Google i Qualcomm łączą siły w projekcie Android PC

Wspólny Android dla smartfonów i komputerów?

Rick Osterloh, wiceprezes Google ds. urządzeń i usług, ujawnił podczas konferencji, że firma pracuje nad stworzeniem jednolitej podstawy technicznej dla komputerów i smartfonów. Nowa platforma ma obejmować pełne wsparcie dla sztucznej inteligencji Gemini wraz z kompletnym ekosystemem aplikacji.

To oznacza potencjalny kres ery dwóch oddzielnych systemów operacyjnych rozwijanych przez Google. Przez lata firma z Mountain View utrzymywała bowiem równoległy rozwój Androida dla urządzeń mobilnych i ChromeOS dla komputerów – użytkownicy Chromebooków nie mieli jednak natywnego dostępu do aplikacji z Google Play, co znacznie zmniejszało bazę dostępnego oprogramowania.

Qualcomm dostrzega szansę na rynku PC

Dla Qualcomm mocniejsze wejście na komputery PC to ruch o ogromnym potencjale, a zbieżność czasowa z pewnością nie jest przypadkowa – firma w zeszłym roku wkroczyła na rynek komputerów PC z procesorami Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus, działającymi pod kontrolą Windows for ARM – które zostały ocenione jako ruch w dobrą stronę, ale jednocześnie nie do końca spełniły wymagania użytkowników.

Stworzenie Androida dla PC wraz z Google raczej zatem nie wpłynie źle na pozycję firmy w konkurencji z Intelem (który ma własne problemy) i AMD, tu bowiem Qualcomm ma zdecydowanie mocniejszą pozycję niż inni dostawcy SoC. Cristiano Amon, CEO firmy, nie krył entuzjazmu dla projektu, przyznając zarazem, że widział już działający prototyp i określając go jako „niesamowity”. Szef Qualcomm podkreślił, że projekt realizuje wizję konwergencji urządzeń mobilnych i komputerów PC.

Gemini jako główny element Android PC

Integracja modeli Gemini i pełnego stosu AI Androida będzie centralnym punktem nowej platformy. Google planuje przenieść całe swoje dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji do świata komputerów osobistych i może mu się udać – już dziś rozpycha się wraz z Chrome w systemie Windows i przejście do usług ogólnosystemowych wydaje się logicznym ruchem. Dokładnie to samo próbuje przecież robić Microsoft ze swoim Copilot PC+.

Android dominuje na rynku mobilnym, a przeniesienie tej pozycji na rynek PC otworzyłoby nowe możliwości przed milionami developerów. Cały ekosystem aplikacji mobilnych zyskałby dostęp do zupełnie nowej grupy odbiorców. Pytanie tylko, czy użytkownicy komputerów są gotowi na taką zmianę?

Google uspokaja, że ChromeOS nie zniknie z rynku. System ma być nadal rozwijany, ale oparty na nowym, androidowym fundamencie. To kontynuacja strategii ogłoszonej w lipcu 2025 roku, zakładającej połączenie ChromeOS i Androida w jedną platformę. Tymczasem Android 16 już wprowadza funkcje rodem z desktopów na tabletach i przy obsłudze zewnętrznych ekranów. Te zmiany mogą zapowiadać nadejście urządzeń konwertowalnych, które płynnie przełączają się między trybem mobilnym a komputerowym bez konieczności poszukiwania przez użytkowników rozwiązań OEM takich jak DeX.

Firmy nie ujawniły jeszcze konkretnego harmonogramu wprowadzenia pierwszych komputerów z Androidem. Pojawiają się spekulacje o możliwym Pixel Laptopie, który mógłby zostać flagowym (a może bardziej wzorcowym) urządzeniem nowej kategorii, ale żadnych konkretów. Wydaje się jednak, że firmy nie mogą czekać z pomysłem zbyt długo – konkurencja z Copilot PC+ ma parę okrążeń stadionu przewagi i nie będzie współpracować. Także Apple raczej nie będzie się przyglądał obojętnie, zresztą ostatnie zmiany, wprowadzone w iPadOS 26, wskazują, że i tu dystans między urządzeniem mobilnym a komputerem zaczyna się zacierać.