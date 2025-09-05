Współczesne smartfony zieją nudą. YouTuber wziął sprawy w swoje ręce i zawstydził branżę

Podsumowanie artykułu . . .

Marcin Plaza, youtuber znany z nietypowych modyfikacji, wykorzystał uszkodzonego Galaxy Z Flip 5 i połączył go z klawiaturą BlackBerry. Efekt? Działający smartfon typu slider z magnetycznym mechanizmem wysuwanym, który przywodzi na myśl klasyczne telefony z przełomu lat.

Projekt narodził się z konieczności – jak wielu użytkowników składanych smartfonów, Plaza stanął przed problemem uszkodzonego ekranu głównego. Zamiast jednak wydawać pieniądze na kosztowną naprawę, postanowił dać urządzeniu drugie życie w zupełnie nowej formie. Cały proces wymagał sporo pracy: trzeba było usunąć zawias i większość wewnętrznych komponentów, zachowując przy tym zewnętrzny wyświetlacz i elektronikę odpowiedzialną za działanie systemu Android.

Kluczowym elementem stała się klawiatura pochodząca z BlackBerry Q10, która doskonale wpasowała się w nową koncepcję. Połączenie nowoczesnej technologii z fizycznymi przyciskami to rzadko spotykane połączenie we współczesnych urządzeniach. Realizacja wymagała nie lada umiejętności – od elektroniki przez programowanie po obróbkę mechaniczną. Plaza musiał stworzyć specjalną płytkę drukowaną i wykorzystać Arduino Pro Micro do emulacji klawiatury USB, co wiązało się z precyzyjnym lutowaniem i programowaniem mikrokontrolera.

Konstrukcja opiera się na dwóch aluminiowych ramkach obrabianych maszynowo. W górnej części znalazł się ekran zewnętrzny z Galaxy Z Flip, podczas gdy dolna sekcja mieści zintegrowaną klawiaturę BlackBerry. Magnetyczny mechanizm wysuwny przypomina rozwiązania znane z takich modeli jak Nokia N97 czy Samsung D500, co nadaje całemu projektowi nostalgiczną nutę.

Nieocenioną rolę odegrał druk 3D, który pozwolił na precyzyjne dopasowanie wszystkich elementów obudowy. Efekt jest nie tylko funkcjonalny, ale też satysfakcjonujący pod względem mechanicznym – urządzenie wydaje charakterystyczne, przyjemne dźwięki podczas otwierania i zamykania.

Co ważne, finalny produkt w pełni współpracuje z systemem Android, a fizyczna klawiatura działa w różnych aplikacjach. Plaza zademonstrował jej użycie podczas pisania komentarzy na YouTube oraz grania w Minecraft i Terrarię. To pokazuje, że projekt ma nie tylko wartość estetyczną, ale też praktyczne zastosowanie.

Urządzenie oferuje sporą elastyczność – użytkownik może wybierać między fizyczną klawiaturą a tradycyjnym ekranem dotykowym z wirtualną klawiaturą. Taka hybryda daje swobodę dopasowania interfejsu do konkretnej sytuacji czy preferencji.

Estetycznie telefon z pewnością wyróżnia się na tle obecnych na rynku smartfonów. Jego industrialny design może nie przypaść do gustu wszystkim, ale z pewnością zwraca uwagę i prowokuje dyskusje. To ciekawy przykład na to, że nawet w dobie masowej produkcji wciąż jest miejsce na indywidualność i kreatywność.

Projekt Plazy pokazuje, że gdy przemysł nie oferuje oczekiwanych rozwiązań, użytkownicy mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Dostępność narzędzi takich jak drukarki 3D, niestandardowe płytki PCB i platformy programistyczne umożliwia realizację ambitnych pomysłów w domowych warunkach. To inspirujący przykład dla wszystkich, którzy marzą o urządzeniach mobilnych wychodzących poza standardowe schematy. Choć takie rozwiązania raczej nie trafią do masowej produkcji, stanowią ważny głos w dyskusji o różnorodności i personalizacji technologii.