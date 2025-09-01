Czas na powrót do szkoły. Jak Lenovo uprzyjemnia go promocjami i ciekawymi sprzętami?

Podsumowanie artykułu . . .

Dlaczego warto zwrócić uwagę na sprzęty Lenovo? Producent przygotował atrakcyjne promocje dla tych, którzy przed rokiem szkolnym chcieliby się wyposażyć w najnowszą technologię najwyższej jakości. Z tego powodu warto odwiedzić Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Na miejscu możecie sprawdzić, jak wyglądają i działają najnowsze sprzęty obydwu marek, a dla uczniów przygotowano ciekawą ofertę.

Do 13 września, przy zakupach powyżej 1000 złotych, na uczniów czeka dodatkowy rabat w wysokości 15%. Do uzyskania zniżki wystarczy pochwalić się swoim świadectwem szkolnym (bez względu na oceny) za rok 2024/2025. Do Showroomu Lenovo i Motorola warto wybrać się również, by skorzystać z fachowych porad ekspertów, którzy pomogą dobrać sprzęt idealnie dopasowany do potrzeb.

Jeżeli jednak do Warszawy wam daleko, to nic nie szkodzi – Lenovo ma też promocję i dla was. Tym razem chodzi o tablety, które możecie zakupić w jednym z popularnych sklepów z elektroniką (Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Morele, Neonet, Play, RTV Euro AGD, sferis.pl oraz x-kom). Jeśli nabędziecie model objęty ofertą i zarejestrujecie kod kreskowy oraz numer seryjny na stronie producenta w ciągu 14 dni od zakupu, to możecie otrzymać słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w gratisie.

Słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds

To słuchawki douszne, które dzięki lekkiej konstrukcji będą dopasowywały się do każdych uszu. Odtwarzają dźwięk za pomocą dużych, 13-milimetrowych przetworników. Dzięki Bluetooth 5.3 zużycie energii podczas słuchawek jest niższe niż przy poprzednich generacjach tego standardu, a dodatkowo producent deklaruje do 5 godzin ciągłego słuchania na jednym ładowaniu. Słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds możemy zgarnąć przy zakupie wybranych tabletów, w tym modeli M11, Idea Tab, Lenovo Tab Plus, Lenovo Yoga Tab czy Idea Tab Pro. Akcja obowiązuje przy zakupach do 30 września.

Obiecaliśmy, że opowiemy wam o sprzętach, które umilą powrót do szkoły, zatem poniżej przedstawiamy kilka ciekawych rozwiązań.

Laptop, który długiej pracy się nie boi – Lenovo IdeaPad Slim 3x

Wyzwaniom szkoły podoła on dzięki obudowie, która przetestowana jest zgodnie z normami MIL-STD 810H, a więc poradzi sobie ze wstrząsami czy różnicami temperatur. Największym atutem jest jednak czas pracy. Dzięki akumulatorowi o pojemności 60 Wh oraz energooszczędnemu układowi Snapdragon X skonstruowanemu w architekturze ARM laptop wytrzyma długie godziny pisania tekstów, przeglądania internetu oraz edukacyjnych zadań.

Lenovo IdeaPad Slim 3x spełnia standard MIL-STD-810H

Jako, że układy obliczeniowe Snapdragon w laptopach z Windowsem goszczą od roku, rodzi się pytanie: czy na takim laptopie z układem ARM działają popularne aplikacje? Ten sprzęt w zupełności wystarczy, a czasem nawet pozytywnie zaskakuje w starciu z popularnymi aplikacjami. Wiele programów działa bez dodatkowego wsparcia i uruchamia się szybciej niż na porównywalnych układach innych producentów. W dodatku badania Microsoftu pokazują, że 93% czasu, jaki użytkownicy spędzają na komputerach, odbywa się w aplikacjach wspierających architekturę ARM.

