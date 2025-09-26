Broń idealna? Pędzi po torach, aby zrzucić zniszczenie na wrogów

Podsumowanie artykułu . . .

Pocisk balistyczny Agni-Prime na torach to nie żaden kaprys, a strategiczna decyzja

Test przeprowadzony 24 września 2025 roku przez Indyjską Organizację Badań i Rozwoju Obronnego we współpracy z Indyjskim Dowództwem Sił Strategicznych stanowi kamień milowy w rozwoju indyjskich zdolności odstraszania nuklearnego. Wtedy to bowiem rakieta Agni-Prime, zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych na dystans do 2000 kilometrów, została wystrzelona po raz pierwszy ze zmodyfikowanego wagonu kolejowego. To osiągnięcie stawia Indie w ekskluzywnym gronie państw posiadających taką zdolność, co nie pozostanie bez wpływu na delikatną równowagę sił w Azji Południowej.

Intermediate Range Agni-Prime Missile was successfully tested on 24 Sep 2025 from a Rail based Mobile launcher. This will be a force multiplier to strategic forces, with a game changer road cum rail missile system pic.twitter.com/bEmDQoHNUf — DRDO (@DRDO_India) September 25, 2025

Indyjscy inżynierowie musieli zmierzyć się z nietypowym wyzwaniem technicznym, a mianowicie tym, jak bezpiecznie wystrzelić rakietę w kraju, gdzie prawie cała sieć kolejowa jest zelektryfikowana. Ich rozwiązanie okazało się jednak zadziwiająco proste, bo wystarczyło postawić na zmodyfikowany wagon towarowy, który został wyposażony w otwierane drzwi i wysuwane ramię, automatycznie odsuwające napowietrzne przewody elektryczne przed wystrzałem. Sama rakieta w czasie transportu jest przechowywana w hermetycznej tubie, co znacznie upraszcza logistykę i skraca czas przygotowania do wystrzału.

Decyzja o rozwoju mobilnych wyrzutni kolejowych wydaje się być odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie. Zasięg na poziomie 2000 km pozwala Agni-Prime na rażenie celów w całym Pakistanie oraz w południowo-zachodnich regionach Chin. Czyni ją to idealnym narzędziem regionalnego odstraszania, a to szczególnie w kontekście mobilności, która wskazuje na przyszłą rolę precyzyjnego uderzenia wyprzedzającego. Jednak czy sama mobilność pocisków osadzonych zwykle w wielkich silosach wystarczy, aby zrównoważyć liczebną przewagę potencjalnych przeciwników?

Mobilne wyrzutnie kolejowe mają więcej sensu, niż mogłoby się wydawać

Mobilne wyrzutnie kolejowe oferują kilka unikalnych korzyści w porównaniu z tradycyjnymi platformami. Zwłaszcza w Indiach, gdzie rozległa sieć kolejowa obejmuje około 64000 kilometrów torów, co stwarza niemal nieograniczone możliwości maskowania i przemieszczania systemów rakietowych. Pociągi z rakietami mogą ukrywać się na widoku, maskując się jako zwykłe składy towarowe. Dodatkowo liczne tunele w indyjskiej sieci kolejowej stanowią naturalne schrony, które utrudniają wykrycie przez satelity szpiegowskie.

Warto jednak zauważyć, że Indie nie są pionierami w tej dziedzinie. Związek Radziecki rozwijał system RT-23 Mołodiec, Korea Północna testuje własne rozwiązania kolejowe, a Chiny pracują nad kolejową wersją swojego międzykontynentalnego pocisku DF-41. Rosja zresztą reaktywowała koncepcję “pociągów nuklearnych” Barguzin, z których każdy ma przenosić sześć pocisków RS-24 z czterema głowicami MIRV każdy. W tym kontekście indyjskie osiągnięcie wydaje się raczej nadrabianiem zaległości niż prawdziwym przełomem.