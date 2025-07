Realme C71 debiutuje w Polsce. Wygląda świetnie, jest tani i ma dużą baterię

Zobaczmy więc, co oferuje Realme C71 w europejskiej konfiguracji i ile kosztuje, zwłaszcza w aktualnie trwającej promocji

Jedną z głównych zmian w europejskim Realme C71 jest pojemność baterii. Podczas gdy model azjatycki dysponuje ogniwem 6300 mAh, europejska wersja otrzymała baterię o pojemności 6000 mAh. Na szczęście, prędkość ładowania pozostaje bez zmian – telefon obsługuje szybkie ładowanie 45 W. Co więcej, dzięki obsłudze ładowania zwrotnego (6 W), C71 może posłużyć jako powerbank dla innych urządzeń.

Kolejną istotną różnicą jest konfiguracja pamięci. Azjatycki C71 oferuje do 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast europejski wariant, dostępny w Polsce, wyposażono w 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. To z pewnością dobra wiadomość dla użytkowników ceniących sobie większą płynność działania i więcej miejsca na aplikacje oraz multimedia.

Pozostałe specyfikacje smartfona Realme C71 pozostały takie same w obu wersjach. Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T250. Użytkownicy mogą liczyć na duży, 6,67-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 120 Hz, co zapewni płynne wrażenia wizualne. Smartfon działa pod kontrolą nakładki Realme UI 6.0, bazującej na Androidzie 15. Z dodatkowych informacji warto też wspomnieć, że na pokładzie znalazł się też czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Po stronie aparatów mamy 5-megapikselową kamerkę przednią oraz 50-megapikselową jednostkę główną z tyłu, której towarzyszy podświetlany pierścień LED, służący jako lampa błyskowa oraz wskaźnik powiadomień i statusu ładowania. Co ważne, Realme C71 ma też certyfikat MIL-STD-810H, co oznacza odporność na upadki z wysokości do 1,5 metra. Mimo segmentu budżetowego, producent zadbał, by smartfon prezentował się estetycznie, a design był dopracowany i na pewno nie wygląda tanio. Dostępny jest w dwóch eleganckich kolorach: Forest Owl (zielony) i White Swan (biały). Urządzenie ma wymiary 165 × 75 × 8 mm i waży niespełna 200 gramów, co czyni go komfortowym w użytkowaniu.

Sugerowana cena detaliczna Realme C71 w Polsce wynosi 599 złotych za wariant 6/128 GB oraz 699 złotych za wersję 8/256 GB. Co najważniejsze, do 17 lipca 2025 roku trwa specjalna promocja, w której można zaoszczędzić 100 złotych na obu konfiguracjach. Oznacza to, że lepiej wyposażony wariant 8/256 GB jest dostępny w cenie uboższej wersji (599 zł), a podstawowy model można nabyć za mniej niż 500 złotych. To świetna okazja, by nabyć smartfon o solidnych parametrach w bardzo atrakcyjnej cenie.