominutowej wersji krótkiej do dłuższych wariantów. To może być szczególnie przydatne dla twórców treści, blogerów czy autorów artykułów, którzy szukają zewnętrznej perspektywy na swoje prace. Wczesne testy sugerują, że narzędzie sprawdza się nie tylko do samorefleksji, ale także jako źródło konstruktywnej krytyki, co brzmi obiecująco, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm co do jego rzeczywistej skuteczności.

Równie istotne jest to, że format Debate wprowadza dynamiczny element dyskusji – dwóch gospodarzy przyjmuje przeciwstawne stanowiska w danym temacie, ilustrując różne perspektywy na te same źródła. To całkiem sprytne rozwiązanie, które może pomóc użytkownikom w zrozumieniu złożonych tematów z multipleksu punktów widzenia. Na przykład, dostarczając materiały o postępach w dziedzinie sztucznej inteligencji, można usłyszeć zniuansowaną dyskusję pomiędzy różnymi stanowiskami.

Google odpowiada również na jedno z częstszych próśb społeczności NotebookLM, wprowadzając dodatkowe opcje głosowe męskie i żeńskie w nowych formatach. Dotychczas użytkownicy mieli bardzo ograniczoną kontrolę nad głosami sztucznej inteligencji w przeglądach audio. Chociaż nie ma jeszcze dowodów na rozwój pełnej funkcjonalności wyboru lub mieszania różnych gospodarzy, same testy nowych głosów pokazują, w którym kierunku zmierza firma. Personalizacja doświadczenia audio zdecydowanie zwiększyłaby atrakcyjność platformy, odpowiadając na lukę zauważaną przez użytkowników od samego początku.

Te zmiany wpisują się w szerszą strategię Google dotyczącą integracji bardziej adaptacyjnej, napędzanej sztuczną inteligencją personalizacji w całym ekosystemie produktywności. NotebookLM umacnia swoją pozycję jako uniwersalne narzędzie do strukturalnych i kreatywnych przepływów pracy, oferując coraz bardziej wyrafinowane sposoby przetwarzania i refleksji nad informacjami. Patrząc na to z polskiej perspektywy, ciekawe będzie obserwować, jak te nowości sprawdzą się w praktyce i czy rzeczywiście przyniosą użytkownikom wartość, której poszukują.