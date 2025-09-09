Samsung Flex zmienia zasady gry. Nie musisz kupować urządzeń Galaxy, po prostu je wynajmij

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung Flex – elastyczność czy oszczędność? Do wyboru mamy dwa warianty wynajmu

Nowy program subskrypcyjny oferuje dwa główne plany. Pierwszy z nich, Plan Flex, daje użytkownikom pełną swobodę – można zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, co brzmi atrakcyjnie dla osób niechętnych długoterminowym zobowiązaniom. Druga opcja to Plan 12 miesięcy, który oferuje niższe raty miesięczne w zamian za roczne zobowiązanie. Po tym okresie użytkownik ma trzy wyjścia: wykupić sprzęt, wymienić na nowszy model lub po prostu zwrócić urządzenie.

W świecie, w którym technologia zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a potrzeby klientów ewoluują z dnia na dzień, elastyczne i wygodne formy korzystania z urządzeń stają się standardem — mówi Andrzej Czechowski, Dyrektor D2C & eCommerce, Samsung Electronics Polska.

Co ważne, Samsung Flex nie ogranicza się tylko do smartfonów — w ofercie znajdziemy całą gamę produktów Galaxy, włącznie z najnowszymi modelami telefonów, smartwatchami i tabletami. Miesięczny koszt zależy od aktualnej ceny rynkowej wybranego urządzenia. Ponadto w abonamencie zawarty jest podstawowy pakiet ochronny, który obejmuje naprawy gwarancyjne. To całkiem sensowne rozwiązanie, choć pewnie nie zastąpi pełnego ubezpieczenia dla bardziej nieostrożnych użytkowników. Usługa dostępna jest przez oficjalny sklep internetowy Samsunga oraz aplikację Samsung Shop. To część większego ekosystemu, który oferuje również darmową dostawę, zwroty i program lojalnościowy.

Jak to działa? Całkiem prosto

Wystarczy dodać wybrane urządzenie do koszyka, wybrać jeden z planów wynajmu i opłacić pierwszy miesiąc. Odbiór zamówienia odbywa się poprzez darmową dostawę kurierską. Oczywiście pamiętajmy, że podpisujemy też umowę na kredyt konsumencki, tak to właśnie działa. Należy też liczyć się z kaucją w wysokości 5% wartości sprzętu. Zarządzanie umową odbywa się przez aplikację WeBook, gdzie można składać różne wnioski — od wcześniejszego rozwiązania umowy przez wykup urządzenia po zgłoszenia serwisowe. Kaucja powinna wrócić na konto w ciągu dwóch tygodni od zwrotu sprawnego technicznie sprzętu.

Samsung Flex wydaje się interesującą alternatywą dla tradycyjnego zakupu, szczególnie dla tych, którzy regularnie wymieniają sprzęt na nowszy. Choć model subskrypcyjny nie jest może rewolucyjny na globalną skalę, w polskich warunkach może znaleźć swoje grono odbiorców. Biznes również może na tym skorzystać, zwłaszcza że elastyczny dostęp do urządzeń bywa czasem wygodniejszy niż ich zakup.

Patrząc na to chłodnym okiem, program ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony — brak dużych jednorazowych wydatków i możliwość regularnej wymiany sprzętu. Z drugiej — przez cały czas wynajmu tak naprawdę płacimy za coś, co nigdy nie stanie się naszą własnością (chyba że zdecydujemy się na wykup). Dla osób, które i tak co rok lub dwa lata zmieniają telefon, może to być całkiem rozsądne finansowo. Dla tych, którzy wolą używać sprzętu przez dłuższy czas, tradycyjny zakup prawdopodobnie nadal będzie bardziej opłacalny. To jednak zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Opcja jest ciekawa i warto przynajmniej ją rozważyć.