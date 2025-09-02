Po trzech latach przerwy Realme wraca z nowym smartwatchem. Watch 5 przyniesie sporo ulepszeń

Podsumowanie artykułu . . .

Realme szykuje powrót do segmentu smartwatchy po trzech latach nieobecności. Po debiucie Watch 3 w 2022 roku, firma długo się zbierała, by wyprodukować jego następcę, ale najwyraźniej w końcu jej się to udało. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacje Realme Watch 5, zwiastujące rychłe nadejście urządzenia, które połączy elegancki design z zaawansowanymi funkcjami oraz długim czasem pracy. I tak, w numeracji nie ma błędu, po prostu chińskie firmy często pomijają czwórkę, bo to w Azji cyfra pechowa.

Realme Watch 5 kazał na siebie długo czekać. Czy firma dobrze spożytkowała ten czas?

Zgodnie z przeciekami, smartwatch zostanie wyposażony w 1,97-calowy prostokątny ekran AMOLED o rozdzielczości 390×450 pikseli. Jego maksymalna jasność wyniesie 600 nitów, co powinno zapewnić komfortowe użytkowanie nawet w pełnym słońcu. Użytkownicy będą mogli spersonalizować wygląd zegarka dzięki ponad 300 motywom, ale to raczej standard w tej klasie urządzeń. Już na wstępie więc widać, że nowy model będzie miał większy i lepszy wyświetlacz (AMOLED zamiast LCD oraz wyższa jasność).

Sporym ulepszeniem będzie na pewno pojemność baterii. Model z 2022 roku oferował ogniwo 340 mAh, natomiast tegoroczna generacja dostanie o 120 mAh więcej, czyli 460 mAh. Dzięki temu Realme Watch 5 powinien działać nawet 14 dni na jednym ładowaniu, a w trybie “Light Smart Mode” czas ten może wydłużyć się nawet do 20 dni. Oczywiście warto tutaj pamiętać, że wszystko zależy od tego, jak z urządzenia korzystamy. Im więcej funkcji włączonych, tym szybciej energia będzie uciekać. Co ciekawe, Realme obiecuje, że bateria zachowa co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności po pięciu latach użytkowania, co jest rzadko spotykaną deklaracją na rynku.

Jeśli chodzi o funkcje, Watch 5 ma być naprawdę dobrze wyposażony. Oprócz Bluetooth z “rozmowami w wysokiej rozdzielczości”, zegarek będzie miał:

wbudowany GPS z obsługą GNSS do precyzyjnego śledzenia tras podczas aktywności outdoorowych;

NFC do płatności zbliżeniowych;

Kompas;

wodoodporność i pyłoszczelność na poziomie IP68.

Na pewno też nie zabraknie sensorów monitorujących aktywność i zdrowie. Poprzednik zapewniał m.in. pomiar tętna i natleniania krwi i tego na pewno nie zabraknie w nowej generacji. Na razie jednak raport nie precyzuje, czego dokładnie powinniśmy się spodziewać w tej kwestii.

Wizualnie, Realme Watch 5 ma być dostępny w dwóch kolorach: srebrnym z dopasowanym paskiem i czarnym z czarnym paskiem. Wycieki wspominają również o trybie dedykowanym graczom, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie będzie on oferował i jakie będzie jego zastosowanie.

Realme Watch 5 zapowiada się na solidnego gracza w segmencie smartwatchy. Połączenie stylowego designu, imponującej żywotności baterii i bogatego zestawu funkcji, takich jak GPS, NFC czy rozmowy HD, może przyciągnąć szerokie grono odbiorców. Zapowiedziana długowieczność baterii to również bardzo duży plus, choć jak zwykle wszystko będzie zależało od ceny. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale biorąc pod uwagę ilość informacji w raporcie, wydaje się, że na debiut nie trzeba będzie długo czekać.