Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający Akt o usługach cyfrowych. Nadchodzi koniec bezkarności w sieci

Celem przyjętego projektu jest wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065, znanego jako Akt o usługach cyfrowych

Dzięki niemu Polska dołączy do europejskiego systemu, który ma na celu ochronę użytkowników sieci i wprowadzenie przejrzystych zasad dla platform internetowych. Koniec z anonimową dezinformacją, treściami pedofilskimi, oszustwami czy kradzieżą tożsamości – to główne założenia nowych regulacji.

Nowy podział kompetencji i szybkie działanie

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów wprowadza jasny podział obowiązków między kluczowe urzędy państwowe:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie centralnym koordynatorem ds. usług cyfrowych. Będzie on reprezentował Polskę w Europejskiej Radzie ds. Usług Cyfrowych i współpracował z Komisją Europejską.

zostanie centralnym koordynatorem ds. usług cyfrowych. Będzie on reprezentował Polskę w Europejskiej Radzie ds. Usług Cyfrowych i współpracował z Komisją Europejską. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przejmie nadzór nad treściami publikowanymi na platformach udostępniania wideo. Do jego zadań należeć będzie rozpatrywanie wniosków o blokowanie nielegalnych materiałów w tym obszarze.

przejmie nadzór nad treściami publikowanymi na platformach udostępniania wideo. Do jego zadań należeć będzie rozpatrywanie wniosków o blokowanie nielegalnych materiałów w tym obszarze. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skupi się na ochronie praw konsumentów w sieci, walcząc z nieuczciwymi praktykami i prowadząc postępowania przeciwko dostawcom usług cyfrowych naruszającym obowiązki konsumenckie.

Szczególne uprawnienia do wnioskowania o natychmiastowe blokowanie treści naruszających prawo otrzymają prokuratorzy, Policja, organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straż Graniczna. Dołączą do nich tzw. zaufane podmioty sygnalizujące – certyfikowane przez Prezesa UKE instytucje, które będą mogły zgłaszać szkodliwe materiały.

Ochrona praw użytkowników i transparentność

Nowe prawo ma nie tylko usuwać nielegalne treści, ale także chronić wolność słowa. Użytkownik, którego treść zostanie zablokowana przez platformę, będzie miał prawo do odwołania się od tej decyzji. W pierwszej kolejności będzie mógł złożyć wniosek o usunięcie ograniczeń, a w przypadku odmowy – skierować sprawę do sądu. Decyzje administracyjne w tych kwestiach wydawać będą Prezes UKE i Przewodniczący KRRiT.

Procedury mają być szybkie i transparentne. Organy będą zobowiązane do wydawania decyzji w ciągu 7 dni od zgłoszenia. W sprawach zgłaszanych przez prokuraturę lub Policję czas ten skróci się nawet do 2 dni. Co ważne, w szczególnie pilnych przypadkach decyzjom będzie mógł być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Postępowania mają gwarantować udział wszystkich stron: wnioskodawcy, platformy internetowej oraz użytkownika, którego treść jest kwestionowana.

Powstanie Krajowa Rada ds. Usług Cyfrowych

Przy Prezesie UKE zostanie utworzone ciało doradcze – Krajowa Rada ds. Usług Cyfrowych. W jej skład wejdą przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych. Jej zadaniem będzie opiniowanie kluczowych rozwiązań i wspieranie rozwoju bezpiecznego rynku cyfrowego w Polsce.

Dostawcy usług cyfrowych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z odpowiedzialnością cywilną oraz dotkliwymi administracyjnymi karami pieniężnymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przed nimi jednak jeszcze cała ścieżka legislacyjna w Sejmie i Senacie, a następnie oczekiwanie na podpis Prezydenta, trudno zatem wnioskować o tym, kiedy dokładnie mogą wejść w życie.