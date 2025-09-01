Amazfit Balance 2 XT trafi do Europy. Czy tańszy smartwatch spełni oczekiwania klientów?

Podsumowanie artykułu . . .

Kompromisy w funkcjonalności i materiałach — Amazfit Balance 2 XT oferuje mniej, ale za niższą cenę

Pod względem technicznym Balance 2 XT prezentuje się całkiem solidnie. Ekran AMOLED o przekątnej 1,5” zapewnia dobrą czytelność nawet w słoneczny dzień, a deklarowany czas pracy na baterii do 21 dni brzmi naprawdę imponująco. Warto tu jednak pamiętać, że w praktyce ta żywotność może być nieco krótsza, w zależności od tego, jak korzystamy z urządzenia. Na pokładzie zegarka znajdziemy podstawowe funkcje monitorowania zdrowia, takie jak tętno, poziom tlenu we krwi, poziom stresu i jakość snu. Smartwatch wspiera także ponad 170 trybów sportowych.

Aby jednak obniżyć cenę, Amazfit musiał wprowadzić pewne zmiany w porównaniu ze standardowym modelem. W wersji XT zabrakło aplikacji Golf, a wodoszczelność została obniżona do 5 ATM, co oznacza, że urządzenie nie nadaje się do nurkowania. Zamiast szafirowego szkła, które chroni wyświetlacz w droższej wersji, tutaj zastosowano szkło mineralne. Koperta wykonana jest z tworzywa wzmocnionego włóknem, a paski są silikonowe. Te zmiany rzeczywiście obniżają ogólne wrażenia z użytkowania, ale pozwalają utrzymać atrakcyjną cenę. Dla osób, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji nurkowych czy golfowych, może to być rozsądny kompromis.

Mimo wszystko nadal mamy do dyspozycji standardowe funkcje monitorowania zdrowia, które obejmują pomiar tętna, saturacji krwi, poziomu stresu i analizę snu. Do tego dochodzi wsparcie dla ponad 170 trybów aktywności fizycznej, co powinno zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Zepp OS i oferuje 4 GB pamięci wbudowanej oraz wbudowany moduł GPS.

Amazfit Balance 2 XT współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS, co jest standardem w tej kategorii. Będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: szaro-czarnej i całkowicie czarnej, a europejska premiera ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, choć dokładny termin wciąż pozostaje nieznany. Amerykańska cena wynosząca 200 dolarów (około 730 złotych), natomiast włoski sprzedawca podał u siebie kwotę 189,91 euro, co przekłada się na około 810 złotych. Warto oczywiście pamiętać, że w zależności od kraju te ceny też będą różne, co wynika z lokalnych podatków i kosztów dystrybucji.

Amazfit Balance 2 XT to ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają wydajnego smartwatcha z długim czasem pracy na baterii, nie chcąc przy tym wydawać fortuny. Pomimo kilku kompromisów, jakich dokonano w kwestii materiałów i funkcjonalności (brak szafirowego szkła czy aplikacji Golf), urządzenie wciąż oferuje szeroki pakiet funkcji do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Jego atrakcyjna cena może okazać się kluczowym argumentem, który przekona wielu klientów do zakupu. Biorąc pod uwagę zaplecze, jakie firma stworzyła z pomocą ekosystemu Zepp App i urządzeń takich jak opaska Helio Strap, można spodziewać się, że Amazfit Balance 2 XT znajdzie swoich entuzjastów na europejskim rynku.