Qualcomm zmienia zasady gry. Snapdragon X2 Elite przynosi rewolucję do komputerów z Windowsem

Podsumowanie artykułu . . .

Snapdragon X2 Elite Extreme i Snapdragon X2 Elite — niezrównana wydajność i efektywność

Sercem nowych układów jest procesor Qualcomm Oryon CPU trzeciej generacji, który według firmy oferuje aż 75% większą moc obliczeniową niż konkurencja przy tym samym poborze energii. Z kolei nowa architektura Qualcomm Adreno GPU ma zapewnić 2.3-krotnie lepszy stosunek wydajności do poboru mocy w porównaniu z poprzednią generacją. Nowe procesory mają imponującą moc obliczeniową AI wynoszącą 80 TOPS. To najszybszy na świecie NPU (Neural Processing Unit) dla laptopów. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne uruchamianie wielu funkcji AI w komputerach Copilot+ PC bez utraty wydajności.

Snapdragon X2 Elite Extreme jest przeznaczony dla najbardziej wymagających profesjonalistów – twórców, naukowców i analityków. Ma on sprostać złożonym zadaniom, takim jak zaawansowana analiza danych czy obróbka multimediów, jednocześnie oferując komfort pracy na lekkim, mobilnym laptopie.

Snapdragon X2 Elite to propozycja dla użytkowników, którzy cenią płynne działanie i wielozadaniowość. Procesor ma zapewniać do 31% wyższą wydajność przy tym samym poborze energii i zużywać do 43% mniej energii niż poprzednia generacja.

Jak powiedział Kedar Kondap, wiceprezes i dyrektor generalny działu komputerów i gamingu w Qualcomm Technologies, Snapdragon X2 Elite ma umocnić pozycję firmy jako lidera w branży, oferując bezprecedensowe skoki wydajności i mocy obliczeniowej AI:

Snapdragon X2 Elite umacnia naszą pozycję lidera w branży PC, oferując przełomowe skoki wydajności, mocy obliczeniowej AI i czasu pracy na baterii, aby zapewnić użytkownikom doświadczenia, na jakie zasługują. Nieustannie przesuwamy granice innowacji technologicznych, wprowadzając przełomowe produkty, które wyznaczają nowe standardy w branży i redefiniują możliwości komputerów PC.

Zapowiedzi Qualcommu brzmią bardzo obiecująco. Wyjątkowa wydajność, długi czas pracy na baterii i potężne możliwości AI to kluczowe elementy, które mogą przekonać wielu użytkowników do wyboru laptopów z procesorami Snapdragon. Jeśli obietnice firmy okażą się prawdziwe, nowe układy mogą stać się realną alternatywą dla popularnych procesorów Intel i AMD. Czekamy z niecierpliwością na pierwszą połowę 2026 roku, kiedy to urządzenia z Snapdragonem X2 Elite trafią na rynek.