Dotykowy ekran Lenovo IdeaPad Slim 3x przeszedł rygorystyczne testy

Kolejną zaletą tego sprzętu jest jego wysoka moc obliczeniowa do zadań sztucznej inteligencji. Wynosi ona 45 TOPS i pozwoliła na uzyskanie certyfikatu Copilot+. Oznacza to, że laptop bez konieczności łączenia się z internetem może współpracować z asystentami AI, generować obrazki oraz wideo, a także korzystać z inteligentnych funkcji systemu Windows za pośrednictwem specjalnego przycisku. To także świetne narzędzia do nauki języka – w kompatybilnych aplikacjach możemy uzyskać tłumaczenia generowane na żywo w formie napisów.

Lenovo IdeaPad Slim 3x to laptop gotowy na wyzwania przyszłości także dzięki temu, że oferuje przestrzeń na dodatkowy dysk SSD oraz czytnik kart SD. W czasach, gdy coraz częściej i coraz chętniej młodzi tworzą treści wideo, łatwość zgrywania plików i uzyskanie dodatkowej przestrzeni mogą być pierwszymi krokami do profesjonalizacji. Jednocześnie chroni młodych dzięki takim rozwiązaniom jak fizyczna osłona kamery wideo oraz wbudowanym zabezpieczeniom Windowsa oraz McAfee.

Lenovo IdeaPad Slim 3x z układem Snapdragon X to wydajność i oszczędność energii w jednym

Kolejną zaletą Lenovo IdeaPad Slim 3x jest połączenie 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB pamięci na pliki w szybkim dysku SSD. To zapewnia bezproblemową pracę Windowsa 11. Laptop posiada 15,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli. Nie zabrakło także standardowych złączy USB-A i USB-C i HDMI.

Lekki i gotowy na zajęcia – Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10

Notowanie na urządzeniach elektronicznych staje się coraz bardziej popularne, szczególnie na dalszych etapach edukacji. Notatki, którymi łatwo można się podzielić, pomagają uczniom nie tylko w zdobywaniu zaufania u rówieśników, ale i ułatwiają powtarzanie materiału. Dlatego lekki laptop, gotowy na różne wyzwania w tym artystycznej kreacji, może być dobrym rozwiązaniem dla eksplorującego hobby ucznia bądź uczennicy. Lenovo Yoga 7 2-in-1 ma w swojej nazwie elastyczność i lekkość – waży jedynie 1,38 kilograma, a dzięki zawiasowi 360° oraz dotykowemu ekranowi możemy korzystać z urządzenia jak z tabletu.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 ustawimy w wielu pozycjach

Lenovo Yoga 7 2-in-1 może być dobrym narzędziem dla osób rozwijających swoje talenty graficzne. Dzięki ekranowi wykonanemu w technologii OLED i ze 100-procentowym odwzorowaniem palety barw DCI-P3, łatwiej jest tworzyć angażujące grafiki, które wyglądają dobrze na innych ekranach. 14-calowy ekran dzięki wysokiej jasności (do 600 nitów) i zgodności z certyfikatem DisplayHDR True Black 500 zapewnia wysokiej jakości obraz, nie tylko do pracy, ale i oglądania treści. Z pewnością w odbiorze pomogą 4 głośniki stereo z systemem Dolby Atmos.

Ekran OLED zapewnia wierne kolory i szeroki kontrast

Podczas tego rodzaju zadań nie będzie zużywał nadmiernie dużo mocy dzięki energooszczędnemu układowi Intel Core Ultra 5 226V z rdzeniami niskonapięciowymi do lekkich zadań, takich jak oglądanie filmów. Jednocześnie dzięki taktowaniu rdzenia do 4,5 GHz oraz układowi graficznemu Intel Arc bezproblemowo uruchomimy bardziej wymagające oprogramowanie. Z kolei połączenie 16 GB RAM-u przy układzie obliczeniowym oraz 1-terabajtowego dysku SSD zapewni płynne działanie. W zestawie jest również wygodny rysik Lenovo Yoga Pen, by zwiększyć jego potencjał chociażby w rysowaniu po ekranie.

