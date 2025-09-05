InPost szykuje zmiany w aplikacji i rewolucję w logowaniu

Podsumowanie artykułu . . .

Żegnaj „kupuję i płacę”, witaj „zamawiam i płacę”

Jedną z pierwszych zmian, jakie zauważymy już 10 września, to nowy regulamin InPost Pay do zaakceptowania – prostszy i bardziej zrozumiały dla użytkownika. Jego wprowadzenie zostało wymuszone przez nową dyrektywę unijną o dostępności, zaimplementowaną do polskiego systemu prawnego przepisami obowiązującymi od 28 czerwca.

Nowy regulamin to nie jedyna nowość – pojawi się między innymi automatyczna aktualizacja kart płatniczych w systemie InPost Pay. Operator samodzielnie zaktualizuje dane karty, gdy bank wyda jej nową wersję z powodu wygaśnięcia ważności lub zastrzeżenia przez użytkownika, podobnie jak dzieje się to np. w Apple Pay. Przycisk służący do finalizowania zamówienia zmieni też nazwę z „Kupuję i płacę” na nieco sensowniej brzmiące „Zamawiam i płacę”, a na zachętę w aplikacji pojawi się także sekcja „Hot Produkty”, z popularnymi ofertami.

Zmiany w zabezpieczeniach InPost Pay

Nowy regulamin InPost Pay to nie jedyna nowość – od 23 września będzie także nowy regulamin InPost Mobile – w jednym dokumencie połączone znajdą się wszystkie obowiązujące do tej pory regulaminy usług w aplikacji mobilnej – także. Teoretycznie ma to uprościć korzystanie z platformy, choć w praktyce użytkownicy będą mieć więcej tekstu do przeczytania przy akceptacji warunków. Tylko czy ktoś to w ogóle czyta?

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowej dwuetapowej weryfikacji tożsamości. Do 28 lutego 2026 roku dotychczasowi użytkownicy mogą jeszcze korzystać z dotychczasowego sposobu logowania przez numer telefonu i kod SMS, po tym terminie wszyscy posiadacze konta InPost będą musieli używać obowiązkowo do logowania zarówno numeru telefonu, jak i adresu e-mail. Natomiast nowi użytkownicy InPost Pay będą obowiązkowo korzystać z nowego systemu weryfikacji już od 23 września – w instytucjach finansowych taka ochrona jest obowiązkowa ze względu na unijne dyrektywy, a InPost, jako operator płatności także musi się do prawnych ram z tym związanych dopasować.