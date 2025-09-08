Kiedy One UI 8 trafi na Twojego Galaxy? Znamy dokładny harmonogram

Podsumowanie artykułu . . .

Zgodnie z przeciekiem, za którym stoi użytkownik o pseudonimie Alfatürk, Samsung ma bardzo ambitny plan na wdrożenie One UI 8. Już wcześniej wiedzieliśmy, że stabilna wersja pojawi się we wrześniu, ale producent skąpił nam szczegółów. Na pierwszy ogień jak zwykle pójdą flagowce, a po nich te urządzenia, które już wcześniej dostały wersję beta. W dalszej kolejności oprogramowanie trafi do starszych generacji. Warto jednak zauważyć, że – jeśli przeciek jest prawdziwy – gigant zaplanował sobie naprawdę pracowitą jesień.

Jako pierwsze, już 18 września, aktualizację otrzyma seria Galaxy S25. Tydzień później, 25 września, dołączą do nich modele z serii Galaxy S24 oraz Galaxy S25 FE i popularne smartfony z serii Galaxy A, w tym A56 5G. Kolejne dni i tygodnie przyniosą z kolei aktualizacje dla flagowców z ubiegłych lat. Seria Galaxy S23 ma otrzymać stabilną wersję 2 października, a Galaxy S22 6 października. Równolegle, oprogramowanie będzie trafiać do składanych smartfonów, tabletów oraz zegarków. Ciekawostką jest, że zegarki Galaxy Watch 7, Watch 6 oraz Watch FE mają dostać aktualizację już 1 października.

One UI 8 — nieoficjalny harmonogram

Seria Galaxy S

18 września: Galaxy S25 Ultra, S25+, S25

Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 25 września: Galaxy S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24 FE, S24

Galaxy S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24 FE, S24 2 października: Galaxy S23 Ultra, S23+, S23 FE, S23, S21 FE 5G

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23 FE, S23, S21 FE 5G 6 października: Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Seria Galaxy Z

2 października: Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 6 października: Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 13 października: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Seria Galaxy A

25 września: Galaxy A56 5G, A36 5G

Galaxy A56 5G, A36 5G 2 października: Galaxy A26 5G, A17 5G, A16 5G

Galaxy A26 5G, A17 5G, A16 5G 6 października: Galaxy A55 5G

Galaxy A55 5G 13 października: Galaxy A54 5G, A52s 5G

Galaxy A54 5G, A52s 5G 16 października: Galaxy A25 5G, A23 5G

Galaxy A25 5G, A23 5G 20 października: Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G 23 października: Galaxy A06

Galaxy A06 30 października: Galaxy A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G

Seria Galaxy Tab

1 października: Galaxy Tab S10 Ultra 5G, S10 Ultra, S10+ 5G, S10+

Galaxy Tab S10 Ultra 5G, S10 Ultra, S10+ 5G, S10+ 9 października: Galaxy Tab S10 FE+, S10 FE, Tab S8 Lite

Galaxy Tab S10 FE+, S10 FE, Tab S8 Lite 13 października: Galaxy Tab S9 FE+, S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+, S9 FE 23 października: Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S8 Ultra, S8+, S8, Tab S6 Lite

Zegarki Galaxy Watch

1 października: Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE

Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE 3 listopada: Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4 Classic, Watch 4

Zaznaczę tu jednak, że wyciek dotyczy głównie rynku azjatyckiego. Data dla innych regionów, w tym Polski, może się różnić, choć raczej nie aż tak bardzo. Zwykle firma nie każe czekać długo pozostałym użytkownikom, więc mamy nadzieję, że w tym przypadku również tak będzie. Tak czy inaczej, większość popularnych modeli powinna przejść na One UI 8 jeszcze przed końcem tego roku, co jest świetną wiadomością szczególnie dla posiadaczy tańszych modeli, zwykle spychanych na szary koniec. Pozostaje mieć nadzieję, że przeciek jest prawdziwy, a gigant poradzi sobie z takim tempem.