Lenovo Yoga 7 2-in-1 poradzi sobie z nowoczesnymi rozwiązaniami AI

Choć Lenovo Yoga 7 2-in-1 jawi się przede wszystkim jako lekki i multimedialny laptop, ma też potencjał do bardziej zaawansowanej pracy, chociażby dzięki portom z Thunderbolt 4 do szybkiego przesyłania plików czy slotowi na kartę Micro SD. Obsługuje także szybką łączność Bluetooth 5.4 oraz Wi-Fi 7. Zapas mocy, także do zadań sztucznej inteligencji, zapewnia akumulator o pojemności 70 Wh.

Lenovo LOQ 15 15IRX10, czyli laptop, który powstał nie tylko do gier

Każde dziecko rozwija swoje pasje w inny sposób – jedni spędzają godziny na rysowaniu, inni odnajdują się w świecie gamingu czy tworzenia projektów graficznych. Właśnie dla tych młodych twórców i graczy powstał laptop gamingowy 15IRX10, który łączy moc z nowoczesnym designem.

Laptop Lenovo LOQ 15 podłuży zarówno do nauki, jak i rozrywki

Mocy do gier Lenovo LOQ 15IRX10 z pewnością nie zabraknie, a to dlatego, że wyposażono go w kartę Nvidia GeForce RTX5070 z 8GB pamięci dedykowanej. Ten zasób można też wykorzystać w zadaniach kreatywnych dzięki sterownikom Nvidia Studio oraz funkcjom w aplikacjach do montażu wideo czy obróbki zdjęć, a także do korzystania z własnych modeli AI oraz tworzenia animacji. W połączeniu z 32 GB RAM-u i wydajnym procesorem Intel® Core™ i7 13gen 13650HX dostajemy zestaw gotowy podołać każdej nowoczesnej aplikacji.

Lenovo LOQ 15 to laptop, który dopasuje się do wielu scenariuszy

O tym, że LOQ 15 15IRX10 ma odpowiedni zapas mocy do ambitnych zadań świadczy fakt, że producent zaimplementował w nim ekran Full HD z odświeżaniem do 144 Hz. Dzięki temu samo korzystanie z systemu jest płynniejsze, a w wybranych grach łatwo uzyskać większą i widoczną liczbę klatek animacji. Laptop dostosowuje ustawienia do wykonywanych zadań –po wciśnięciu skrótu fn+Q można przenieść się do ustawień przełączających tryb pracy. Dzięki nim laptop potrafi pracować cicho, a autorski system wentylacji Lenovo utrzymuje niską temperaturę.

Lenovo LOQ 15 15IRX10 to mocny gracz, ale nie tylko w grach

Lenovo LOQ 15 15IRX10 może być dobrym początkiem dla uczniów, którzy chcieliby mocniej poeksperymentować z własnymi narzędziami AI czy tworzeniem wideo. Moc obliczeniowa karty graficznej o poborze mocy do 100W wystarczy do obsługi dużych modeli tekstowych, a nawet graficznych. Miłym dodatkiem w tej konstrukcji jest też złącze RJ-45 do bezproblemowej transmisji sieci oraz HDMI do udostępniania mocy laptopa na większym ekranie.

Lenovo Legion Pro 5i 16IAX10, czyli mocny sprzęt, który sprosta największym wyzwaniom

Być może już wkrótce wasze dziecko zdecyduje się na kierunek techniczny na studiach. W takim przypadku warto zdecydować się na mocny sprzęt, który sprosta nawet najbardziej wymagającym programom i aplikacjom. Lenovo Legion Pro 5i to właśnie taki laptop, który zapewni wysoką wydajność i zostanie z wami na długie lata. Istnieje wiele konfiguracji, natomiast wariant 16IAX10 to ten, który może być marzeniem wielu domorosłych graczy, ale również osób planujących studiować chociażby architekturę czy animację.

Lenovo Legion Pro 5i

Moc płynąca z tego laptopa wywodzi się z karty graficznej Nvidia GeForce RTX 5070Ti o napięciu maksymalnie 140W oraz układu Intel Core Ultra 9 275HX z aż 24 rdzeniami procesorowymi i maksymalnym taktowaniem rdzeni performance na poziomie aż 5,4 GHz. Z pomocą aplikacji Legion Space nawet mniej zaawansowani użytkownicy wykorzystają pełny potencjał tej konfiguracji, a dodatkowe funkcje AI w edytorach animacji, grafik, obiektów 3D i wideo sprawią, że laptop będzie wykonywał tę samą pracę przy mniejszym zużyciu zasobów.

