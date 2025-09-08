Orange wprowadza nową platformę odkupu smartfonów. Wyższe ceny i sprzedaż online

Podsumowanie artykułu . . .

Współpraca z Breezy Poland ma się przełożyć na łatwiejsze procedury i lepsze ceny

W rozszerzonym programie odkupu telefonów przede wszystkim wyższe mogą być ceny, oferowane za sprzęt w dobrym stanie technicznym. Breezy Poland ma też w planie oferty specjalne, czyli akcje promocyjne przygotowane dla konkretnych marek i modeli. W procedurze odkupu po raz pierwszy pojawia się także możliwość przeprowadzenia jej online, całkowicie zdalnie, przez stronę orange.pl/odkup – w tej chwili z tego sposobu mogą skorzystać klienci Orange posiadających aktywne usługi abonamentowe, także tylko te stacjonarne. Użytkownicy ofert na kartę i posiadacze urządzeń niemający usług w sieci Orange muszą skorzystać z tradycyjnej odsprzedaży w salonie.

Tradycyjna opcja sprzedaży w salonie nadal pozostaje dostępna, ale wprowadzenie kanału online znacząco rozszerza możliwości klientów. Lista modeli objętych odsprzedażą niestety jest ograniczona – należą do niej najpopularniejsze marki, ale już np. smartfonu Nothing nie można wycenić.

Czytaj też: Seria iPhone 17 z bateriową rewolucją. Apple szykuje ogromny skok pojemności

Odsprzedaż w Orange – prosto i przejrzyście

System został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu. Po zaakceptowaniu wyceny klient otrzymuje umowę SMS-em, a następnie bon na okaziciela na adres e-mail.

Procedura wygląda następująco:

Wycena telefonu w salonie lub online

Akceptacja oferty przez klienta

Otrzymanie umowy przez SMS

Zatwierdzenie umowy

Otrzymanie bonu na e-mail

Huawei P60 Pro w idealnym stanie wyceniony został na 1042 zł

Zamiast gotówki – bon do wykorzystania w sklepie Orange

Bon jest ważny przez 60 dni i można go wykorzystać do zapłaty za nowe urządzenie zarówno w salonie, jak i w e-sklepie Orange – niekoniecznie na zakup nowego telefonu. Stary smartfon trafia do firmy Breezy na dwa sposoby – jeśli przeprowadzamy odkup w salonie, tamże zostawiamy sprzęt, a w przypadku procedury online można smartfon dostarczyć do salonu lub skorzystać z bezpłatnego kuriera, którego koszt pokrywa partner Orange.

Program ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale też ekologiczne. Odkupiony telefon przestaje być elektrośmieciem, zalegającym w szufladzie – urządzenia przechodzą przez proces profesjonalnego odnowienia i wracają na rynek jako sprzęt używany, otrzymując tym samym drugie życie. Telefony, których stan nie pozwala na ponowne wykorzystanie, trafiają natomiast do bezpiecznego recyklingu, podczas którego można odzyskać niemało cennych surowców. Wszystkie strony na tym zyskują – wieczne przechowywanie starych smartfonów ma też dodatkowy wymiar związany z bezpieczeństwem starzejących się ogniw litowo-jonowych.

Regulamin programu odkupu urządzeń.