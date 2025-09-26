Koniec nudy na treningach. Samsung Health otwiera się na świat fitnessu

Podsumowanie artykułu . . .

iFit wkracza do gry w Samsung Health. Treningi premium na wyciągnięcie ręki

Kolejna aktualizacja popularnej aplikacji zdrowotnej od Samsunga przynosi zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na doświadczenia użytkowników ekosystemu Galaxy. Tym razem koreański gigant postanowił wzbogacić swoją platformę, integrując ją z iFit. To partnerstwo było zapowiadane już w lipcu, a teraz w końcu trafia do aplikacji Samsung Health. To dość ciekawe posunięcie, biorąc pod uwagę, że rynek aplikacji fitness jest już mocno nasycony.

Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy Samsung Health mogą teraz subskrybować (w ramach opłaty miesięcznej lub rocznej) wybrane treningi iFit bez konieczności opuszczania aplikacji. Dostępny kontent obejmuje szeroki zakres aktywności:

Joga i Pilates

Cardio i HIIT

Treningi siłowe

Treningi regeneracyjne (Recovery)

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają profesjonalnych instrukcji do ćwiczeń bez konieczności przeszukiwania YouTube czy instalowania kolejnych aplikacji. Treści są zaprojektowane tak, aby płynnie integrować się z danymi zdrowotnymi zbieranymi przez zegarki i smartfony Samsunga, dając bardziej spersonalizowane doświadczenie.

Zakładka „Odkryj” i Personalizacja

Nowa aktualizacja nie dotyczy tylko iFit. W aplikacji pojawiła się nowa, dedykowana zakładka „Odkryj” (Discover). Ma ona na celu ułatwić użytkownikom znalezienie treści zdrowotnych i wellness pochodzących od różnych partnerów. Zamiast szukać w gąszczu funkcji, wszystko, czego potrzebujesz do dbania o zdrowie, jest teraz w jednym miejscu.

Ponadto, w wybranych krajach, Samsung Health zyska dostęp do spersonalizowanych informacji zdrowotnych, planów żywieniowych i produktów od dodatkowych partnerów premium. Oznacza to, że aplikacja będzie mogła dostarczać nie tylko ogólne porady, ale również szczegółowe zalecenia dotyczące diety i stylu życia, dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Aktualizacja Samsung Health do wersji 6.30.5.105 jest stopniowo udostępniana globalnie. Warto sprawdzić, czy jest już dostępna na Twoim urządzeniu Galaxy, aby skorzystać z nowych, rozbudowanych funkcji.

Wprowadzenie iFit i nowej zakładki “Odkryj” to duży krok dla Samsung Health. Platforma przestaje być jedynie bazą danych o zdrowiu i staje się aktywnym partnerem treningowym. Dzięki zintegrowanemu dostępowi do treści premium i głębokiej personalizacji, gigant skutecznie rzuca wyzwanie popularnym aplikacjom fitness. Dla użytkowników Galaxy to doskonała wiadomość – dostają więcej za darmo (w zakresie zarządzania danymi) i mają łatwiejszy dostęp do płatnych, wysokiej jakości treningów. Czas zawiązać buty i sprawdzić, jak te nowości wpłyną na jakość Twoich treningów.