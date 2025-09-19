Remedium na hulajnogi elektryczne? Straż miejska może je zdalnie wyłączyć

Podsumowanie artykułu . . .

Pamiętam to jak dziś, gdy wypożyczyłem rower elektryczny w aplikacji i chciałem dojechać do pewnego fragmentu Warszawy, który był poza strefą wypożyczenia. W tamtym momencie nie myślałem o tym za dużo i zależało mi wyłącznie na czasie. Pojazd nagle stał się ociężały i ograniczył swoją prędkość, by w końcu działać wyłącznie siłą moich pedałów. Będąc zbyt zmęczonym, by jechać na tym rowerze dalej, zostawiłem go w miejscu, które zdawało mi się granicą strefy. Jako, że nią nie było, musiałem dopłacić do przejazdu 50 złotych.

Strefy wyłączenia ruchu bądź strefy, gdzie nie można zostawić wynajmowanego urządzenia transportu osobistego to jedne z wielu rozwiązań, jakie mają w swoich rękach firmy prowadzące wynajem. Jednocześnie straż miejska nie miała w tym procesie zbyt wiele do mówienia poza negocjacjami z producentami dotyczącymi wyłączeń w danym mieście. Sytuacja już wkrótce ulegnie zmianie, a nowe rozwiązanie zostanie sprawdzone w Sopocie.

Skuteczniejszy zakaz wjazdu dla hulajnóg – Tier i Dott współpracują z miastem

Polska policja poinformowała, że w pierwszym półroczu 2025 roku odnotowała 557 wypadków z udziałem kierowców na hulajnogach elektrycznych. Zginęły w nich 4 osoby, a 512 zostało rannych. W porównaniu z rokiem 2024 było to 299 wypadków. Wynika to nie tylko z popularności pojazdów oraz możliwości odblokowywania narzuconych limitów prędkości, ale także pojawiania się kierowców hulajnóg elektrycznych w miejscach z zakazem wjazdu. Znaczny wzrost musiał zaniepokoić sopocką straż miejską, która podjęła działania mające na celu ograniczenie przejazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Hulajnogi elektryczne nie mogą jeździć wszędzie

Sopocka straż miejska, nauczona doświadczeniami tegorocznego sezonu turystycznego i przypadkami kierowców wjeżdżających na skwer Kuracyjny oraz okolice ulicy Bohaterów Monte Cassino (czyli bliskie okolice mola), zdecydowała się na skorzystanie z rozwiązania pozwalającego zdalnie wyłączać hulajnogi elektryczne. Do tego celu stworzyła dwie strefy z zakazem ruchu. Gdy wjedziemy w nie hulajnogą, sygnał z aplikacji uruchomi elektroniczny system wyłączenia. Wcześniej użytkownik otrzyma powiadomienie o zbliżeniu się do stref objętych zakazem ruchu.

Inni operatorzy pojazdów także zostaną zaproszeni do wprowadzenia tego ograniczenia. To odpowiedź na część problemów związanych z wynajmem hulajnóg elektrycznych. Sopocka straż miejska podejmie się też akcji profilaktycznych, mających na celu uświadamianie dzieci i młodzieży o obowiązujących przepisach.

Hulajnogi elektryczne nadal generują problemy. Wystarczy się przejść

Od momentu wprowadzenia hulajnóg elektrycznych na minuty we Wrocławiu w 2018 roku nie zostały wprowadzone przepisy efektywnie regulujące ich rolę w miastach. Dość powiedzieć, że na początku kierowca takiego pojazdu traktowany był jak pieszy i dopiero w 2021 roku nowelizacja ustawy na temat urządzeń transportu osobistego zmieniła postrzeganie tych pojazdów w świetle prawa. W przypadku incydentów na wierzch wychodzą inne problemy. Jednym z nich jest nieuregulowane parkowanie. O ile miasta zachęcają do parkowania w wyznaczonych strefach, tak użytkownik w aplikacji nie ma takiego obowiązku i wiele osób po prostu robi na szybko zdjęcie, by nie płacić więcej za wynajem.

Efekty w postaci dzikiego parkowania uprzykrzają życie każdemu, w tym osobom o ograniczonej mobilności czy niedowidzącym. To niejedyny problem. W wielu sytuacjach ratujący zdrowie mógłby być kask. I choć dla osób poniżej 16. roku życia taki kask jest wymagany, to firmy wynajmujące hulajnogi nie udostępniają go w swoim asortymencie, a użytkownicy są jedynie przestrzegani w aplikacji. Takie ostrzeżenia niewiele zmieniają, co widać też po tym, jak często hulajnogi elektryczne są pojazdem dla dwóch osób jednocześnie, co zdecydowanie zagraża ich zdrowiu.

Największym sukcesem dla bezpieczeństwa takich pojazdów jest to, że nie przekraczają one prędkości 20 kilometrów na godzinę, jednak w dalszej perspektywie to ograniczenie nie wystarczy. Sprawą należy zająć się kompleksowo i choć małe impulsy ze strony Straży Miejskiej w Sopocie cieszą, potrzeba kompleksowego podejścia.