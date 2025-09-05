Ta nowość w One UI 8 może zmienić sposób korzystania z tabletów Galaxy

Podsumowanie artykułu . . .

One UI 8 przynosi koniec pełnoekranowych powiadomień na tabletach?

Chociaż ciężko powiedzieć, by tablety były szczególnie nowym sprzętem na rynku, to wciąż systemy operacyjne nie do końca są dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Wiele rozwiązań, zamiast ułatwiać pracę na tablecie, wręcz w tym przeszkadza i na urządzeniach Galaxy Tab można z pewnością zaliczyć do tego rozbudowane, pełnoekranowe powiadomienia, wręcz marnujące cenną przestrzeń na wyświetlaczu, którą z pewnością można byłoby lepiej spożytkować.

Jeszcze w systemie One UI 7 powiadomienia zajmowały całą powierzchnię, a reszta tła była rozmyta, co było po prostu nieefektywne. Na szczęście One UI 8 wprowadza tutaj wyczekiwaną zmianę. Powiadomienia nie zajmują już całego ekranu, a pojawiają się w formie “pływającej wyspy” (floating island). Ta wyspa może wyświetlać się na środku, z lewej lub z prawej strony ekranu, w zależności od miejsca, z którego przeciągniesz palcem. Nowe rozwiązanie wykorzystuje więc przestrzeń o wiele lepiej, ponieważ pozwala na jednoczesne podglądanie innych aplikacji i zawartości w tle.

Nowy wygląd powiadomień na Galaxy Tab S11 Ultra | Źródło: Sammobile

Ciekawym aspektem nowego interfejsu jest wyraźne zbliżenie do standardowych rozwiązań Google’a. Taki styl wyświetlania powiadomień jest już bowiem znany z czystej wersji Androida, a Samsung właśnie go adaptuje. Firma zaimplementowała też inne zmiany: Secure Folder opiera się teraz na funkcji Android 15 Private Space, a Samsung DeX na trybie Android 16 Desktop Mode. Wszystkie te nowości mają na celu upodobnić One UI do natywnego Androida, ale w sposób, który zachowuje jego unikalny charakter.

Jak wspomniałam, nowy interfejs zadebiutował na tabletach Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra, które działają na Androidzie 16 z One UI 8.0. Kiedy tablety trafią w ręce klientów, będą oni mogli przetestować zmiany i ocenić ich użyteczność. Jeśli zaś chodzi o posiadaczy starszych modeli, nie muszą się oni martwić, stabilne wydanie nakładki zacznie być udostępniane jeszcze w tym miesiącu, więc w zależności od modelu, aktualizacja pojawić się może już w nadchodzących tygodniach.

Zmiana w sposobie wyświetlania powiadomień w One UI 8.0 to drobiazg, który znacząco poprawia komfort użytkowania. Dzięki “pływającym wyspom” multitasking staje się łatwiejszy, a marnowanie cennego miejsca na ekranie przechodzi do historii. To krok w dobrą stronę, który pokazuje, że Samsung wsłuchuje się w potrzeby użytkowników, a nowe funkcje z Androida są adaptowane z myślą o poprawie codziennego doświadczenia.