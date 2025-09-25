Nano Banana wkracza do Zdjęć Google. Takich możliwości jeszcze nie było

Podsumowanie artykułu . . .

Zdjęcia Google wzbogacą się o możliwości Nano Banana

Nano Banana to model AI, które potrafi edytować obrazy na podstawie poleceń w języku naturalnym. Użytkownicy mogą w prosty sposób usunąć niechciane obiekty ze zdjęć (np. płot z krajobrazu), zamienić tło na bardziej widowiskowe, stworzyć nowe obrazy od zera, a nawet eksperymentować z nowym wyglądem, np. zmieniając fryzurę na autoportrecie. Najlepsze jest to, że Nano Banana nie jest ukryte za żadnym paywallem – jest dostępne za darmo w każdej wersji Gemini, co sprawia, że jest dostępne dla każdego.

Źródło: Google

Teraz natomiast gigant szykuje się, żeby przybliżyć te możliwości jeszcze większej liczbie osób. W wersji Zdjęcia Google 7.47.0.810631069 odkryto nową opcję o nazwie “Create” w dolnym pasku nawigacji. Choć to trochę mylące, że funkcja i zakładka noszą tę samą nazwę, z podglądu widać, że nowe narzędzie pozwoli użytkownikom na:

Zmianę wyglądu na zdjęciu.

Wymianę tła.

Łączenie wielu zdjęć.

Tworzenie i ulepszanie kolaży.

Generowanie obrazów od zera.

W skrócie, Google planuje przenieść całą funkcjonalność Nano Banana do popularnej aplikacji Google Photos.

Interesujące jest to, że nowa funkcja może nieco nakładać się na istniejące już narzędzia, takie jak “Help Me Edit” (znane również jako Ask Photos), które pozwala na edycję zdjęć za pomocą poleceń w języku naturalnym. Nie jest jeszcze jasne, jak Google planuje zróżnicować te narzędzia, ale biorąc pod uwagę zaawansowane możliwości Nano Banana, można przypuszczać, że będzie ono oferować o wiele więcej opcji niż Ask Photos.

Integracja Nano Banana ze Zdjęciami to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy uwielbiają edytować zdjęcia. Możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi AI bez konieczności wychodzenia z aplikacji to ogromne ułatwienie. Choć na razie funkcja testowana jest tylko na wybranych rynkach, to jej pojawienie się w aplikacji Zdjęcia wydaje się być kwestią czasu. Możemy spodziewać się, że wkrótce każdy, kto jej używa, będzie mógł przekształcać swoje zdjęcia w prawdziwe dzieła sztuki i to bez wychodzenia z apki.