Realme P3 Lite w polskich sklepach. Bliźniak C71, czy też różni je coś jeszcze?

Tani i dobry – co oferuje Realme P3 lite

Seria P zadebiutowała jako urządzenia na rynek indyjski i początkowo w ogóle nie było mowy, by miały trafić do Europy. Zmiana w podejściu Realme do tematu nastąpiła w czerwcu 2025 roku, kiedy to firma poinformowała o tym, że te stanie się dostępna także w innych krajach. I tak w Polsce pojawił się Realme P3 Lite.

Nowy smartfon dysponuje 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB pamięci flash na dane, co nie zdarza się często przy tak niskiej cenie. Gdyby jednak jakimś cudem okazało się to zbyt mało, producent umożliwia rozszerzenie pamięci kartą microSD nawet do 2 TB. Za wyświetlanie obrazu odpowiada ekran LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości HD+, czyli 1604×720 pikseli – przy dość dużej przekątnej użytkownicy obdarzeni sokolim wzrokiem z pewnością zobaczą, że nie jest to ekran FHD, jednak w tej klasie cenowej nie jest to nic nietypowego. Na pocieszenie ekran odświeżany może być z częstotliwością 120 Hz, zatem na płynność wyświetlania raczej nie będzie powodu narzekać.

W kwestii aparatów producent postawił na sprawdzone rozwiązania i nie ma co oczekiwać szału. Główny moduł oferuje 50 megapikseli z przysłoną f/1,8 i obsługuje podstawowe tryby fotografii, w tym nocny oraz portretowy oraz filmy FHD. Przedni aparat o rozdzielczości 5 Mpix na nikim dobrego wrażenia nie zrobi, ale jest od biedy wystarczający do sporadycznych selfie i wideorozmów. Smartfon otrzymał certyfikat odporności IP54, co oznacza ochronę przed pyłem i zachlapaniem wodą, oraz spełnia normy MIL-STD-810H dotyczące wytrzymałości mechanicznej.

Największą zaletą tego modelu jest bez wątpienia bateria o pojemności 6000 mAh – w tej cenie niemal ewenement. Zapewni długą pracę i długie ładowanie – wersja 4G z układem Unisoc T7250, która trafiła do polskich sklepów, obsługuje moc zaledwie 15 W. Pozostaje mieć nadzieję, że ujrzymy tam wkrótce także model 5G z układem MediaTek Dimensity 6300 i ładowaniem 45 W.

Realme P3 Lite 4G i Realme C71 – bliźniaki

Realme P3 Lite wyróżnia się obecnością diody powiadomień umieszczonej na tylnym panelu. Kiedyś standardowe rozwiązanie, dziś spotykane rzadko, ale tu pojawia się ciekawostka – dostępny od dłuższego czasu w Polsce model Realme C71 także ją posiada, do tego oba urządzenia są bliźniaczo podobne do siebie i mają niemal identyczną specyfikację, różniąc się jedynie podawaną maksymalną mocą ładowania – 15 W dla P3 Lite 4G i 45 W dla C71 – nawet cena jest bardzo podobna. Czy mamy tu zatem do czynienia z tym samym modelem, tylko dla różnych rynków? Wcale by mnie to nie zdziwiło: C71 byłby wtedy odpowiednikiem P3 Lite 4G, a C75 – P3 Lite 5G.

Tak czy owak, jeśli szukamy urządzenia prostego, ale o sensownych parametrach, warto się przyjrzeć tej nowości. Obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm, czytnika linii papilarnych w bocznej krawędzi oraz modułu NFC 360° (bardzo wygodne, nie trzeba celować w terminal przy płaceniu), to cechy, które mogą przekonać do zakupu.