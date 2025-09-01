LG ThinQ A trafi do Europy. Nadchodzi inteligentna rewolucja w naszych domach

Podsumowanie artykułu . . .

Czy nasze domy naprawdę mogą stać się mądrzejsze? LG właśnie rzuca rękawicę konkurencji, wprowadzając na europejski rynek swoją najnowszą platformę sztucznej inteligencji. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące targi IFA 2025 w Berlinie mogą przynieść prawdziwą rewolucję w sposobie, w jaki korzystamy z domowych urządzeń.

Platforma LG ThinQ AI ma na celu ułatwienie codziennego życia i zmniejszenie zużycia energii, integrując dwie kluczowe usługi, które mogą zmienić sposób interakcji z domowymi urządzeniami. ThinQ UP pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności poprzez aktualizacje oprogramowania – podobnie jak w przypadku smartfonów czy komputerów. Z kolei ThinQ Care wykorzystuje zaawansowaną analizę danych do przewidywania potencjalnych awarii, zanim jeszcze wystąpią. System monitoruje wzorce użytkowania, wykrywa nieprawidłowości i prowadzi użytkowników przez proste procedury naprawcze.

ThinQ UP umożliwia kompatybilnym urządzeniom pozyskiwanie nowych funkcji bez konieczności wymiany sprzętu. W praktyce oznacza to, że pralka kupiona dziś może za rok zaoferować zupełnie nowe tryby prania, a lodówka – dodatkowe opcje zarządzania temperaturą. LG planuje wprowadzać funkcje dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów, a europejscy użytkownicy będą mogli wpływać na rozwój platformy poprzez funkcję Share Your Ideas w aplikacji ThinQ, gdzie mogą zgłaszać pomysły na nowe rozwiązania.

Czytaj też: Ciepła woda taniej i mądrzej. Wyjątkowe połączenie to nowy sposób na domowe oszczędności

ThinQ Care oferuje też proaktywne wsparcie, przewidując potencjalne usterki przed ich wystąpieniem. Inteligentna diagnostyka analizuje wzorce użytkowania i wykrywa anomalie, które mogą sygnalizować nadchodzące problemy. System nie tylko identyfikuje potencjalne awarie, ale także prowadzi użytkowników przez proste procedury naprawcze. To rozwiązanie ma zwiększyć niezawodność urządzeń i ograniczyć konieczność wzywania serwisu.

Czytaj też: Garmin wprowadza płatną subskrypcję Get Fully Connected. To może zmienić sposób korzystania z smartwatchy

ThinQ AI koncentruje się na efektywności energetycznej i łatwości użytkowania, co odpowiada potrzebom świadomych ekologicznie europejskich konsumentów. Wśród nowości znajdą się m.in.:

Energy Saving Mode w pralkach i AI Saving Mode w lodówkach, które pomogą obniżyć rachunki za prąd.

Fresh Keeper w pralkach i przypomnienia o czyszczeniu bębna.

Night View i Smart Fill w lodówkach, które ułatwiają codzienne użytkowanie.

Targi IFA 2025 w Berlinie (5-9 września) staną się areną prezentacji najnowszych rozwiązań LG. W strefie AI HOME firma zaprezentuje koncepcję Zero Labor Home, gdzie ThinQ AI rozpoznaje głos użytkownika i automatycznie aktywuje spersonalizowane ustawienia urządzeń. Odwiedzający będą mogli skorzystać z interaktywnej demonstracji pokazującej działanie ThinQ UP w praktyce. To okazja do sprawdzenia, jak platforma radzi sobie z rzeczywistymi scenariuszami użytkowania. Na imprezie obecni będą także inni technologiczni giganci, w tym Samsung, Sony, Microsoft, NVIDIA, Panasonic czy AMD, co czyni z IFA 2025 kluczowe wydarzenie dla branży inteligentnych domów.

Czytaj też: Aplikacja Telefon Google zmienia swoje oblicze. Nowa karta telefoniczna pozwala spersonalizować wygląd połączeń

Debiut ThinQ AI w Europie może zwiastować nowy etap rozwoju inteligentnych domów. Połączenie ciągłych aktualizacji oprogramowania z przewidywaniem awarii to podejście, które może zdefiniować przyszłość branży AGD.