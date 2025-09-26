Samsung SmartThings połączy Twój dom i samochód w jednej aplikacji

Podsumowanie artykułu . . .

„Home to Car” – nowy wymiar integracji w Samsung SmartThings

Nowa funkcja „Home to Car” to efekt współpracy Samsunga z Hyundai Motor Group. Dzięki niej, użytkownicy SmartThings będą mogli:

Sprawdzać status pojazdu (np. czy drzwi są zamknięte).

Zdalnie sterować funkcjami takimi jak klimatyzacja czy silnik.

Uruchamiać silnik i odblokowywać drzwi.

Tworzyć zautomatyzowane procedury, np. włączać klimatyzację w samochodzie, gdy tylko opuścisz dom.

Niestety, obecnie funkcja współpracuje wyłącznie z pojazdami Hyundai Motor Group. Posiadacze aut Hyundai i Kia potrzebują systemu multimedialnego wyprodukowanego po listopadzie 2022 roku oraz aktywnej subskrypcji BlueLink lub KIA Connect. Dla marki Genesis wymagania są jeszcze wyższe – konieczna jest platforma z października 2023 roku lub nowsza oraz usługa Genesis Connected. Jeśli chodzi o dostępność, wdrażanie rozpoczęło się w Korei Południowej. Samsung zapowiada ekspansję na inne rynki, jednak data premiery w Polsce pozostaje nieznana. Spekuluje się, że może to nastąpić w pierwszej połowie 2026 roku, co wydaje się dość odległą perspektywą.

SmartThings Safe – przycisk bezpieczeństwa w zasięgu ręki

Kolejna nowość to SmartThings Safe Button – przycisk bezpieczeństwa dostępny w aplikacji lub na ekranie głównym smartfona. Jedno dotknięcie wysyła lokalizację GPS i prośbę o pomoc do wybranych kontaktów. Informacje trafiają na różne urządzenia w ekosystemie Samsunga, od telefonów przez tablety po lodówki Family Hub.

Bezpłatna wersja tej usługi skupia się wyłącznie na powiadamianiu zaufanych osób. Ważne jest, aby pamiętać, że system nie kontaktuje się bezpośrednio ze służbami ratunkowymi – jego rola ogranicza się do informowania wskazanych przez nas osób. Konfiguracja wymaga włączonych usług lokalizacyjnych na urządzeniu mobilnym. Co ciekawe, użytkownicy zegarków Galaxy i Apple Watch mogą otrzymywać powiadomienia, ale nie mają możliwości inicjowania alertów bezpośrednio z urządzenia noszonego.

Inne ulepszenia w ekosystemie SmartThings

Samsung nie poprzestaje na tym. Aplikacja „Home Life”, która rekomenduje usługi na podstawie preferencji i urządzeń domowych, została zaktualizowana o nowe rekomendacje dotyczące automatyzacji. Użytkownicy będą mogli teraz łatwiej konfigurować procedury, które uczynią ich dom jeszcze bardziej inteligentnym.

Dodatkowo, SmartThings wprowadza możliwość powiązania informacji o urządzeniach z serwisem Samsunga, co ułatwi zgłaszanie usterek i napraw. Aplikacja pozwoli również na przesyłanie danych diagnostycznych i sprawdzanie historii napraw, co usprawni proces serwisowania. Ta funkcja będzie dostępna na początku w Korei Południowej i Australii, a następnie w kolejnych krajach.

Czy to potrzebne?

Patrząc na te wszystkie nowości, można zadać pytanie o ich rzeczywistą przydatność. Z jednej strony integracja różnych aspektów życia wydaje się logicznym kierunkiem rozwoju technologii. Z drugiej – czy naprawdę potrzebujemy, aby nasza lodówka wiedziała, gdzie znajduje się samochód, a system domowy automatycznie uruchamiał silnik po wyjściu z domu? To już chyba zależy od naszych indywidualnych potrzeb.

Mimo wszystko, nowe funkcje w SmartThings to kolejny dowód na to, że Samsung nie tylko dąży do tworzenia inteligentnych domów, ale także do budowania spójnego ekosystemu, który obejmuje zarówno dom, jak i samochód. Integracja z pojazdami, ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i diagnostyki urządzeń sprawiają, że platforma staje się potężnym narzędziem, które może wkrótce zdominować rynek inteligentnych rozwiązań.