Honor pokaże, jak należy robić tablety z nowym Snapdragonem

Honor MagicPad 3 Pro ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5 – tak to się robi

Jeśli producentowi uda się dotrzymać obietnic, Honor MagicPad 3 Pro będzie pierwszym na świecie tabletem wyposażonym w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Qualcomm dosłownie kilka dni temu zaprezentował ten układ, a chińska firma już deklaruje, że w październiku będzie w stanie zaoferować maszyny weń wyposażone – dzięki temu firma może zyskać sporą przewagę na starcie. Co ciekawe, październikowa premiera tabletu wypada niemal równocześnie z premierą najnowszej serii smartfonów Magic 8 – czyżby tablety przestały być tym gorszym sprzętem?

Układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany został w litografii 3 nm i posiada 8 rdzeni Oryon – 2 bardzo wydajne rdzenie Prime, które mogą rozpędzić się nawet do 4,6 GHz, oraz 6 rdzeni Performance, pracujących z zegarem do 3,26 GHz – nie ma tu w ogóle jednostek Efficient. Układ współpracuje z pamięciami LPDDR5X (maksymalnie do 24 GB) oraz pamięcią flash typu UFS 4.1. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, to w porównaniu z poprzednią generacją CPU jest mocniejszy o 20% i o 35% bardziej oszczędny. GPU ma być sprawniejszy o 23%, a wzrost wydajności raytracingu ma sięgać 25%, jednocześnie mając o 20% mniejsze zapotrzebowanie na energię. Jednoska AI Hexagon NPU jest szybsza o 37% i ma zapewnić lokalną obsługę agentów AI, dodano też wsparcie dla INT2 oraz FP8.

Od siebie Honor dołożył do układu Qualcomma własny chip E2, który ma optymalizować zużycie energii – a że bateria ma mieć pojemności 12450 mAh, może to dać interesujące rezultaty.

Honor MagicPad 3 Pro otrzyma ekran LCD o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 3200×2136 pikseli. Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnić ma płynność obsługi, co szczególnie docenią osoby pracujące z rysikiem. Certyfikat IMAX Enhanced sugeruje, że producent zadbał też o jakość wyświetlanego obrazu, choć nie sposób nie zadać pytania: dlaczego do licha nie jest to LTPO AMOLED?

Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne – szara, złota i biała, natomiast większość specyfikacji pozostaje wciąż tajemnicą. Nie wiadomo jaką pamięcią operacyjną będą dysponować urządzneia i jakie pojemności pamięci masowej będą dostępne, Honor nie zdradził też nic na temat aparatów (ze zdjęć wynika, że będą dwa) czy mocy ładowania (a przy tej pojemności prosiłoby się o naprawdę szybkie ładowanie)

Oficjalna premiera zaplanowana jest na 15 lub 16 października i – pewnie nie zgadniecie – na razie tylko na rynek chiński. Kiedy i czy w ogóle Honor MagicPad 3 Pro trafi na rynek europejski (a w szczególności na polski), nawet nie śmiemy przypuszczać.