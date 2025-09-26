Microsoft uruchamia nowy Marketplace. Jedna platforma dla rozwiązań chmurowych i agentów AI 

Podsumowanie artykułu . . .

Konsolidacja platform handlowych

Zamiast przeskakiwać między Azure Marketplace a Microsoft AppSource, użytkownicy zyskują jedno, ujednolicone miejsce. Nowy Microsoft Marketplace startuje najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później ma trafić do innych regionów. W katalogu znajdziemy dziesiątki tysięcy rozwiązań, od narzędzi analitycznych po aplikacje zwiększające produktywność.

Dla przedsiębiorstw istotna jest informacja, że zakupy kwalifikujących się rozwiązań wliczają się w zobowiązania konsumpcyjne Azure. To bezpośrednia korzyść finansowa, która może wpłynąć na decyzje zakupowe. Platforma oferuje też większą elastyczność w zakresie dokonywania transakcji przez partnerów. Jednak najbardziej interesująco przedstawia się kwestia agentów AI. W Marketplace dostępnych jest ponad 3000 aplikacji i agentów sztucznej inteligencji, które integrują się z produktami Microsoft. Rozwiązania te wykorzystują standardy takie jak Model Context Protocol.

Microsoft zapewnia, że agenci przechodzą rygorystyczny proces walidacji pod kątem bezpieczeństwa i wydajności na poziomie korporacyjnym. Wśród dostępnych rozwiązań znajdziemy narzędzia od ServiceNow, SAP Joule czy agenta AI firmy Ada do obsługi klienta. Chociaż 81% liderów planuje integrację agentów AI ze strategią firmy, to jedynie 24% faktycznie wdrożyło je w całej organizacji. Ta rozbieżność pokazuje, jak duży jest rozdźwięk między planami a praktyką.

Problemem może być tzw. luka wydajności. 53% liderów oczekuje wzrostu produktywności, podczas gdy 80% pracowników twierdzi, że brakuje im czasu i energii. Statystyki pokazują, że pracownicy są przerywani co 2 minuty, co przekłada się na 275 przerw dziennie. Prawie połowa opisuje swoją pracę jako chaotyczną. Firmy, które skutecznie wdrożyły agentów AI, odnotowują wymierne korzyści. Wells Fargo skróciło czas odpowiedzi na zapytania z 10 minut do 30 sekund, a badacze w Bayer oszczędzają do 6 godzin tygodniowo dzięki automatyzacji rutynowych zadań.

Microsoft poszerza możliwości sprzedaży poprzez wprowadzenie wielostronnych ofert prywatnych i integrację z programem CSP. Kluczowi partnerzy tacy jak Arrow, Crayon czy Ingram Micro integrują Marketplace ze swoimi platformami, co zwiększa zasięg całego rozwiązania.

Nowa funkcja umożliwiająca odsprzedaż przez partnerów znajduje się w prywatnej wersji zapoznawczej. Daje to firmom developerskim dodatkowe możliwości monetyzacji swoich rozwiązań. Działy IT zyskują lepsze narzędzia do zarządzania i kontroli, co pozwala zachować równowagę między innowacjami a ładem korporacyjnym. Microsoft wyraźnie stara się stworzyć ekosystem konkurujący z rozwiązaniami Google czy Amazon. Sukces tej inicjatywy zależeć będzie od tego, czy uda się przekonać developerów do migracji swoich rozwiązań oraz czy użytkownicy docenią uproszczony proces zakupowy.