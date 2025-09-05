Premierowy Galaxy S25 FE już w Plusie — flagowe funkcje i prezent na start

Podsumowanie artykułu . . .

Galaxy S25 FE w Plusie ze świetnym gratisem – kup i odbierz smartwatch w prezencie

Nowy Samsung Galaxy S25 FE 8/128GB 5G dostępny jest w sieci Plus w cenie 3199 zł. Płacąc 299 zł na start, resztę kwoty można rozłożyć na wygodne 12 rat po 241,66 zł miesięcznie.

Największym plusem tej oferty jest jednak prezent. Każdy, kto zdecyduje się na zakup, otrzyma w gratisie zielony smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 40 mm, kosztujący obecnie około 800 zł. Żeby skorzystać z promocji, należy kupić telefon do 28 września 2025 r. i aktywować go do 5 października 2025 r.. Ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w aplikacji Samsung Members, a po pozytywnej weryfikacji po prostu czekamy na dostawę naszego prezentu na wskazany adres. Więcej informacji o warunkach promocji znajdziecie na: plus.pl/lp/promocja-s25fe.

Jeśli zaś chodzi o nowy smartfon Samsunga, to w tej generacji producent nie poszedł na kompromisy, zwłaszcza w kwestii wydajności i sztucznej inteligencji. Wyposażono go w najnowszy interfejs One UI 8 oraz system operacyjny Android 16 z gwarancją siedmiu generacji aktualizacji systemu i siedmiu lat poprawek zabezpieczeń, co zapewnia długi cykl życia urządzenia.

Za płynne działanie odpowiada wydajny procesor Exynos 2400 (4 nm), bateria o pojemności 4900 mAh oraz szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W. Smartfon zapewnia energię na cały dzień, a powiększona o ponad 10% komora parowa skutecznie odprowadza ciepło. Po stronie aparatów mamy udoskonaloną, przednią kamerkę o rozdzielczości 12 Mpix z silnikiem ProVisual Engine gwarantuje doskonałe selfie. Z tyłu znajdziemy zestaw trzech obiektywów: 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), 12 Mpix ultraszerokokątny i 8 Mpix z 3x zoomem optycznym. Do tego dochodzą inteligentne narzędzia jak Instant Slow-mo czy Auto Trim, które ułatwiają tworzenie i edycję wideo.

Jednym z najważniejszych atutów jest jednak Galaxy AI. Dostęp do multimodalnych asystentów i spersonalizowanych wskazówek sprawia, że codzienne zadania stają się prostsze. Funkcja Generative Edit pozwala na inteligentne usuwanie lub przesuwanie obiektów ze zdjęć i wypełnianie tła. Z kolei Audio Eraser pomoże usunąć niechciane dźwięki z nagrań. Z pomocą Gemini Live można prowadzić naturalne rozmowy w czasie rzeczywistym, zadając pytania o to, co aktualnie widzimy na ekranie.

Galaxy S25 FE wyróżnia się też wytrzymałą konstrukcją z ramką Armor Aluminum oraz wodoodpornością na poziomie IP68. Wszystko to sprawia, że nowy fanowski model producenta to świetna propozycja dla każdego, kto szuka flagowych funkcji w bardziej przystępnym wydaniu. Połączenie zaawansowanych narzędzi Galaxy AI, wydajnego procesora i solidnej baterii sprawia, że jest to naprawdę wszechstronny smartfon. Promocja od sieci Plus, w której w zestawie z telefonem otrzymujemy Galaxy Watch7, czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i jest to idealny moment na zakup, jeśli myślisz o wymianie swojego urządzenia.