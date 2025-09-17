Rogbid Rowatch 11S. Tani smartwatch z EKG

Podsumowanie artykułu . . .

Rogbid Rowatch 11S – funkcje zdrowotne w zaskakującej cenie

Główną atrakcją Rogbid Rowatch 11S jest funkcja elektrokardiogramu, pozwalająca na wstępną ocenę ryzyka wystąpienia problemów kardiologicznych. Producent oczywiście wyraźnie zaznacza, że to urządzenie nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki, ale może służyć jako element motywujący do dbania o zdrowie. Zegarek ma ponadto mierzyć ciśnienie krwi, temperaturę ciała i poziom glukozy, a także wykonuje analizę składu ciała, określając procentową zawartość tłuszczu, mięśni i wody i oblicza wskaźnik BMI.

Rogbid Rowatch 11S wyposażono w wyświetlacz 1,53 cala (3,9 cm) o rozdzielczości 360×360 pikseli. Metalowa obudowa o średnicy 46 mm i grubości zaledwie 9 mm kryje akumulator 450 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć nawet na 10 dni normalnego użytkowania.

Zegarkowi nie brakuje dodatkowych funkcji – oferuje rozmowy głosowe przez Bluetooth 5.3, wbudowaną latarkę z sygnałem SOS oraz automatyczne rozpoznawanie aktywności fizycznej. Certyfikat IP68 gwarantuje odporność na pył i wodę. Ciekawostką jest dostęp do asystenta AI-GPT bezpośrednio z poziomu urządzenia.

To zbyt piękne, by mogło być prawdziwe

Smartwatch współpracuje ze smartfonami z Androidem od wersji 8.0 oraz iOS od wersji 13. Regularna cena wynosi 79,99 dolarów, ale obecnie dostępny jest w promocyjnej cenie 39,99 dolarów (około 145 złotych). Czy warto go kupić? Jeśli mam wyrazić swoją opinię to… wątpię. Tzn, może i warto, ale z pewnością nie dla funkcji medycznych. EKG wykonywane przez urządzenia wearable musi przejść czasochłonną certyfikację, by uzyskać śladową wiarygodność. Pomiar ciśnienia – widziałem takie próby wcześniej, bez regularnej kalibracji czujników (jak w zegarkach Galaxy Watch), lub bez dodatkowych akcesoriów rodem z ciśnieniomierzy (Huawei) nie ma mowy o powtarzalności pomiarów. Glukoza? Bez specjalnego czujnika medycznego? Między bajki włożę.

Pozostałe wyliczenia to kwestia zabawy liczbami, którą można zrobić i na papierze, ale… jeśli wrzucimy na wejściu bzdury, to na wyjściu też je dostaniemy. Krótko mówiąc, zegarek bardzo ładnie wygląda i może być fajną propozycją dla mało wymagających użytkowników, ale na pewno nie dla tych, którzy wymagają bardziej szczegółowego monitorowania stanu zdrowia