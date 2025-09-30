Porsche zawalczy o klasyczną motoryzację. Obyśmy w przyszłości nie mieli tylko jednego wyboru

Podsumowanie artykułu . . .

Czy świat chce manualnych skrzyni biegów?

Podczas gdy większość producentów samochodów sportowych masowo rezygnuje z manualnych skrzyń biegów, niemiecka marka uparcie trzyma się tej opcji dla swoich klientów, choć koszty i wyzwania technologiczne są coraz większe. W Stanach Zjednoczonych dostępne są zaledwie dwa modele Porsche 911 z manualną skrzynią biegów Carrera T i GT3, a to akurat drastyczne ograniczenie w porównaniu z czasami, gdy manual był standardową opcją w niemal całej gamie modelowej. Mimo to firma z Zuffenhausen nie zamierza łatwo się poddawać.

Jest to w pewnym sensie kopanie się z koniem, bo obecna sytuacja rynkowa pokazuje, jak bardzo zmieniły się preferencje kierowców. W Europie zaledwie 2-3% klientów Carrery wybiera manual, co naturalnie rodzi pytania o ekonomiczny sens utrzymywania tej opcji. Tymczasem za oceanem sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo w przypadku poprzedniej generacji Carrery GTS aż połowa amerykańskich klientów decydowała się na tradycyjną skrzynię. Szczególnie interesujący jest trend w Kalifornii, gdzie rośnie zainteresowanie manualnymi kabrioletami, łączącymi otwarty dach z bezpośrednią, wręcz mechaniczną więzią między kierowcą a samochodem.

Jednak same preferencje klientów to tylko jeden z elementów składowych “śmierci dla manuali”. Postęp technologiczny staje się coraz większym wyzwaniem dla miłośników manuala w samochodach Porsche, bo nowy hybrydowy układ T-Hybrid okazał się niekompatybilny z tradycyjną skrzynią biegów, a to oznacza, że najnowszy GTS, który w poprzedniej wersji cieszył się 50-procentowym udziałem manuala w USA, jest dostępny wyłącznie z dwusprzęgłową skrzynią PDK. Tego typu przykłady dobitnie pokazują to, jak trudno pogodzić tradycję z wymogami współczesnej technologii.

Kolejnym problemem jest ekonomia skali, bo globalnie niska popularność manualnych skrzyń tworzy trudności w łańcuchu dostaw, jako że producenci podzespołów wymagają gwarantowanych wolumenów, które przy tak marginalnym popycie stają się coraz trudniejsze do osiągnięcia. Powstaje tym samym pewne błędne koło: mniejsze zainteresowanie prowadzi do wyższych kosztów produkcji, co z kolei dodatkowo ogranicza dostępność opcji. W Porsche znajdują się jednak osoby walczące o zachowanie tradycji.

Niespodziewany ratunek manuali w Porsche u samego źródła

Michael Rösler, dyrektor linii modelowej 911, stał się nieoczekiwanym sojusznikiem entuzjastów manuala. To właśnie jego osobista inicjatywa doprowadziła do powstania manualnej wersji Carrery T, gdy dowiedział się, że reszta linii Carrera będzie dostępna wyłącznie z automatyczną skrzynią. Rösler nie poprzestał na samym zachowaniu opcji, ale na dodatek wprowadził także usprawnienia w systemie zmiany biegów, wykorzystując rozwiązania z modelu GT3. Firma wyciągnęła też wnioski z błędów przeszłości, planując czteroletni cykl życia dla obecnej generacji 992.2, co daje przestrzeń na wprowadzenie większej liczby edycji specjalnych, które mogą stać się naturalnym środowiskiem dla manualnych skrzyń.

Ostatecznie najważniejsze pozostaje zachowanie tego nieuchwytnego ducha, który czyni 911 wyjątkowym samochodem sportowym. W tej filozofii manualna skrzynia biegów, pomimo wszystkich wyzwań, wciąż znajduje swoje miejsce, a przynajmniej w wybranych wersjach dla najbardziej wymagających entuzjastów. Chociaż przyszłość manuala nie rysuje się w jasnych barwach, to jednak fakt, że taka firma jak Porsche wciąż dostrzega wartość w tym tradycyjnym rozwiązaniu, daje pewną nadzieję na zachowanie różnorodności w motoryzacyjnym świecie.