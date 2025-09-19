mObywatel Junior dostępny od września 2025. Cyfrowa legitymacja szkolna dla uczniów

Podsumowanie artykułu . . .

Jak działa aplikacja mObywatel Junior

Podstawowa wersja aplikacji mObywatel wymaga do założenia i logowania Profilu Zaufanego. Z oczywistych powodów jego użycie dla młodzieży jest niepraktyczne – osoby do 13 roku życia w ogóle nie mogą z niego korzystać, a od 13 roku życia tylko te, które już dysponują tymczasowym dokumentem tożsamości.

mObywatel Junior zatem nie wymaga do aktywacji Profilu Zaufanego. Aby dodać cyfrową legitymację szkolną, należy po instalacji aplikacji wybrać wariant Junior, zdecydować się na jeden z trzech motywów graficznych programi i zeskanować kod QR legitymacji szkolnej.

Skąd go wziąć? Trzeba się zalogować do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i zajrzeć do sekcji Aplikacje – tam znajdziemy kod do zeskanowania, można też ręcznie przepisać 32-znakowy kod UUID bezpośrednio w aplikacji. Kody są ważne przez 10 minut, ale w każdej chwili można wygenerować nowe.

Aby jednak to było możliwe, najpierw swoją pracę muszą wykonać dyrektorzy szkół – dane ucznia muszą być wpisane do Systemu Informacji Oświatowej, taka możliwość otworzyła się 17 września i w ciągu tygodnia powinny się tam znaleźć dane większości uprawnionych dzieci.

Bezpieczeństwo danych zapewniają Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki. Aplikacja nie wyświetla reklam, a dostęp chroniony jest 6-cyfrowym kodem PIN lub biometrią telefonu.

mObywatel Junior i mObywatel

Jednym z ważniejszych i wygodniejszych aspektów cyfrowej legitymacji szkolnej jest to, że może ona być dodana nie tylko do aplikacji dziecka, ale rodzice mogą także dodać dokument do własnej aplikacji mObywatel. Wystarczy zalogować się na konto dziecka w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i pobrać odpowiedni kod. To praktyczne rozwiązanie szczególnie dla rodziców młodszych dzieci.

Usługa mObywatel to jedna z lepszych inicjatyw cyfrowego państwa

Jak podaje Ministerstwo, do tej pory wydano już 180 tysięcy cyfrowych legitymacji, a liczba ta systematycznie rośnie. W ciągu najbliższego tygodnia każdy uczeń i rodzic będzie mógł pobrać dokument. Do 2027 roku mObywatel Junior ma oferować plany lekcji, wykazy ocen i możliwość kontaktu ze szkołą – jeśli będzie można odesłać Librusa na emeryturę, będę przeszczęśliwy – wszystkie funkcje będą dostępne bezpłatnie w jednym miejscu, co powinno uprościć komunikację między szkołą a rodzicami.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki podkreśla, że mObywatel Junior to pierwszy cyfrowy portfel dla uczniów na świecie. Aplikacja ma nauczyć młodych ludzi bezpiecznego korzystania z usług publicznych od najmłodszych lat i trudno temu nie przyklasnąć. Połączenie wygody, bezpieczeństwa i funkcjonalności sprawia, że tradycyjne papierowe dokumenty (które dzieci uwielbiają gubić lub zapominać) mogą wkrótce odejść do przeszłości.