Chłodzenie ColdFront zapewnia wydajność przez dłuższy czas

W Lenovo Legion Pro 5i zadbano też o to, by długotrwałe korzystanie nie wpływało na wydajność. W środku znajdziemy chłodzenie ColdFront z dwoma wiatrakami i systemem odprowadzania ciepła przez miedziane rurki cieplne, a do tego sztuczna inteligencja z pomocą dedykowanego chipsetu optymalizuje system tak, by nie gubić klatek płynności. Na wyświetlaczu o odświeżaniu do 165 Hz możemy wyświetlić obraz nie tylko w wysokiej płynności, ale i wysokiej jakości. Jest to bowiem panel OLED o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Od wyjęcia z pudełka ekran prezentuje naturalne kolory dzięki kalibracji X-Rite.

Lenovo Legion Pro 5i stawia na solidną obudowę i zapas mocy

Lenovo nie zapomniało o podstawach, które czynią ten sprzęt dobrym rozwiązaniem do pracy. Klawiatura odpowiada responsywnie na kliknięcia zarówno w grach, jak i podczas długich sesji pisania. Na laptopie możemy pracować także bez podłączenia do zasilania, gdyż, w razie potrzeby, możemy skorzystać z ładowania Rapid Charge Super, odzyskującego 70% energii w zaledwie pół godziny. Przy tym wszystkim nie zapomniano o elektronicznej przesłonie dla kamery chroniącej prywatność. Całość zamknięto w obudowie z metalu o wadze 2,43 kilograma. To nadal mniej niż przed laty ważyły podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Po zajęciach i w drodze na zajęcia – Lenovo Legion Go S

Na koniec sprzęt, który został stworzony z myślą o miłośnikach gamingu. Lenovo Legion Go S w wersji ze SteamOS to przede wszystkim mobilna konsola do gier, która dzięki integracji z biblioteką Steam daje dostęp do tysięcy popularnych tytułów. System operacyjny Steam odciążył podzespoły i baterię z zużywania zasobów, dzięki czemu udaje się uzyskać kilka do kilkunastu klatek na sekundę więcej.

Konsola Lenovo Legion Go S ze Steam OS

Lenovo Legion Go S to przykład sprzętu, który nie boi się wyzwań dzięki mocnemu układowi obliczeniowemu AMD Ryzen Z1 Extreme, stworzonemu z myślą o przenośnych konsolach. Wbudowana grafika RDNA 3 dzięki technikom generowania klatek bez problemu odtworzy nowe tytuły w dobrej jakości. Ekran o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1920×1200 pikseli cechuje się ostrym obrazem i dobrą jasnością na poziomie 500 nitów – w zupełności wystarczającej, by odpalić gry przy świetle wpadającym z wielu stron.

Na Lenovo Legion Go S zagrasz w najnowsze gry

Lenovo Legion Go S w wersji SteamOS ma wiele rozwiązań, o których możecie poczytać w teście Andrzeja. Wśród nich chłodzenie Lenovo Coldfront znane z większych sprzętów. Konsola komfortowo leży w dłoni, a dzięki regulowanym triggerom w większym stopniu dopasowuje się do naszego stylu rozgrywki. Jest tu sporo udogodnień, które pozwalają nie tylko szybko dostosować ustawienia, ale i przełączać się między tytułami. Zasilacz o mocy 65W zapewni nam szybkie ładowanie i pozwoli naładować baterię w około 80 minut. Jest to pełnoprawny sprzęt do gier, który po dniu nauki pomoże się zrelaksować i sprawdzi się podczas podróży.

Nowy rok szkolny może być pełen wyzwań, a każde z nich może być o wiele prostsze, gdy zadbacie o odpowiednie wsparcie technologią. W szerokim portfolio Lenovo znajdziecie urządzenie, które z pewnością spełni oczekiwania każdego ucznia – niezależnie od kierunku zainteresowań.