Jesienne premiery obiektywów Sigma – jest szeroki spacerzoom, ekstremalna portretówka i uniwersalne szkło na ulicę

Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Contemporary

Obiektyw należy do popularnej kategorii uniwersalnych zoomów, ale jego parametry czynią go jedynym w swoim rodzaju Jest to bowiem pierwsze takie szkło, którego zakres pracy zaczyna się od ultraszerokiego kąta i kończy na zakresie właściwym dla teleobiektywów. Wyjątkowo duża jest także skala odwzorowania, co pozwala używać obiektywu także do makrofotografii.

Konstrukcja obiektywu: 18 elementów w 14 grupach (4 soczewki asferyczne, 1 soczewka FLD, 3 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (FF): 94,5-12,3°

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22-40

Stabilizacja: nie

Autofocus: HLA

Minimalna odległość ostrzenia: 16,5 cm od matrycy aparatu dla 28 mm

Maksymalne powiększenie: ×0,5 dla zakresu 28-85 mm

Średnica filtra: 72 mm

Wymiary (średnica × długość): 77,2 × 115,5 mm

Waga: 550 g

Dostępne wersje: Sony E, Leica L

Cena: ~3990 zł

Obiektyw, jak na oferowany zakres, jest mały i zgrabny – w każdym razie w stanie złożonym, po wysuniuęciu do pozycji tele jego długość rośnie bowiem ponad dwukrotnie. Oferuje też jak na swój zakres i rozmiary całkiem przyzwoite światło. Konstrukcja składa się z 18 elementów w 14 grupach, w tym z 4 soczewek obustronnie asferycznych, 1 soczewki FLD i 3 soczewki ze szkła SLD. Układ autofocus napędzany jest szybkim i bezgłośnym silnikiem HLA, a spacerowy charakter obiektywu wzmocniony został dodatkowo poprzez wyposażenie go w zestaw uszczelnień dających podstawową pyło- i wodoszczelność.

Sigma 135 mm f/1.4 DG Art

Sigma 135 mm f/1.4 DG Art to pierwszy na świecie obiektyw 135 mm o jasności f/1.4 z autofocusem. Stosunkowo długa ogniskowa oraz ogromna jasność, czynią z niego przede wszystkim idealne szkło do portretu, dające lekko skróconą perspektywę oraz, bardzo plastyczny efekt rozmycia (bokeh), który kontrolować można za pomocą 13-listkowej kołowej przysłony.

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 13 grupach (2 soczewki FLD, 2 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (FF): 18,2°

Liczba listków przysłony: 13 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: Dual HLA

Minimalna odległość ostrzenia: 17,2 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,14

Średnica filtra: 105 mm

Wymiary (średnica × długość): 111,7 × 135,5 mm

Waga: 1430 g

Dostępne wersje: Sony E, Leica L

Cena: ~7990 zł

W konstrukcji obiektywu zastosowano 17 elementów w 13 grupach, w tym 2 soczewki FLD i 2 soczewki ze szkła SLD. Podczas tworzenia obiektywu konstruktorzy skupili się na eliminacji aberracji chromatycznych oraz flar i blików. Obiektyw jest duży i masywny, tubus zatem otrzymał własny montaż statywowy z mocowaniem arca swis – można go w razie potrzeby zdemontować i założyć z jego miejsce osłonę. Na tubusie znalazł się pierścień przysłon, z przełącznikiem declick i blokadą oraz dwa programowane przyciski Focus Lock, nie zabrakło też uszczelnień, a przednia soczewka pokryta jest dodatkowo powłoką hydro i oleofobową.

Układ autofocus zrealizowany został jako floating focus z dwoma swobodnie poruszającymi się układami soczewek, każdy z własnym napędem HLA – dzięki temu jest niezwykle szybki i zarazem bardzo precyzyjny. AF można wyłączyć przełącznikiem AF/MF na tubusie, bez konieczności zmieniania ustawień w korpusie aparatu.

Sigma 35 mm f/1.2 DG II Art

Ostatnia z premier nie jest zupełną nowością. Sigma 35 mm f/1.2 DG II Art to bowiem druga (jak nazwa wskazuje), mocno poprawiona edycja szkła z 2019 roku. Dzięki postępowi w obliczaniu optyki producentowi udało się poprawić parametry optyczne, a zarazem uczynić konstrukcję lżejszą o 30% i mniejszą o 20%.

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 13 grupach (4 soczewki asferyczne, 1 soczewka ze szkła SLD)

Kąt widzenia (FF): 63,4°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: Dual HLA

Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,3

Średnica filtra: 72 mm

Wymiary (średnica × długość): 81 × 111,4 mm

Waga: 755 g

Dostępne wersje: Sony E, Leica L

Cena: ~6490 zł

Konstrukcja obiektywu składa się z 17 elementów w 13 grupach, w tym z 4 soczewek asferycznych i 1 soczewki ze szkła SLD. Cały układ ma oferować wyrównaną płaszczyznę ostrości, redukować aberracje chromatyczne oraz komę, a także dać wysokiej jakości efekt bokeh. Na potrzeby filmowców zredukowano także efekt oddychania obiektywu.

Tradycyjnie już dla serii Art tubus wyposażony został w pierścień przysłony z przełącznikami declick oraz blokady, a także dwa przyciski AFL. Fani pracy manualnej mają przełącznik AF/MF, pozwalający na wyłączenie AF. Nie zabrakło także uszczelnień zapewniających podstawową ochronę przed pyłem i zachlapaniem oraz powłoki hydro- i oleofobowej na przedniej soczewce.

Układ autofocus zrealizowany został jako floating focus z dwoma swobodnie poruszającymi się układami soczewek, każdy z własnym napędem HLA – dzięki temu jest niezwykle szybki i precyzyjny.

Wszystkie 3 premierowe obiektywy dostępne będą w sprzedaży od 25 września 2025 roku.