Poznaj roboty od zupełnie nowej strony. Cała rodzina będzie się dobrze bawić

Weekend 27-28 września może zmienić postrzeganie robotów. Za maszynami niestrudzenie wykonującymi nudne zadania stoją ludzie i tych właśnie ludzi będzie można spotkać w tych dniach w Krakowie. Firma ASTOR, zajmująca się między innymi automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją, zaprasza na dni otwarte w swojej siedzibie.

Roboty i żelki to już tradycja

Dni Otwarte ASTOR 2025 będą pełne okazji, by zdobyć nową wiedzę i przy okazji dobrze się bawić. Tradycją podczas tego wydarzenia są pokazy możliwości robotów z żelkami i słodyczami, które zawsze cieszą się zainteresowaniem dzieci. To oczywiście nie koniec – robotów o różnych konstrukcjach i zastosowaniach nie zabraknie, imprezę odwiedzą także mechaniczni goście z Japonii. Ponadto odwiedzający siedzibę firmy ASTOR będą mogli wziąć udział w licznych interaktywnych warsztatach i poznać te urządzenia także „od środka”.

Gwoździem programu może okazać się możliwość poznania bliżej wyjątkowego robota edukacyjnego Astorino, opracowanego przez firmę ASTOR. Astorino wywołał duże zainteresowanie podczas Wystawy Światowej Expo w Osace i zdecydowanie warto się z nim przywitać. Być może to spotkanie będzie inspiracją dla młodych uczestników Dni Otwartych ASTOR, by w przyszłości zająć się robotyką. Warto przy tym wiedzieć, że Astorino to część większego projektu wsparcia edukacji. ASTOR prowadzi też własną akademię szkoleniową i współpracuje z placówkami oświatowymi.

Roboty podczas Dni Otwartych ASTOR. Fot. ASTOR

Wydarzenie zasili także ekipa z Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon – instytucji, której misją jest inspirowanie do poszukiwania i zgłębiania wiedzy. Dzięki ich obecności uczestnicy w różnym wieku będą mieli okazję wziąć udział w wybranych interaktywnych eksperymentach i pokazach, które udowadniają, że nauka i technologia to fascynująca przygoda.

Oczywiście poza robotami w siedzibie firmy będą też inne atrakcje. Rodziny z dziećmi będą mogły skorzystać z warsztatów LEGO, malowania twarzy, dmuchańców, a także spotkań ze Stichem i Wiślackim Smokiem. Będzie też wyjątkowa okazja, by odkryć Smoka Wawelskiego w zupełnie nowy sposób. Podczas Dni Otwartych ASTOR będzie można zagrać w interaktywną grę RPG. Odwiedzający będą mogli prowadzić swoją postać za pomocą dotykowego panelu operatorskiego Astraada HMI, używanego przez profesjonalistów do kierowania robotami. Gracze będą prowadzić postać po makiecie Krakowa, podejmować wyzwania, odwiedzać Barbakan, Mariacki, Sukiennice i Wawel. Będą też musieli zebrać odpowiednie wyposażenie, by stawić czoła legendarnemu smokowi. Czy Wiślacki Smok połączy siły z uczestnikami? Tego organizatorzy nie zdradzają.

Dni Otwarte ASTOR 2025 odbędą się 27–28 września 2025 w siedzibie firmy przy ul. Wrobela w Krakowie, w przestrzeniach ASTOR Robotics Center i ASTOR Intralogistics Center (numery 3 i 5). Siedziba firmy będzie dostępna dla odwiedzających w godzinach 10-15. Szczegóły można znaleźć na stronie.

Wydarzenie będzie odbywać się już po raz dziewiąty. W 2024 roku odwiedziło je ponad 1300 osób, a w rekordowym 2023 – aż 1600 uczestników. Rok 2025 może przynieść kolejny rekord, ale przede wszystkim liczy się możliwość poznania wycinka świata robotyki. To nie tylko jeden z filarów przemysłu, to też ważny element naszej przyszłości – od pomocy w domu po eksplorację kosmosu.

Na koniec warto dodać, że Dni Otwarte to także ważny element misji społecznej ASTOR. Podobnie jak w poprzednich latach, firma prowadzi akcję charytatywną z ciastami. Zebrane środki zostaną przekazane na wsparcie dwóch osób, które walczą z ciężkimi chorobami. W tym roku ASTOR pomaga Różyczce, urodzonej w 2024 r., walczącej z wadą serca, oraz Wiktorii, 20-latce zmagającą się z glejakiem mózgu.