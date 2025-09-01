Google Play robi porządek z aplikacjami. Zdalne zarządzanie staje się prostsze

Podsumowanie artykułu . . .

W kodzie sklepu Google Play w wersji 47.7.19-31 analitycy znaleźli przycisk umożliwiający zdalne odinstalowywanie aplikacji bezpośrednio ze strony danego programu w sklepie. Obecnie ta operacja wymaga przejścia przez skomplikowaną ścieżkę menu, co skutecznie zniechęca większość użytkowników do korzystania z tej funkcji.

Przechodząc do konkretów, nowy przycisk “Odinstaluj” ma pojawić się na stronach poszczególnych aplikacji. Choć funkcja nie jest jeszcze aktywna publicznie, udało się ją uruchomić w trybie testowym. To całkiem logiczne posunięcie, biorąc pod uwagę, że Google już wcześniej wprowadził możliwość zdalnej instalacji aplikacji z poziomu przeglądarki komputerowej. Brak podobnej opcji dla odinstalowywania zawsze wydawał się pewną niekonsekwencją.

Obecny proces zdalnego usuwania programów wymaga nawigacji przez menu Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, a następnie użycia filtrów urządzeń. Ten skomplikowany mechanizm sprawia, że niewiele osób w ogóle wie o jego istnieniu. Nowe rozwiązanie ma to zmienić, oferując bezpośredni dostęp do funkcji odinstalowania z poziomu strony aplikacji.

Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm. Analiza kodu APK pozwala co prawda przewidywać przyszłe funkcje, ale nie gwarantuje ich wprowadzenia do publicznej wersji. Google często testuje różne rozwiązania, które nigdy nie trafiają do końcowych użytkowników. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej – niektóre funkcje pozostawały w kodzie przez miesiące, zanim zostały aktywowane lub całkowicie usunięte.

Jeśli jednak nowy przycisk trafi do oficjalnej wersji, może znacząco ułatwić życie użytkownikom zaangażowanym w ekosystem Android. Możliwość szybkiego usunięcia aplikacji z telefonu, tabletu czy telewizora z jednego miejsca to spore ułatwienie w zarządzaniu oprogramowaniem. Szczególnie przydatne może to być w sytuacjach, gdy w aplikacji wykryto lukę bezpieczeństwa – użytkownicy będą mogli natychmiast usunąć problematyczne oprogramowanie ze wszystkich swoich urządzeń.

Nowe rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia. Sprawdza się dobrze przy usuwaniu pojedynczych aplikacji, ale istniejąca sekcja Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami nadal będzie lepsza do masowego usuwania wielu programów jednocześnie. To rozsądne podejście – różne narzędzia do różnych zadań.

Data wprowadzenia funkcji pozostaje nieznana, a Google nie podał żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Firma może zdecydować o całkowitym zaniechaniu tego pomysłu, jeśli testy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Uproszczenie zarządzania aplikacjami na wielu urządzeniach to z pewnością krok w dobrą stronę, ale użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak to często bywa w przypadku testowanych rozwiązań, czas pokaże, czy pomysł trafi do szerszego grona odbiorców.